Spitze der NRW-AfD fordert: „Flügel“ soll sich auflösen

Berlin/Düsseldorf Seit einer Woche beobachtet der Verfassungsschutz den als rechtsextrem eingestuften „Flügel“ um Björn Höcke. Die NRW-AfD fordert die Auflösung.

Der NRW-Landesvorstand der AfD dringt auf eine Auflösung des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften „Flügels“. Diese und weitere Maßnahmen seien geeignet, „wieder Ruhe in unsere Partei einkehren zu lassen und die bereits begonnene Austrittswelle zu stoppen“, heißt es in einem Brief, den der Landesvorsitzende Rüdiger Lucassen am Mittwoch an die beiden Parteichefs, Jörg Meuthen und Tino Chrupalla, schickte.

In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordert Lucassen den Bundesvorstand außerdem auf, Veranstaltungen, Auftritte und andere Zusammenkünfte von AfD-Mitgliedern unter der Bezeichnung „Flügel“ zu verbieten. Die Protagonisten des „Flügels“ hätten sich zudem „vorbehaltlos in Diktion und Duktus den Zielen und der Programmatik der AfD unterzuordnen.

Verfassungsschutz beobachtet AfD-„Flügel“ seit einer Woche

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den „Flügel“ in der vergangenen Woche zum Beobachtungsfall im Bereich Rechtsextremismus erklärt. Das hatte zu großen innerparteilichen Diskussionen geführt. Kritik an den beiden wichtigsten Führungspersönlichkeiten des „Flügels“, Brandenburgs Fraktionschef Andreas Kalbitz und der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke, hatte in einem internen Schreiben diese Woche auch der rheinland-pfälzische AfD-Landes- und Fraktionschef, Uwe Junge, geübt. Der Bundesvorstand berät - voraussichtlich auch zu dieser Frage - am kommenden Freitag in Berlin.