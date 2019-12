Die K-Frage wird 2020 in Düsseldorf beantwortet

Die K-Frage wird 2020 in Düsseldorf beantwortet. Ganz sicher. Und nicht nur die eine. Ein nicht ganz ernst gemeinter Streifzug durch die Themen des neuen landespolitischen Jahres zwischen Karneval, Kitas und Kommunalwahlen.

Karneval

Das landespolitische Jahr startet für den Ministerpräsidenten mit dem schönsten Heimspiel, das man sich als Aachener vorstellen kann: Armin Laschet wird mit dem „Orden wider den tierischen Ernst“ ausgezeichnet. Auch wenn die traditionsreiche TV-Sitzung des Aachener Karnevalsvereins (AKV) die besten Jahre hinter sich zu haben scheint, steht der Kanzlerkandidaten-Kandidat Laschet damit schon mal offiziell in einer Reihe mit Konrad Adenauer und Helmut Schmidt. Die wurden einst vom AKV ebenfalls zu Ordensrittern ernannt.

Doch Vorsicht: Beim Wohlfühltermin im Aachener Narrenkäfig lauern durchaus Fallstricke. Jürgen Rüttgers, der letzte mit dem „Orden wider den tierischen Ernst“ ausgezeichnete NRW-Ministerpräsident, musste sich 2010 schwer dafür rechtfertigen, dass er in seiner „Frikadellen-Rede“ uralte Gags wiederverwertete. Friedrich Merz (noch so ein Kanzlerkandidaten-Kandidat!) geriet 2006 in die Defensive, weil die in Aachen präsentierten Gags bei einem Satire-Portal im Internet abgekupfert waren. Vielleicht versucht es Laschet mal mit Witzen über Toiletten für das dritte Geschlecht. A­propos: Annegret Kramp-Karrenbauer, die Kanzlerin des „verkrampftesten Volks, das auf der ganzen Welt herumläuft“ werden will, ist bereits seit 2015 Aachener Ordensritterin.

Kohle

Das Kohleausstiegsgesetz könnte vom Bund tatsächlich 2020 beschlossen werden. Laschet hatte es zwar mit ultimativer Frist für November 2019 eingefordert („Deadline“), dann klappte es auch im Dezember nicht. Das Gesetz soll festlegen, wann welches Kohlekraftwerk abgeschaltet wird, was mit den Beschäftigten in der Energiewirtschaft passiert und was mit den Braunkohle-Abbaugebieten. Geht es nach Umweltverbänden und vielen Bürgern, soll die Landesregierung anschließend eine neue Leitentscheidung über die künftigen Abbruchkanten im rheinischen Revier treffen, die den „Hambacher Forst“ erhält, die Dörfer im Abbaugebiet Garzweiler rettet und trotzdem keinen RWE-Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit entlässt.

Das fertiggestellte Uniper-Steinkohlekraftwerk Datteln IV, das modernste seiner Art in Europa, soll derweil erst gar nicht mehr ans Stromnetz gehen. Der Meiler hat längst das Zeug, zu einem Symbol wie „Hambi“ zu werden.

Wie das alles zusammengehen soll? „Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder“, pflegte die frühere Vize-Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann (Grüne) zu sagen. Laschet muss sich ausgerechnet in NRW also auf energiepolitisches Neuland vortasten. Seine Amtsvorgängerin Hannelore Kraft (SPD) durfte noch feierlich das größte Braunkohlekraftwerk der Welt einweihen. 2012 war das, in Neurath. Wie die Zeiten sich ändern.

