Die Zahl der Einbrüche in NRW in im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. (Symbolbild)

Vorläufige Bilanz Kriminalität in NRW: Mehr Einbrüche im ersten Halbjahr

Düsseldorf. Nach einem jahrelangen Rückgang hat die Zahl der Wohnungseinbrüche in NRW wieder zugenommen. Aber auch die Aufklärungsquote ist angestiegen.

Halbjahresbilanz bei den Wohnungseinbrüchen in Nordrhein-Westfalen: Die Polizei hat einen Anstieg um 28 Prozent registriert. Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamts NRW und Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur hervor. So verzeichnete die Polizei im ersten Halbjahr diesen Jahres 15.800 Einbrüche und Einbruchversuche in Wohnungen.

Das entspricht einem Zuwachs von 28 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres, als 12.300 solcher Taten registriert wurden. Lichtblick in der Statistik: Während die Aufklärungsquote im Januar bei 8,6 Prozent lag, kletterte sie im Juni auf 16,2 Prozent und erreichte den bislang besten Wert in diesem Jahr.

Wohnungseinbrüche in NRW: Zunahme erstmals wieder im vergangenen Jahr

Nach jahrelangem Rückgang waren die Einbruchszahlen im vergangenen Jahr erstmals wieder angestiegen. In der ersten Jahreshälfte 2022 betrug der Anstieg sogar 36 Prozent. Die Trendumkehr scheint sich in diesem Jahr fortzusetzen. Die Zahlen sind vorläufig und können von der späteren, qualitätsgesicherten Jahresstatistik abweichen. (dpa)

