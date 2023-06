NRW: Tausende offene Bußgeldverfahren wegen Corona-Verstößen

Köln. Corona-Vorschriften sind inzwischen Vergangenheit. Doch viele Städte sind noch immer damit beschäftigt, Bußgelder wegen Verstößen einzutreiben.

Auch Monate nach dem Wegfall aller Corona-Maßnahmen sind in Nordrhein-Westfalen noch Tausende Bußgeldverfahren offen. Die meisten Fälle betreffen Verstöße gegen die Maskenpflicht oder Kontaktverbote, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Städten ergab.

In vielen Fällen haben Beschuldigte die Geldbuße bislang nicht gezahlt, weil sie Einspruch eingelegt haben, so dass sogar noch Verfahren aus dem Jahr 2020 laufen. Manche Städte haben auch noch nicht alle Bußgeldbescheide verschickt: Die Verjährungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre. Für die Kommunen geht es um zusätzliche Einnahmen: Laut Corona-Schutzverordnung vom November 2021 wurde zum Beispiel ein einfacher Verstoß gegen die Maskenpflicht mit 150 Euro geahndet.

Mehrere Tausend Fälle allein bei der Stadt Köln

Allein bei der Stadt Köln stehen noch mehrere Tausend Fälle zur Bearbeitung an. Die Zahl der bislang noch nicht verschickten Bescheide liege schätzungsweise „im mittleren vierstelligen Bereich“, sagte eine Sprecherin. „In der Corona-Zeit sind bei uns stapelweise Anzeigen eingegangen, die jetzt nach und nach abgearbeitet werden.“ Hinzu kämen etliche offene Verfahren wegen Einsprüchen. Eine Gesamtsumme konnte die Sprecherin nicht nennen.

In Aachen befinden sich noch 640 Verfahren mit einem Betrag von insgesamt 256 000 Euro in der Vollstreckung. Weitere 30 Verfahren ruhen derzeit, weil der Aufenthaltsort der Person unbekannt ist. In Dortmund laufen noch fast 1500 Ordnungswidrigkeitenverfahren, gut 400 davon stammen aus dem Jahr 2020. In Essen sind laut Stadt knapp 700 Bußgeldverfahren offen.

Münster, Bonn und Bielefeld haben nach eigenen Angaben bis auf einige Einspruchs-Fälle alle Verfahren abgewickelt. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat nach Angaben eines Sprechers alle Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit Corona zügig abgeschlossen, „da die Wirksamkeit der Maßnahmen auch von einer konsequenten und zeitnahen Verfolgung abhing“. (dpa)

