Erneut Angriff auf Gerichtsvollzieherin - Tatort: Dinslaken

Düsseldorf. Die Kette von Angriffen von Schuldnern auf Gerichtsvollzieher reißt nicht ab. Nun wurde ein Fall in Dinslaken bekannt.

Erneut wurde eine Gerichtsvollzieherin während einer Vollstreckung von einem Schuldner angegriffen und verletzt. Wie erst jetzt bekannt wurde, schlug ein Mann am 5. Dezember in Dinslaken eine Gerichtsvollzieherin des örtlichen Amtsgerichts während eines Hausbesuches. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt wegen Körperverletzung.

Der Schuldner soll demnach die Gerichtsvollzieherin zuerst angeschrien, sie dann auf den Rücken geschlagen und schließlich aus der Wohnung gedrängt haben. Das Opfer rief daraufhin die Polizei. Der Fall reiht sich ein in eine Kette von Übergriffen auf Frauen und Männer, die im Auftrag von Gerichten und Kommunen Schuldner besuchen. In Köln wurde im Dezember ein städtischer Mitarbeiter von einem Schuldner tödlich verletzt. In Mülheim wurde eine Gerichtsvollzieherin kurz vor Weihnachten massiv angegriffen.

Schuldner in Dinslaken fiel bisher nicht durch Gewaltdelikte auf

Der Bund der Gerichtsvollzieher fordert von der Landesregierung einen besseren Schutz für seine Mitglieder. Sie müssten wissen, ob ein Schuldner schon durch aggressives Verhalten aufgefallen ist. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) verweist auf rechtliche Hürden beim Aufbau einer justizinternen „Gefährderdatenbank“. Alternativ sollen Gerichtsvollzieher das Recht erhalten, sich im Bundeszentralregister über gefährliche Schuldner zu informieren. Der mutmaßliche Täter in Dinslaken ist allerdings nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Duisburg nicht vorbestraft.

Die SPD im Landtag wirft dem Justizminister Untätigkeit vor. Er habe wiederholt Schutzmaßnahmen, zum Beispiel ein Pilotprojekt zu „mobilen Alarmgeräten“, angekündigt, geschehen sei aber bisher nichts. (mk)