Kommunalwahlen

Die Kommunalwahlen am 13. September finden in NRW nach bisheriger Erkenntnislage ohne Wahlbeobachter der OSZE statt. Die schwarz-gelbe Landesregierung ist zwar bei ihrem Versuch, CDU-Kandidaten durch Wegfall der Stichwahl einen Vorteil zu verschaffen, erst vom NRW-Verfassungsgerichtshof gestoppt worden, hat aber eine korrekte Durchführung des Urnengangs zugesagt. Absehbar werden sich in vielen Städten also die drei Mittelparteien CDU, SPD und Grüne um die Führung in den Rathäusern streiten. Ob es im zweiten Wahlgang noch ein „rot-grünes Lager“ geben wird und wer dann darin Koch und wer Kellner ist, lässt sich schwer sagen. Auch wenn man wie Ministerpräsident Laschet eher zur Vorsicht neigt und beim Fußball-Toto grundsätzlich nur auf Unentschieden tippt, dürfte diese Wette nicht zu gewagt sein: Nach der Kommunalwahl 2020 werden die Grünen NRW-weit nicht mehr bloß in Telgte und Windeck den Bürgermeister stellen.

Kampagne

„Wozu noch Frühstück? Ich beiß bei jedem Stau ins Lenkrad. Uns reicht’s! Wir wählen CDU.“ Es ist ein Riesenerfolg der Kampagnenplaner, dass viele Bürger den Wortlaut eines Wahlplakats von 2017 auch zweieinhalb Jahre später noch zitieren können. Für NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) ist es indes ein Riesenproblem. Obwohl er Planer einstellt, das Baustellen-Management reformiert, Hunderte Millionen aus Berlin abruft und den kommunalen Verkehrsunternehmen auf die Füße steigt, ist der Pendler-Frust riesig. Der Stau im Land ist eher länger geworden, der öffentliche Nahverkehr auf gleichbleibend katastrophalem Niveau. Obendrein drohen auch 2020 in vielen Städten Diesel-Fahrverbote und Umweltspuren. Prognose: Die nächste Stau-Bilanz wird ein Fressen für die Opposition im Landtag.

Kita

Zum neuen Kindergartenjahr im Sommer will die schwarz-gelbe Landesregierung die Eltern junger Kinder im Land mit einem zweiten beitragsfreien Kita-Jahr erfreuen. Das stand zwar im Wahlprogramm der SPD, aber man will ja nicht kleinlich sein, wenn es der Bund mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ bezahlt. Immerhin profitieren überproportional Gutverdiener, die bislang bei den sozial gestaffelten Beiträgen am meisten berappen mussten.

Zwar wünschen sich die meisten dieser Doppelverdiener-Eltern eigentlich mehr Betreuungsplätze, anständig bezahlte Erzieherinnen, vernünftiges Mittagessen für die Kleinen und weniger Abhol-Hektik bei Kita-Schluss um Punkt 16 Uhr – aber das zu organisieren wäre viel schwieriger als die Beitragsfreiheit.

So werden die Erzieherinnen auch 2020 weiter gegen dieses reformierte Kinderbildungsgesetz demonstrieren. Die Wohlfahrtsverbände werden weiter Frust schieben, weil sie nicht gefragt wurden (obwohl sie das Gros aller Kitas stellen). Der Fachkräftemangel wird verhindern, dass auf dem Papier bewilligte Stellen besetzt werden können. Und die glücklichen Eltern dürfen ihre gesparten Kita-Beiträge gleich wieder in private Zusatzbetreuung investieren.

Krise

Der kurioseste Untersuchungsausschuss der jüngeren Landesgeschichte wird auch 2020 wieder fleißig sein. Was bisher geschah: Auf dem heimischen Smart-TV von Ex-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) sollen im Frühjahr 2018 Unbekannte ein Video abgespielt haben. Die Polizei wurde eingeschaltet. Schnell war klar, dass es nicht kriminelle Hacker waren, sondern Hedwig, die Mutter Schulze Föckings, die nebenan wohnt und mit dem I-Pad nicht klarkam.

Blöderweise hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Laschets Regierungssprecher öffentlich Alarm geschlagen und sich auf Ermittlungserkenntnisse berufen, die es gar nicht gab.

Der Untersuchungsausschuss förderte interessante Details zutage, etwa dass Justizminister Peter Biesenbach (CDU) mit zwei Handys telefoniert und nicht weiß, wen er wann mit welchem anruft. Nach unbestätigten Informationen laufen aktuell Verhandlungen über die Filmrechte zur „Hacker-Affäre“. Laschet soll sich nach dem erfolgreichen Debüt im „Tatort“ wieder selbst spielen.