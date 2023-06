Viele NRW-Kommunen bitten Firmen kräftig zur Kasse

Düsseldorf. Steuerlich bitten viele NRW-Kommunen Firmen stark zur Kasse. In Oberhausen und Mülheim ist die Gewerbesteuer besonders hoch. Eine Übersicht.

Bis auf wenige Ausnahmen bitten Nordrhein-Westfalens Kommunen Firmen steuerlich kräftig zur Kasse. Wie aus einer am Montag publizierten Mitteilung des Landesstatistikamts IT.NRW hervorgeht, berechneten 382 Städte und Gemeinden bei der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr einen Hebesatz von 400 oder mehr.

Je höher der Hebesatz ist, desto höher ist die Gewerbesteuer. Nur 14 Kommunen lagen bei einem Hebesatz von weniger als 400 und von diesen nur drei bei weniger als 300 - dies waren Monheim, Leverkusen und Langenfeld. 48 NRW-Kommunen nutzten sogar einen Hebesatz von 500 oder mehr.

Gewerbesteuern: Umstrittenes Thema

Gewerbesteuern sind ein umstrittenes Thema. Kritiker werfen zum Beispiel Monheim vor, eine „Steueroase“ zu sein und auf Kosten anderer, ärmerer Kommunen Unternehmen anzuziehen. Tatsächlich sind Kommunen mit einem hohen Hebesatz häufig hoch verschuldet - nach ihrer Darstellung haben sie gar keine andere Möglichkeit, als den Hebesatz hoch zu lassen. Durch die Abwanderung von Firmen in Gemeinden mit niedriger Gewerbesteuer können sich die Finanzlöcher noch vergrößern.

Laut IT.NRW hat Inden (Kreis Düren) mit 650 Prozent den höchsten Hebesatz in dem Bundesland, in Oberhausen und Mülheim an der Ruhr ist er mit 580 Prozent ebenfalls sehr hoch. Dass die NRW-Kommunen auf hohe Gewerbesteuern setzen, zeigt auch der Blick auf das Bundesgebiet: Während in anderen Bundesländern Hebesätze von mehr als 400 Prozent eher die Ausnahme sind, sind solche Werte in Nordrhein-Westfalen hingegen eher die Regel. (dpa, Red.)

Hier finden Sie eine Übersicht über die Hebesätze weiterer NRW-Städte in Prozent:

Regierungsbezirk Düsseldorf:

Düsseldorf: 440

Duisburg: 520

Essen: 480

Krefeld: 480

Mönchengladbach: 490

Mülheim an der Ruhr: 580

Oberhausen: 580

Remscheid: 490

Solingen: 475

Wuppertal: 490

Regierungsbezirk Arnsberg:

Bochum: 495

Dortmund: 485

Hagen: 520

Hamm: 465

Herne: 500

Regierungsbezirk Münster:

Bottrop: 490

Gelsenkirchen: 480

Kreis Recklinghausen:

Castrop-Rauxel: 500

Datteln: 480

Dorsten: 495

Gladbeck: 495

Haltern am See: 500

Herten: 480

Marl: 530

Oer-Erkenschwick: 490

Recklinghausen: 520

Waltrop: 495

Ennepe-Ruhr-Kreis:

Breckerfeld: 460

Ennepetal: 495

Gevelsberg: 490

Hattingen: 515

Herdecke: 535

Schwelm: 495

Sprockhövel: 490

Wetter (Ruhr): 500

Witten: 520

Kreis Kleve:

Bedburg-Hau: 418

Emmerich: 425

Geldern: 418

Goch: 420

Issum: 423

Kalkar: 425

Kerken: 411

Kevelaer: 415

Kleve: 417

Kranenburg: 414

Rees: 414

Rheurdt: 418

Straelen: 370

Uedem: 412

Wachtendonk: 418

Weeze: 415

Kreis Wesel:

Alpen: 418

Dinslaken: 460

Hamminkeln: 452

Hünxe: 510

Kamp-Lintfort: 490

Moers: 480

Neukirchen-Vluyn: 490

Rheinberg: 510

Schermbeck: 460

Sonsbeck: 411

Voerde: 470

Wesel: 448

Xanten: 475

Hochsauerlandkreis:

Arnsberg: 459

Bestwig: 460

Brilon: 434

Eslohe: 445

Hallenberg: 440

Marsberg: 464

Medebach: 440

Meschede: 435

Olsberg: 492

Schmallenberg: 380

Sundern: 460

Winterberg: 450

