Ostermärsche in NRW: Forderung nach Frieden und Energiewende

Bonn. An den Ostertagen werden in NRW mehrere Tausend Menschen zu Friedens-Demonstrationen erwartet. Das zentrale Thema ist der Ukraine-Krieg.

In Nordrhein-Westfalen werden an den Ostertagen insgesamt mehrere Tausend Menschen zu Friedensdemonstrationen erwartet. Das zentrale Thema ist der Ukrainekrieg. In Nordrhein-Westfalen sind nach einer Übersicht des Netzwerks Friedenskooperative in Bonn mindestens 16 Veranstaltungen zwischen Bielefeld und Düren geplant.

Wie hoch die Teilnehmerzahlen sein werden, ist in diesem Jahr ungewiss. Denn es seien die ersten Osterferien ohne Coronabeschränkungen, meint Kristian Golla, Mitarbeiter der Friedenskooperative. „Und die Polarisierung in der Gesellschaft mit Blick auf den Ukraine-Krieg und Waffenlieferungen spiegelt sich auch bei den Friedensgruppen“, sagte er.

Ostermärsche in NRW: Getragen von regionalen Friedensgruppen

Getragen werden die Ostermärsche von regionalen Friedensgruppen, Gewerkschaften und Parteien wie Die Linke. Demonstriert wird unter anderem in Krefeld, Hamm, Gütersloh, Bielefeld, Münster, Iserlohn, Düren, Köln, Wuppertal, Neuss, Duisburg und Düsseldorf. Die meisten Veranstaltungen sind am Samstag geplant.

Die , dessen Etappen von Samstag bis Montag dauern. Der Weg führt am Samstag von Duisburg nach Düsseldorf, dann am Sonntag nach Essen und Bochum. Am Ostermontag endet der Ostermarsch in Dortmund. Das Motto lautet: „Waffenstillstand statt Waffenlieferungen! - Aufrüstung stoppen! - Für Frieden und Klimaschutz!“. Jeweils zwischen 200 und 700 Teilnehmer werden erwartet.

Traditionelle Protestaktion in Münster

Bereits an Karfreitag geht das Aktionsbündnis Münsterland an der Urananreicherungsanlage in Gronau auf die Straße. Etwa 150 Teilnehmer werden am Mittag zu der traditionellen Protestaktion erwartet. Die Forderung lautet „Energiewende und Frieden statt Uranmüll und Krieg“. Ostermärsche entstanden Anfang der 1960er Jahre und etablierten sich als politische Protestaktion der Friedensbewegung gegen Atomwaffen. (dpa)

