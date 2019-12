Info Personalmangel in NRW

Personalmangel in NRW

Die Landesberichterstattung Gesundheitsberufe NRW hat die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation in der Gesundheits- und Krankenpflege untersucht.

Demnach fehlten im Jahr 2018 in der Krankenpflege rund 5.160 Pflegefachkräfte und in der Kinderkrankenpflege insgesamt 665 Pflegefachkräfte in Nordrhein-Westfalen.