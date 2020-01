Düsseldorf/Tel Aviv In diesem Monat geht das NRW-Büro des Landes NRW in Israel an den Start. Der Leiter ist ein renommierter Nahost-Experte: Dr. Gil Yaron.

Das neue Büro des Landes NRW in Israel nimmt im Januar in Tel Aviv seine Arbeit auf. Büroleiter wird nach Angaben der NRW-Staatskanzlei der renommierte Nahost-Experte Dr. Gil Yaron (46), der lange als Korrespondent für diese Zeitung aus dieser Region berichtet hat. Yaron, als Sohn deutschstämmiger Israelis in Haifa geboren, wuchs in NRW auf und verfügt über viele Kontakte in Israel. „Sein Lebenslauf verkörpert die enge Verbindung zwischen diesen Ländern“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag.

Das neue Büro soll in Israel für NRW werben und dortigen Unternehmen und Investoren „die Standortvorteile Nordrhein-Westfalens sichtbar machen“. Es arbeitet eng mit der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer in Tel Aviv zusammen.