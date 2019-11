Hitze, Stürme, Käfer Die Wälder in Nordrhein-Westfalen sind so krank wie noch nie

Düsseldorf. Der Waldzustandsbericht 2019 ist noch katastrophaler als der im vergangenen Jahr. Fichte, Buche, Eiche und Kiefer sind krank.

Noch nie ging es den Wäldern in Nordrhein-Westfalen so schlecht wie in diesem Jahr. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sprach am Montag bei der Vorstellung der Waldzustandserhebung 2019 von einer „dramatischen“ Lage. Nur jeder fünfte Baum (19 Prozent) weise derzeit keine Schäden auf. Damit hat sich die Situation seit 2018 – dem damals katastrophalsten Jahr seit der Untersuchung des Waldzustandes – noch weiter verschlechtert.