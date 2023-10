CDU-Parteitag in Hürth: So schließen Wüst und Merz Frieden

Beim CDU-Landesparteitag in Hürth kam es zu einem Aufeinandertreffen von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Parteichef Friedrich Merz, die beide als Kanzlerkandidaten der Union 2025 in Frage kommen. Sie bemühten sich um Harmonie, doch Unterschiede wurden insbesondere in der Migrationspolitik offensichtlich.