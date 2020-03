Die Coronavirus-Epidemie greift immer stärker in den Alltag der Schulen ein. Das NRW-Schulministerium hat die Schulen jetzt aufgefordert, auf alle schulischen Veranstaltungen „zunächst bis zum Beginn der Osterferien“ zu verzichten. Das betrifft demnach Aufführungen, Versammlungen, Feste und Konzerte. Schweren Herzens hat daher bereits das Gymnasium in Essen Werden ein lange geplantes Chor-Konzert am 24. März in der Basilika abgesagt. Weitere Empfehlungen des Ministeriums betreffen Klassenfahrten, Prüfungen und Schulschließungen. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wer entscheidet über mögliche Schulschließungen?

Eine Schließung wird von den zuständigen Ordnungsbehörden oder Gesundheitsämtern angeordnet. Das Schulamt oder die Bezirksregierung entscheiden darüber nicht. Die Wiedereröffnung einer Schule erfolgt ebenfalls durch die genannten Behörden. Das Ministerium betont: „Eine Schließung durch die Schulleitung kommt nur im Notfall in Betracht.“ Dies sei nur dann möglich, wenn eine „konkrete Gefahr“ drohe und das zuständige Gesundheitsamt nicht rechtzeitig erreichbar ist.

Können Lehrer ihre Schüler notfalls auch via Internet betreuen?

Derzeit gibt es nach Auskunft des Ministeriums keine Pläne dafür, dass Lehrer ihre Schüler im Falle einer Schulschließung online betreuen. Das würde voraussetzen, dass Lehrer und Schüler über die Geräte verfügen, um Aufgaben oder Unterrichtsmaterial herunterzuladen, anzusehen zu bearbeiten oder auszudrucken. Die Schulen sollen daher selbst entscheiden, welche Möglichkeiten es gibt, die Schüler im Falle einer längeren Schulschließung bei der Vorbereitung von Prüfungen zu unterstützen.

Wie sind anstehende Prüfungen, etwa zum Abitur, geregelt?

Verschiedene Szenarien werden derzeit durchgespielt. Bis spätestens kommenden Freitag (13. März) will das Schulministerium entsprechende Empfehlungen veröffentlichen, wie mit durch Schulschließung ausgefallenen Lernstandserhebungen, und Vergleichsarbeiten (Vera 8 und Vera 3), Klassenarbeiten, Klausuren und Zentralen Prüfungen sowie mit dem Abitur umgegangen werden soll. Das Ministerium befinde sich derzeit in engem Austausch mit anderen Bundesländern, da beim Zentralabitur „ein abgestimmtes Vorgehen notwendig ist“. Durch zusätzliche und dezentrale Nachschreibetermine werde gesichert, „dass alle Schüler ihre vorgesehenen Prüfungen ablegen können und die angestrebten Abschlüsse erworben werden können“, teilt das Ministerium mit.

Wie sollen Schulen mit Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts umgehen?

Dabei müsse unterschieden werden: Wenn es sich NICHT um eine schulische Veranstaltung handelt, liegt es in der Verantwortung des Schulträgers, über eine Absage zu entscheiden. Bei schulische Veranstaltungen „empfiehlt“ das Ministerium, „zunächst bis zum Beginn der Osterferien davon abzusehen“.

Müssen Klassenfahrten abgesagt werden?

Das Ministerium hat alle Schulen des Landes angewiesen, bis zum Ende des Schuljahres „sämtliche Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche“ in vom Robert-Koch-Institut benannte Risikogebiete abzusagen. Auch bei Klassenfahrten in Regionen, die derzeit noch nicht als „Risikogebiete“ gelten, müsse das örtliche Gesundheitsamt informiert werden. Fahrten nach Italien sollten vorerst generell ausfallen.

Wer kommt für die Kosten auf?

Lehrkräften und Eltern sollen durch abgesagte Schülerfahrten keine Kosten entstehen. „Deshalb stellt das Land hierfür kurzfristig Finanzmittel bereit“, so das Ministerium. Sollten trotz Reiserücktrittsversicherung und „sonstigen Maßnahmen zur Schadensminderung“ weitere Stornierungskosten entstehen, werden diese vom Land übernommen. Einzelheiten zu der Regelung werden derzeit geklärt. Die Ansprüche müssen die Schulen gegenüber der jeweiligen Bezirksregierung geltend machen.