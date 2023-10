NRW-Polizei lagert Millionen Masken - und kauft weiter neue

Düsseldorf. Die Polizei in NRW hat noch rund 4,7 MIllionen FFP2-Masken im Lager - und kauft trotzdem weiter neue. Warum, erklärt das zuständige Landesamt.

Die Polizei in NRW hat noch 4,7 Millionen Schutzmasken auf Lager. Vergangenes Jahr wurde noch einmal aufgerüstet und auch in Zukunft will man Schutzmaterialien kaufen: „Das Pandemiekonzept der Polizei NRW ist aufgrund der erlangten Erfahrungen dauerhaft angelegt“, so ein Sprecher des zuständigen Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).

Bei FFP2-Masken läuft das Mindesthaltbarkeitsdatum nach zwei bis fünf Jahren ab. Die Modelle, die bei der Polizei zurzeit vorrätig sind, halten laut LZPD bis spätestens 2026. Im Lager sind demnach auch noch 213.000 Stoffmasken von „van Laack“.

Politisch während der Pandemie viel diskutiert, haben diese sogenannten Alltagsmasken des Mönchengladbacher Herstellers kein Mindesthaltbarkeitsdatum. FFP2-Masken, die ihre Haltbarkeit überschritten haben, werden entsorgt und in der Regel verbrannt. (dpa)

