Unfälle mit Elektro-Rollern (E-Scooter) sind in NRW offenbar deutlich häufiger als bisher bekannt. Statt 116 registrierte die Polizei zwischen dem 15. Juni und dem 1. Dezember 2019 insgesamt 208 meldepflichtige Unfälle mit E-Rollern. Das NRW-Innenministerium hat jetzt zwei Antworten auf Anfragen des Landtagsabgeordneten Alexander Langguth (parteilos) und zweier anderer parteiloser Abgeordneter korrigiert. Die Unfall-Zahlen, die das Ministerium noch im Januar nannte, waren erheblich niedriger. In die Statistik fließen Ereignisse mit schweren Personen- und Sachschäden ein.

Fast immer waren demnach die Rollerfahrer schuld. Bei den landesweit 208 Unfällen waren in 172 Fällen die „Elektrokleinstfahrzeugführenden“ die „wesentliche Ursache“, erklärt das Innenministerium. 42 Schwerverletzte und 164 Leichtverletzte zählte die Polizei im Zusammenhang mit E-Roller-Fahrten zwischen Mitte 2019 und Anfang Dezember. Außerdem kassierten E-Roller-Fahrer in dem genannten Zeitraum in NRW fast 1500 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Fahren auf dem Bürgersteig oder gleich zwei Personen auf einem Roller

In 767 Fällen waren die Rollerfahrer auf einer „nicht zugelassenen Verkehrsfläche“ unterwegs. Hier sind vor allem Fußwege gemeint. Etwa 500-mal ging es um die Beförderung einer weiteren Person auf dem Roller. Heißt: Zwei oder sogar noch mehr Personen waren auf einem E-Scooter unterwegs. Ebenfalls häufig beobachtet und mit Anzeigen bestraft: Das Fahren ohne gültige Versicherungsplakette und die Behinderung von Fußgängern.

Das Innenministerium hatte die Antworten auf die beiden Anfragen vor wenigen Tagen ausgetauscht und die Informationen als „Neudruck“ ausgewiesen. Dass die Unfallzahlen mit E-Rollen in NRW tatsächlich doppelt so hoch sind wie zuvor angegeben, bemerkten auch die Abgeordneten, die die Anfrage gestellt hatten, zunächst nicht. Eine Benachrichtigung dazu hätten sie nicht erhalten, sagte Langguth auf Nachfrage.

Verkehrsexperten warnen seit Monaten vor dem hohen Unfallrisiko im Zusammenhang mit den neuen Elektrorollern.