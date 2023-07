Laut statistischem Landesamt sind in NRW im vergangenen Jahr in fast 14.500 Fällen entweder latente oder sogar akute Kindeswohlgefährdungen festgestellt worden. Mädchen und Jungen waren annähernd gleich häufig betroffen.

Jugendämter So viele Prüfungen auf Kindeswohlgefährdungen in NRW wie nie

Düsseldorf. Im vergangenen Jahr mussten die NRW-Jugendämter fast 57.000 Verdachtsfälle auf Gefährdung von Kindeswohl prüfen - doppelt so viele wie 2012.

Nie zuvor sind die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen so oft wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdungen auf den Plan gerufen worden wie 2022. Fast 57.000 Mal mussten die Jugendschützer im vergangenen Jahr entsprechende Fälle prüfen. Damit sei die Zahl der Gefährdungseinschätzungen mehr als doppelt so hoch gewesen (plus 102,7 Prozent) als zu Beginn dieser Aufzeichnungen 2012, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mit.

So viele Prüfungen auf Kindeswohlgefährdungen wie nie: Jungen und Mädchen fast gleich häufig betroffen

In fast 14.500 Fällen sei entweder eine latente oder sogar eine akute Kindeswohlgefährdung festgestellt worden. Dabei seien Mädchen (7265 Verfahren) und Jungen (7146 Verfahren) annähernd gleich häufig betroffen gewesen.

Vernachlässigungen waren demnach mit einem Anteil von rund 42 Prozent oder 7646 Verfahren das häufigste Anzeichen von Kindesgefährdungen. Psychische Misshandlungen (28,8 Prozent; 5260 Verfahren) waren das zweithäufigste Anzeichen, gefolgt von körperlicher Misshandlung(24,0 Prozent; 4397 Verfahren). In fast 1000 Fällen gab es Hinweise auf sexuelle Gewalt (5,4 Prozent) - bei Mädchen (643 Verfahren) fast doppelt so häufig wie bei Jungen (342 Verfahren).

In 19.670 Fällen (34,6 Prozent) wurde zwar keine Kindeswohlgefährdung, aber ein Hilfebedarf festgestellt. In 22.833 Verdachtsfällen (40,1 Prozent) lag weder eine Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfebedarf vor.

Jugendämter meistens von Polizei, Gerichten und Staatsanwaltschaften informiert

In den meisten Fällen (17.213) wurden die Jugendämter nach Hinweisen von Polizei, Gerichten oder Staatsanwaltschaften aktiv. Wenn Kinder selbst Hinweise auf Gefährdungen gaben, taten Mädchen (in 696 Verfahren) dies etwa doppelt so häufig wie Jungen (in 344 Verfahren). (dpa)

