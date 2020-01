Heimfinder-App zeigt freie Pflegeplätze in NRW an

Menschen, die einen Kurzzeit- oder Dauerpflegeplatz für sich oder einen Angehörigen suchen, können ab sofort mit einer Smartphone-App frei Plätze in ihrer Nähe recherchieren. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den „Heimfinder NRW“ am Dienstag vorgestellt. Weil alle rund 2800 Pflegeheime in NRW verpflichtet sind, täglich frei Plätze zu melden, ist es möglich, das Angebot flächendeckend für das ganze Land zur Verfügung zu stellen. Nutzer können sich die App im Apple Store und „in Kürze“ auch über Google Play herunterladen. Das Angebot steht außerdem im Internet zur Verfügung: unter www.heimfinder.nrw.de

„Bei der Suche nach einem freien Pflegeplatz sind wir immer noch in der digitalen Steinzeit. Wer ein Hotelzimmer sucht, der macht das wie selbstverständlich über das Internet oder per App“, sagte Laumann. Interessierte müssten sich mühsam von Heim zu Heim durchtelefonieren. Die neue App signalisiere nun aber, wo sich ein Anruf lohnen könne. Vorbild ist eine Heimfinder-App, die der Rheinkreis Neuss entwickelt hat.

Ampelfarben signalisieren die Verfügbarkeit

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stellte die App am Dienstag in Düsseldorf vor. Foto: Foto: Federico Gambarini / dpa

Am Dienstag waren 2382 Pflegeheime in der App zu finden. 965 freie Kurzzeit und fast 2000 frei Dauer-Pflegeplätze waren tagesaktuell gemeldet. Tagespflege-Angebote sind (noch) nicht berücksichtigt. Die App zeigt freie Plätze in der unmittelbare Umgebung des Nutzers auf einer Karte oder nach Ort sortiert an. Die Ampelfarben signalisieren die Verfügbarkeit. „Grün“ bedeutet, dass mehrere Plätze in einer Einrichtung frei sind, die Farbe „Gelb“ bedeutet, dass es nur noch einen freien Platz gibt. „Rot“ heißt: kein Angebot. Buchen lässt sich ein Pflegeplatz über die App allerdings nicht, es wird aber angezeigt, wie man mit dem Heim Kontakt aufnehmen kann. Auch eine Bewertung der Heime ist in der App nicht vorgesehen.

Die neue App, die bundesweit bisher einmalig ist, nutze laut Minister Laumann nicht nur jenen Bürgern, die sich schnell über Angebote vor Ort informieren möchten, sondern auch den Gesundheitsbehörden und gegebenenfalls auch Investoren, die herausfinden möchten, wo in NRW nur wenige Pflegeplätze zur Verfügung stehen. „Wir gewinnen nun erstmals einen Überblick über die tatsächliche Versorgungssituation in den Regionen“, sagte Laumann.