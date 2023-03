Iran-Expertin: Mit Gasangriffen will Regime Frauen bestrafen

Duisburg. Politikwissenschaftlerin Dr. Fatemeh Hippler sieht Regime hinter den Giftgas-Angriffen auf Mädchenschulen. Aber die Frauen würden nicht aufgeben.

Übelkeit, Herzklopfen, Atemnot, Schwindelgefühle – Tausende Schulmädchen zeigten die typischen Vergiftungserscheinungen nach zahlreichen rätselhaften Gasattacken im Iran. Immer sind Mädchenschulen oder Wohnheime von Studentinnen das Ziel der Angriffe. Trotz erster Festnahmen glaube niemand im Iran daran, dass das Regime die brutalen Taten ernsthaft aufklären werde. „Die Menschen sind überzeugt, dass die Vergiftungswelle an Schulen eine Strafe für die Mädchen ist, weil sie bei den Protesten gegen das Regime in der ersten Reihe stehen“, sagt Dr. Fatemeh Hippler. Proteste, die nun seit Monaten andauern und vom Regime der Mullahs von Beginn an brutal bekämpft werden.

Die 40-jährige Journalistin und Politikwissenschaftlerin studierte in Teheran und kam 2012 mit einem Promotionsstipendium nach Deutschland. Täglich hält sie über soziale Medien Kontakt zu ihrer Familie, zu Freunden, Verwandten und Kollegen in ihrer Heimat. Die Mädchen sollen jetzt für ihren Mut büßen, ist sie überzeugt. „Diese jungen Frauen haben nichts mehr zu verlieren. Es gibt keine guten Schulen, kein freies Leben, keine Zukunft. Sie wollen keine Kompromisse mehr eingehen“, sagt Fatemeh Hippler, die vor ihrer Heirat den Namen Kamali Chirani trug. „Warum sollten sie auch?“

Angriffe als Terrortaktik

Die Vergiftungen seien vom Regime des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Ali Chamenei gesteuert oder würden zumindest von ihm toleriert. Erst habe die Regierung die Vorfälle geleugnet, dann seien es angeblich ausländische Agenten gewesen. Nun bemüht sich das Regime offiziell um Aufklärung. Das alles sei nicht glaubwürdig, findet sie. Die reihenweisen Anschläge folgten einer Terrortaktik. „Die Mädchen sollen nicht mehr zur Schule gehen, sie sollen Angst bekommen“, so Hippler. Die Vergiftungen fügten den Menschen im Iran ein weiteres Trauma hinzu, „das ist unfassbar und macht mich traurig und wütend. Aber wir müssen jetzt weiter gehen“, sagt sie. „Wir können nicht mehr zurück.“

Aufrecht und mit offenem Blick sitzt sie in einem kleinen marokkanischen Café in Duisburg. Ihre seidiggrün-schimmernde Jacke mit den orientalischen Mustern erinnert an ihre Heimat. Im Hintergrund tropft ununterbrochen ein leiser Singsang aus den Lautsprechern, „das ist eine typische Vortragsweise des Koran“, sagt sie. „Ich höre das gern.“ Ihre dunklen Haare trägt sie kurz geschnitten. Aus Protest? Aus Solidarität mit den demonstrierenden Frauen in ihrer Heimat? Sie will nicht opportunistisch wirken, denn bis vor etwa einem Jahr habe sie in der Öffentlichkeit auch in Deutschland noch stets einen Hijab getragen, das traditionelle Kopftuch, erklärt sie. „Ich habe mich wohler damit gefühlt.“

Hoffnung auf Reformen zerstört

Nun aber trägt sie ihn nicht mehr. Nicht, weil sie sich plötzlich mit den Demonstrantinnen oberflächlich gemein machen will, sie habe ihn schon vor der Protestwelle abgelegt. „Es war ein persönlicher Prozess.“ Das zu erklären, ist ihr offensichtlich wichtig. Auch ihre Schwester, eine Lehrerin, gehe im Iran nun ohne Kopftuch auf den Markt, „das war bis vor ein paar Monaten noch absolut undenkbar“, staunt sie.

Geboren und aufgewachsen ist Fatemeh Hippler in Rusht, die Hauptstadt der Provinz Gilan nahe am Kaspischen Meer, die Stadt sei bekannt für ihr liberales Flair. Sie studierte Journalismus und Kulturwissenschaften an der staatlichen Universität Teheran. Eine radikale Regimegegnerin sei sie damals nicht gewesen, räumt sie ein. Sie habe auf einen allmählichen Wandel, auf Dialog und Reformen gehofft. „Die junge Generation ist weniger ideologisch, sie ist weltoffen, modern, liberal, lebensfroh und bildungshungrig. Ich dachte, dass man langsam und beharrlich eine Demokratie aufbauen kann.“

„Die Menschen wollen einen Regime-Wechsel“

Diese Hoffnung ist zerstört, nicht nur für sie. Für Reformen fehle den Frauen und den Demonstrierenden mittlerweile die Geduld. Was Iran erlebe, seit die 22-jährige Mahsa Amini am 16. September 2022 im Polizeigewahrsam starb, sei nicht bloß eine Protestwelle oder ein Aufstand, sondern eine Revolution. Nach 40 Jahren Unterdrückung habe das Regime die Menschen so weit gebracht. „Die Leute wollen keine Reformen mehr, sie wollen einen Regime-Wechsel.“

Überall brechen Konflikte auf, die zuvor unter der Decke gehalten wurden, berichtet sie. Auf dem Markt, in Schulen und Familien. Der Hijab werde immer mehr zu einem politischen Erkennungszeichen. Viele Frauen würden auf den Straßen kein Kopftuch mehr tragen, was ein politisch-religiöses Statement sei. Wie auch, weiterhin eines zu tragen.

Zwar sei die Protestwelle derzeit etwas abgeebbt, doch liege eine gewisse Unruhe in der Luft, eine Erwartung, dass jeden Moment etwas geschehen könnte. Fatemeh Hippler sagt es so: „Die Straße ist schwanger.“ Jederzeit könne etwas aufbrechen und „geboren“ werden, denn das Regime habe seine Legitimation und die Menschen hätten ihre Angst verloren. Sie rufen: „Frauen. Leben. Freiheit!“

Opposition ist zersplittert

Was danach kommen wird – sie weiß es nicht. Die Opposition sei gespalten. Anhänger der Monarchie wollen den Schah beziehungsweise den Prinzen zurück. Es gibt liberale Demokraten, Kommunisten, Sozialisten, Reformer und islamistische Fundamentalisten. Sie alle eine aber das Ziel: die Mullahs müssen weg. So schnell wie möglich.

„Manche wünschen sich sogar, dass Israel die iranischen Atomanlagen bombardiert.“ Sie hätten die Hoffnung, dass dies das angeschlagene Regierungs-Kartenhaus endgültig zum Einsturz bringen könnte. „Stellen Sie sich das vor“, sagt sie und streckt sich, „die Menschen wünschen sich, dass man ihr eigenes Land angreift.“ Damit sich etwas ändert.

>>>> Zur Person:

Fatemeh Hippler (40) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismus-Forschung an der TU Dresden. Sie studierte am Institute for North American Studies an der Universität Teheran und beendete ihr Studium 2009 mit dem Master. Sie arbeitete als Journalistin und Englischlehrerin.

2012 erhielt sie ein Promotionsstipendium von Brot für die Welt, forschte zunächst an der Uni Duisburg-Essen und legte 2018 ihre Promotion an der Uni Augsburg zum Thema „Interkultureller Dialog zwischen dem Westen und muslimischen Ländern“ ab. Sie lebt in Duisburg.

