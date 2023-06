Polizeipräsidentin Zeugin von Attacke auf Polizisten

Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf (Archivbild) wurde am Wochenende Zeugin einer brutalen Attacke auf Polizeibeamte.

Münster. Drei Polizisten sind bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in Münster verletzt worden, einer schwer. Ihre Chefin wurde durch Zufall Zeugin.

Ein Einsatz wegen zu lauter Musik ist in der Nacht zu Samstag in Münster eskaliert: Drei Polizisten wurden durch Randalierer verletzt, darunter einer schwer, teilte die Polizei Münster am Sonntag mit. Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf war Zeugin eines Teils des Geschehens und zeigte sich geschockt.

Anwohner hatten zuvor versucht eine etwa 15-köpfige Gruppe von Männern, die sich an einer Tankstelle im Stadtteil Coerde versammelt hatte, dazu zu bewegen, ihre Musik leiser zu stellen. Die Männer aber hätten daraufhin mit Schlägen gedroht.

Polizei: Tumult entwickelte sich „innerhalb von Sekunden“

Die Polizei rückte deshalb mit mehreren Streifenwagen an. Als die Beamten die Gruppe aufforderten, sich leise zu verhalten, hätten die Personen sofort aggressiv reagiert: „Polizisten wurden beleidigt und angegriffen“, berichtete die Polizei Münster: „Innerhalb weniger Sekunden entwickelte sich ein Tumult.“

Lesen Sie auch:Beispiel Bottrop: Angriffe auf Polizisten nehmen wieder zu

Noch mehr Polizei wurde hinzugerufen, erst dann habe „die Lage beruhigt werden können“, berichtete die Polizei. Die Einsatzkräfte hätten unter anderem Pfefferspray genutzt und hätten in zwei Fällen ihre Taser gegen Angreifer eingesetzt.

„Der genaue Ablauf wird nun anhand von Zeugenaussagen und Videobildern ermittelt“, berichtet die Polizei Münster. Drei der Angreifer seien in Gewahrsam genommen worden; es handle sich um Männer im Alter von 23, 33 und 41 Jahren, teilte die Polizei mit.

Polizeipräsidentin geschockt: „Wo ist die gegenseitige Rücksicht geblieben?“

Die brutale Attacke auf Polizisten geschah vor Augen von Münsters oberster Polizistin, Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dorndorf hatte eine Streife auf der Nachtschicht begleitet, um den Arbeitsalltag kennen zu lernen, wie es hieß. Die Streife sei dann im Zuge des Geschehens zu dem Einsatz hinzugezogen worden: "Einen Teil hat sie miterlebt", bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Lesen Sie auch:Angriff auf Polizisten in Trier: Politiker sind entsetzt

Dorndorf zeigte sich geschockt von der Attacke auf ihre Polizeibeamten: „Es ging hier nur darum, dass Menschen die Musik leiser stellen sollten, damit sich die Nachbarschaft nicht gestört fühlt. Dass am Ende drei verletzte Kollegen die traurige Bilanz sind - das darf nicht sein. Ich frage mich: Wo ist die gegenseitige Rücksicht geblieben? Wo ist der Respekt gegenüber der Polizei geblieben? Daran müssen wir als Gesellschaft wieder arbeiten.“

(dae)

