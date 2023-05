SPD-Fraktionschef: Jochen Ott gewinnt im 1. Wahlgang

Düsseldorf Der Kölner Bildungsexperte Jochen Ott setzt sich in der Fraktion gegen Sarah Philipp und Sven Wolf durch. Er gewinnt im 1. Wahlgang.

Eine Bewerberin und zwei Bewerber standen zur Wahl. Am Ende setzte sich Jochen Ott (49) in der Abstimmung am Dienstag in der SPD-Landtagsfraktion durch. Er gilt nun im Landesparlament als Oppositionsführer und damit als Haupt-Gegenspieler von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Ott setzte sich schon im 1. Wahlgang durch. 29 SPD-Landtagsabgeordnete stimmten für ihn, 16 für die Duisburgerin Sarah Philipp, zehn Stimmen bekam Sven Wolf aus Remscheid.

Angriffslustig und ehrgeizig

Der Bildungsexperte und Fraktionsvize Ott möchte als „Kapitän“ das Profil der Fraktion schärfen, hatte er vor einer Woche erklärt, als er seine Kandidatur ankündigte. Hendrik Wüst und seine schwarz-grüne Landesregierung müssten „aus dem Olymp geholt werden“, sagte er. Der Kölner gilt als angriffslustig und ehrgeizig. Diese Qualitäten schätzen offensichtlich die Fraktionskolleginnen und -kollegen.

Thomas Kutschaty war Spitzenkandidat der SPD bei der Landtagswahl 2022, die für die Sozialdemokraten mit dem historische schlechtesten Wahlergebnis in NRW endete. Der Essener machte dennoch als Oppositionsführer weiter. Infolge einer strittigen Personalie räumte Kutschaty dann aber im März 2023 zunächst den Chefsessel der Landespartei und kündigte kurz darauf auch seinen Rückzug als Fraktionsvorsitzender an. Die NRW-SPD wählt bei einem Parteitag am 26. August ihre neue Führung.

