Düsseldorf. Im Landtag schenkten sich am Mittwoch Ministerpräsident und Oppositionsführer nichts. Selbst Laschets Auftritt im Tatort wurde kritisiert.

„Tatort statt Tatkraft“: Schlagabtausch im Landtag

Der Landtag hat am Mittwoch mit der Mehrheit von CDU und FDP einen Rekordhaushalt von 80,2 Milliarden Euro für 2020 verabschiedet. Das Parlament bekam dabei die Gelegenheit zur Generaldebatte über das, was Schwarz-Gelb bisher geleistet hat, und Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) die Chance, sich als Gegenspieler von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Szene zu setzen.

Laschet, dem Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur für die Union nachgesagt werden, warf SPD und Grünen in NRW einen Hang zum Schuldenmachen vor, der mit der neuen SPD-Parteispitze auch auf Bundesebene angekommen sei. Eine Abkehr von der „schwarzen Null“ würde kommende Generationen belasten. „Wenn man Schulden macht, wird irgendwer die Zinsen dafür zahlen müssen“, sagte Laschet. Der Verzicht auf neue Schulden biete hingegen die Chance, in Kinder und Eltern zu investieren und das Geld eben „nicht den Banken zu geben“. Die Gefahren einer extremen Verschuldung seien gerade in den Städten des Ruhrgebiets zu sehen. Sie benötigten nun eine Altschuldenhilfe, um wieder „die Luft zum Atmen“ zu bekommen. „Schulden sind nichts Gutes, sie sind schlecht“, rief Laschet der Opposition entgegen.

Sich und seiner Regierung attestierte der Ministerpräsident solides Wirtschaften und – im Gegensatz zur ständig mit der GroKo ringenden SPD – „Lust aufs Regieren“. Vieles von dem, was SPD und Grüne heute in NRW kritisieren, hätte Rot-Grün selbst mit verschuldet: „Wenn heute zu wenige Wohnungen da sind, liegt das daran, dass in den letzten 15 Jahren zu wenig gebaut wurde.“

SPD: Büros der Jungen Union so leer „wie ein verlassener Saloon im Wilden Westen“

SPD-Landtags-Fraktionschef Thomas Kutschaty attackierte am Mittwoch im Landtag die Landesregierung. Hinter ihm: Landtagspräsident André Kuper. Foto: Foto: Fabian Strauch / dpa

Mit beißendem Spott nahm sich SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty Armin Laschet und seine Regierung vor. Während im Land Lehrer, Erzieher, Polizisten und Ingenieure fehlten, quelle Laschets Staatskanzlei über vor neuen Mitarbeitern. Schwarz-Gelb neige dazu, die Ministerialbürokratie mit Hunderten zusätzlichen Stellen aufzublähen, „während die Geschäftsstellen der Jungen Union inzwischen so aussehen wie ein verlassener Saloon im Wilden Westen“, so Kutschaty. Die Staus würden länger, die Züge seien voll, und der Ministerpräsident fliege mit dem Hubschrauber – „zum Beispiel zu einem Jugendreitturnier“.

„Tatort statt Tatkraft“ sagte Kutschaty süffisant über die Gastrolle von Armin Laschet in einer der nächsten Tatort-Folgen. Dieser Krimi sei als „Improvisations-Tatort“ angedacht. „Also ohne Plan. Schauen, was sich so ergibt. Dass man da auf Sie kommt, Herr Laschet, überrascht mich nicht.“ Zur Schuldenkrise im Revier sagte der Essener zu Laschet, dass eine konsequente Entschuldung des Ruhrgebietes der Region mehr helfen würde „als ein Dutzend Ihrer Ruhrkonferenzen“,