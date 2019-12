Die Ruhr-CDU will einen stärkeren Regionalverband

Die Ruhr-CDU wünscht sich trotz des Debakels um den verzögerten Regionalplan Ruhr eine stärkere Rolle des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Der Regionalverband könne für „wegweisende Verbesserungen für ein einheitliches Auftreten und für die Koordinierung der Anstrengungen in der Metropole Ruhr“ sorgen, heißt es im „Regionalprogramm 2025“ der Partei. Konkret fordert die Revier-Union, dass der RVR „in Zukunft noch mehr Verwaltungskompetenzen“ erhalte. Welche Kompetenzen gemeint sind, lässt das Papier freilich offen.

Neues Regionalprogramm

Mit dem „Regionalprogramm“, das der CDU-Bezirksparteitag am Freitagabend in Essen verabschiedet hat, will sich die Revier-Union programmatisch für den aufziehenden Kommunalwahlkampf 2020 aufstellen. Mit Blick auf die zeitgleich mit den Kommunalwahlen am 13. September erstmals stattfindende Direktwahl des Ruhrparlaments setzt die Union auf eine stärkere Zusammenarbeit der 53 Städte und Gemeinden der Region und sieht den RVR dabei in der Rolle als „Plattform“. Der Verband müsse sich dazu „wirtschaftlich im gleichen rechtlichen Rahmen betätigen können wie die Kommunen. Auch die Außendarstellung des RVR müsse sich „zwingend“ verbessern. „Diese Region hat entweder gemeinsam eine Chance oder keine“, sagte Bezirkschef Oliver Wittke.

Akzente setzen will die Union zudem in der viel diskutierten Flächenpolitik. Zwar hat sich die Ruhr-CDU explizit auf eine Gleichbehandlung von ökologischen und ökonomischen Interessen im Wahlprogramm festgelegt und damit ein Signal für mögliche Kooperationen mit den im Ruhrgebiet erstarkten Grünen gesetzt. Dennoch wird auch dem Ruf der Wirtschaft nach mehr Gewerbeflächen deutlich Rechnung getragen. Von einer „chancenorientierten Flächenpolitik“, die den Strukturwandel voranbringe, ist in dem CDU-Papier ebenso die Rede wie von der Sorge, das Ruhrgebiet laufe andernfalls Gefahr, in der Entwicklung von den Nachbarregionen abgehängt zu werden.

Klarer positioniert sich die Union beim Thema Nahverkehr. Von den Verkehrsbetriebe win der Region werden eine einheitliche Preisstruktur, die Einführung eines „Ruhrtickets“ sowie sinnvolle Kooperationen „bis hin zu Fusionen“ gefordert.

Bei der Europawahl lag die CDU im Ruhrgebiet trotz eigener Verluste mit 23 Prozent nur noch knapp hinter der im Ruhrgebiet einst dominierenden SPD (23,3 Prozent). Die Grünen rangierten mit 21,1 Prozent knapp dahinter auf Platz 3. Bei den Kommunalwahlen 2014 fielen 30,2 Prozent der abgegeben Stimmen im Revier auf die CDU, die SPD lag mit 39 Prozent noch deutlich vorn, die Grünen erreichten vor fünf Jahren 10,4 Prozent. Mit Thomas Kufen (Essen), Daniel Schranz (Oberhausen) und Thomas Hunsteger-Petermann (Hamm) gibt es aktuell drei CDU-Revier-Oberbürgermeister (von insgesamt elf). Im Ruhrparlament, der RVR-Verbandsversammlung, stellt die Union derzeit die größte Fraktion.