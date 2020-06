Loveparade-Gedenken: Hannelore Kraft redet wieder im Landtag

Düsseldorf. Zum zehnjährigen Gedenken an die Loveparade-Katastrophe hält Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erstmals wieder eine Rede im Landtag.

Zum Gedenken an den zehnten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe hält Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) erstmals seit ihrer Wahlniederlage 2017 wieder eine Rede im Landtag. Die einstige Regierungschefin (59) ist einfache Abgeordnete im nordrhein-westfälischen Parlament. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird nach Angaben der Staatskanzlei beim Loveparade-Gedenken der Fraktionen reden.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 starben in Duisburg 21 Menschen im Gedränge, mehr als 650 Menschen wurden verletzt. Kraft war erst wenige Tage vor der Katastrophe Ministerpräsidentin geworden. Die Tragödie hatte sie seinerzeit menschlich tief getroffen, auch ihr Sohn war in dem Gedränge gewesen. Er blieb aber unverletzt. Kraft hatte den Angehörigen der Opfer Beistand geleistet und auf Trauerfeiern Trost gespendet. Dies trug maßgeblich zu ihrem Image als „Kümmerin“ bei.

Antrag für bessere Hilfen für die Opfer der Loveparade-Katastrophe

Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen wollen anlässlich des Jahrestags einen Antrag für bessere Hilfen für die Opfer einbringen. Sie fordern die Einrichtung eines ergänzenden Hilfsfonds und einen zusätzlichen Fonds für Opfer von Katastrophen und Gewalttaten in NRW.

Zudem fordern die Fraktionen weitere Expertenberatungen über die Sicherheit bei Großveranstaltungen und das Aufarbeiten von Unglücksfällen. „Wir sind es den Opfern und den Angehörigen schuldig, nicht zu vergessen“, heißt es in dem fraktionsübergreifenden Antrag. „Der zehnte Jahrestag sollte Anlass sein, innezuhalten und den Opfern zu gedenken sowie weitere Lehren aus dem Unglück zu ziehen.“

Landtag befasst sich auch mit Karstadt/Kaufhof-Schließungen

Außerdem befasst sich der Landtag am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde mit den Schließungen bei Karstadt/Kaufhof. Ferner soll ein zweiter Nachtragshaushalt zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verabschiedet werden. Der Landtag will zudem den ersten Satz der Landesverfassung ändern und um den Europa-Bezug Nordrhein-Westfalens ergänzen.

Den ursprünglichen Worten „Nordrhein-Westfalen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland“ soll die Passage „und damit Teil der Europäischen Union“ folgen. Das sieht ein gemeinsamer Gesetzentwurf von CDU, SPD, FDP und Grünen vor. (dpa)