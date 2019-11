Städte fordern Schuldenhilfe vom Land NRW

Düsseldorf. Die klammen NRW-Städte wollen „raus aus den Schulen“. Dabei soll das Land ihnen helfen. Aber NRW will erst mal abwarten, was der Bund unternimmt.

Der Städtetag NRW erhöht im Streit um eine Altschuldenhilfe für klamme NRW-Städte den Druck auf die Landesregierung. Das Bundesfinanzministerium hat bereits signalisiert, dass der Bund bereit ist, einen Teil der Kredite hoch verschuldeter Kommunen zu übernehmen. „Wir brauchen jetzt endlich auch ein konkretes Konzept des Landes für seinen angekündigten Beitrag zur Altschuldenlösung“, sagte der Verbands-Vorsitzende und Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) am Donnerstag. Ein Konzept des Landes wäre „ein wichtiges Signal an den Bund und die übrigen Länder“, so Hunsteger-Petermann. Die Altschuldenhilfe müsse geregelt werden, solange die Zinsen niedrig seien.