Künftig wird neben dem letzten auch das vorletzte Kita-Jahr in NRW beitragsfrei.

Düsseldorf. Die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung will Kitas deutlich besser fördern und finanzieren. Doch die Abstimmung im Landtag verzögert sich.

Neues Kita-Gesetz: SPD beantragt dritte Lesung im Landtag

Die Schlussabstimmung des Landtags NRW über das milliardenschwere Kita-Gesetz der CDU/FDP-Landesregierung verzögert sich. Die SPD-Fraktion beantragte am Donnerstag eine zusätzliche dritte Lesung des Gesetzespakets. Diese soll voraussichtlich erst am Freitag erfolgen. Über den neuen Abstimmungstermin müssen sich nach Angaben eines Landtagssprechers die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen verständigen.

Der NRW-Landtag wollte ursprünglich am Donnerstag mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen auch das neue milliardenschwere Kita-Gesetz verabschieden. Damit soll eine stabile Finanzierung der mehr als 10.000 Kindertageseinrichtungen gewährleistet und der Ausbau der Kita-Plätze auf den Weg gebracht werden.

Eine Milliarde Euro zusätzlich vom Land NRW für Kitas

Ab dem kommenden Kita-Jahr 2020/21 soll neben dem letzten auch das vorletzte Kita-Jahr in NRW beitragsfrei werden. So sieht es das neue Kita-Gesetz in NRW vor. Außerdem garantiert das Land Kommunen und Trägern, jeden notwendigen neuen Kita-Platz zu bewilligen und zu finanzieren.

Allein eine Milliarde Euro zusätzlich wird nach Angaben der Landesregierung künftig jedes Jahr in die Qualität der Kitas investiert. Prognosen zufolge werden in NRW bis 2025 etwa 100.000 zusätzliche Betreuungsplätze gebraucht. Die Träger sollen durch dynamische Pauschalen, die jedes Jahr erhöht werden, mehr Planungssicherheit bekommen.

Opposition fordert grundlegende Reform der Kita-Finanzierung

Die Opposition und die freien Träger halten die zusätzlichen Mittel nicht für ausreichend und fordern eine grundlegende Reform der Kita-Finanzierung. So fordert die Opposition ein Ende der Kind-Pauschalen und eine Sockelfinanzierung für jede Kita - unabhängig von der Belegung.

Die SPD und Grüne verlangen auch eine generelle Beitragsfreiheit für Kitas und Kindertageseinrichtungen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) sagt: „Von unserem Pakt für Kinder werden alle Kitas und Tagespflegepersonen, Erzieherinnen und Erzieher, aber vor allem unsere Kinder profitieren.“ (dpa)