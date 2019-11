Noch keine Einigung bei Diesel-Fahrverboten in Essen

Münster/Düsseldorf. Drohen Diesel-Fahrverbote in Essen und auf der A40? Ein Kompromiss scheint in Sicht, aber noch ist nichts spruchreif.

Ohne ein konkretes Ergebnis endete am Mittwoch die Vergleichsverhandlung zum Luftreinhalteplan in Essen. Das Land NRW und die Deutsche Umwelthilfe suchten sechs Stunden lang vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach Lösungen, um drohende Diesel-Fahrverbote in der Revierstadt und auf einem Teilstück der Autobahn A40 abzuwenden. Sowohl das NRW-Umweltministerium als auch Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sprachen anschließend von „intensiven und konstruktiven“ Gesprächen, die nun offenbar fortgesetzt werden sollen. Im „Erfolgsfall“ werden die Ergebnisse am 5. Dezember von den Verhandlungspartnern vorgestellt. Bis dahin wurde Stillschweigen vereinbart.