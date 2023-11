Düsseldorf: Pro-Palästina-Demo am 11.11. womöglich abgesagt

Düsseldorf Karnevalsauftakt und Pro-Palästina-Demo wären am 11.11. eine schwierige Gemengelage. Die Demonstration steht aber auf der Kippe.

Nach Informationen dieser Redaktion haben die Antragsteller eine für den Samstag angemeldete Pro-Palästina-Demonstration in Düsseldorf kurzfristig abgesagt. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wird heute Nachmittag gegebenenfalls im Innenausschuss über diese neue Entwicklung informieren.

Herausforderung Karnevalsauftakt plus Nahostkonflikt

Am vergangenen Wochenende wurden bei einer Pro-Palästina-Demo in der Landeshauptstadt rund 17.000 Demonstrierende gezählt. Landespolitik, die Stadt Düsseldorf und die Polizei sind in Sorge, weil die Gemengelage in Düsseldorf am 11.11. kompliziert werden könnte: Der Karnevalssauftakt und die Demo fielen dann zusammen.

In Köln soll ein Großaufgebot der Polizei am 11.11. den Karnevalsauftakt im Viertel an der Zülpicher Straße in geregelte Bahnen lenken. Um die benachbarte Synagoge wird eine Schutzzone errichtet.

NRW-Innenminister Reul überlegt, wie man künftig verhindern kann, dass auf offener Straße ein "Kalifat" ausgerufen wird - straffrei.

