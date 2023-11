Land NRW startet Hilfsprojekt für israelische Kommunen

Die Lage in Israel ist nach den Angriffen der Hamas weiterhin verheerend. Das Bild zeigt ein Haus in Tel Aviv, das von einer Rakete getroffen wurde.

Düsseldorf. Knapp einen Monat nach dem Massaker der Hamas-Terroristen stellt die Landesregierung Geld zur Verfügung, um Israel beim Wiederaufbau zu helfen.

Nach dem Massaker von Hamas-Terroristen am 7. Oktober in israelischen Orten in der Nähe des Gazastreifens will Nordrhein-Westfalen beim Wiederaufbau helfen. Der Angriff hatte mehr als 1400 Menschen das Leben gekostet. Die Landesregierung startet ein Projekt, das es NRW-Kommunen ermöglicht, sich am Wiederaufbau der betroffenen Orte zu beteiligen. „Gerade jetzt wollen wir denen helfen, die vom Terror der Hamas unmittelbar betroffen sind“, sagte der NRW-Minister für Internationales, Nathanael Liminski (CDU), laut einer Mitteilung der Landesregierung

„Wiederaufbau wird ein enormer Kraftakt“

Dafür wolle das Land mit seinem Büro in Israel einen Rahmen schaffen, in dem die Kommunen ihre Solidarität zum Ausdruck bringen können. Es sei schon jetzt klar, dass der Wiederaufbau des betroffenen Landstrichs entlang der Grenze zum Gazastreifen ein enormer Kraftakt werde.

Die Landesregierung stelle 300 000 Euro zur Verfügung, um kommunale und zivilgesellschaftliche Projekte zum Wiederaufbau in den betroffenen israelischen Kommunen zu fördern. In NRW unterhalten den Angaben zufolge etwa 30 Städte und Gemeinden eine Partnerschaft in Israel. Jedoch gebe es bislang keine Verbindung zu Kommunen in der Nähe des Gazastreifens.

Stadt Essen hilft zusammen mit Partnerstadt Tel Aviv

Nach Angaben der Landesregierung will die Stadt Essen gemeinsam mit ihrer israelischen Partnerstadt Tel Aviv eine „Solidaritätspartnerschaft“ mit Aschkelon eingehen. Diese Stadt liegt dicht am Gazastreifen. Zudem hätten die Direktoren des Universitätsklinikums in Essen und eines Medizin-Zentrums in Tel Aviv eine Absichtserklärung für die Aufnahme einer intensiven Zusammenarbeit unterzeichnet. (dpa)

