SPD fordert „organisiertes Durchgreifen“ gegen Clans in NRW

Düsseldorf. Zur Bekämpfung von Clans brauche es das doppelte an Personal, sagt Elisabeth Müller-Witt von der NRW-SPD. Ihre Forderungen an die Politik.

Zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Clan-Kriminalität in NRW fordert die SPD-Landtagsfraktion ein „organisiertes Durchgreifen“ der schwarz-grünen Landesregierung. Dafür brauche es zunächst einmal deutlich mehr Personal, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Elisabeth Müller-Witt am Mittwoch in Düsseldorf.

Von den rund 40.000 Polizistinnen und Polizisten in NRW arbeiteten etwa 8000 bei der Kripo. Davon ermittelten jedoch nur etwa 800 Fahnderinnen und Fahnder gegen Organisierte Kriminalität. „Das ist viel zu wenig“, betonte Müller-Witt und fordert eine Verdoppelung des Personals. Hier müssten bereits die Aufnahmeverfahren in der Ausbildung breiter aufgestellt sein.

NRW-SPD fordert Bargeldobergrenze

Müller-Witt: „Es darf nicht sein, dass ein dringend gesuchter IT-Experte vielleicht nicht eingestellt wird, weil er den sportlichen Eignungstest nicht besteht.“ Auch in ihrer Arbeitsausstattung sei die Kripo an vielen Orten nur noch eingeschränkt handlungsfähig. Hier brauche es vor allem verbesserte Auswerte- und Analyse-Instrumente.

Zudem sei die Einführung einer Bargeldobergrenze von unter 10.000 Euro sinnvoll, um Verschleierungsversuchen großer Geldgeschäfte vorzubeugen.

