SPD-Mitgliederbefragung NRW-SPD lehnt ein "Weiter so" in der Großen Koalition ab

Düsseldorf Die NRW-SPD feiert das neue SPD-Führungsduo Esken/Walter-Borjans. Aber es gibt auch Kritik: Man dürfe nichts unter den "Schmuseteppich" kehren.

Die NRW-SPD dringt nach dem Sieg von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bei der Mitgliederbefragung auf eine Überprüfung der Großen Koalition und ein sozialeres Profil der Partei. „Jetzt ist klar: Ein einfaches ,Weiter so' wird es in der SPD und in der Groko nicht geben“, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty dieser Redaktion. Der Essener erwartet harte Nachverhandlungen mit CDU/CSU zu Mindestlohn, zum Klimapaket und zu einer „gerechteren Steuerpolitik“.