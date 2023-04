Urteil: Nutzer müssen Alter auf Pornoseiten verifizieren

Düsseldorf. Drei große Pornoseiten mussten vor Gericht eine Niederlage einstecken. Wer die Filmchen schauen will, muss auf der Seite sein Alter verifizieren.

Pornos dürfen in Deutschland für Kinder und Jugendliche nicht ohne weiteres abrufbar sein. Stattdessen müssen die Betreiber von Pornoseiten gewährleisten, dass Nutzer ihr Alter verifizieren müssen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf bestätigt, wie aus einer Pressemitteilung der Landesmedienanstalt NRW hervorgeht. Damit wurden die Klagen von drei reichweitenstarken Porno-Plattformen, allesamt von Mindgeek betrieben, gegen die Landesanstalt für Medien NRW zurückgewiesen. Diese wollten die rechtlich vorgeschriebene Altersverifikation nicht umsetzen.

„Das Verwaltungsgericht bestätigt mit dieser Entscheidung, dass der Jugendmedienschutz auch im Internet konsequent anzuwenden ist und genau das erwarten wir von den unterlegenen Unternehmen. Es ist überaus irritierend, dass die Anbieter bisher richterliche Entscheidungen ignorieren. Seriöse Unternehmen halten sich an die Gesetze und die Rechtsprechung in dem Land, in dem sie ihr Geld verdienen. Eine weitere Missachtung der Entscheidung werden wir nicht tolerieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten“, wird Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, zitiert.

Klagen der Seitenbetreiber wurden schon zweimal abgewiesen

Einen Kampf gegen Pornoseiten führt die Institution schon länger. Bereits im Juni 2020 hatte die Landesanstalt für Medien NRW die Plattformen aufgefordert, unverzüglich wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu integrieren. Daraufhin verloren die Plattformen im Eilverfahren sowohl vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf als auch im September 2022 vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster.

Dr. Marc Jan Eumann, Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) begrüßt das Urteil. „Pornos sind kein Kinderprogramm. Für uns sind Pornos im Netz so lange kein Problem, wie Kinder und Jugendliche sie nicht sehen können. So will es die Gesetzeslage – und das aus gutem Grund: Der Konsum von Pornografie kann sowohl das Frauenbild als auch die Erwartungshaltung von Kindern und Jugendlichen an Sex und Beziehungen nachhaltig schädigen. Wir können und werden daher nicht tolerieren, dass Anbieterinnen und Anbieter deutsches Recht weiter ignorieren. Zumal es nie so einfach war, eine Alterskontrolle durchzuführen.“ Nun werden die klagenden Pornoplattformen erneut gerichtlich dazu aufgefordert, die Altersverifikation umzusetzen. (red)

