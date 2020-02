Die digitale Gesellschaft im Blick des Soziologen

In seinem Buch „Die Echtzeitgesellschaft - wie smarte Technik unser Leben steuert“ (Campus-Verlag, 194 Seiten) analysiert Johannes Weyer die Digitalisierung und ihre Auswirkungen aus dem Blickwinkel des Soziologen. Neben anschaulichen Beispielen für die Verdichtung von Alltag und Beruf durch die neue Datenwelt stellt der Dortmunder unter anderem auch seine Forschungsmethoden vor. In einem eigenen Kapitel widmet er sich der Politik in der Echtzeitgesellschaft. Johannes Weyer ist Professor für Techniksoziologie an der TU Dortmund.