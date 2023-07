Ausbildungssuche: NRW stellt Jugendlichen Coaches zur Seite

Ein Azubi steht an der Fräsmaschine eines Essener Betriebs. Die NRW-Landesregierung will Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche stärker unterstützen. (Archivbild)

Düsseldorf. Mit dem Programm „Ausbildungswege NRW“ will die Landesregierung jungen Menschen helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Förderung durch die EU.

Nordrhein-Westfalen will Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche stärker unterstützen. An diesem Wochenende starte das neue landesweite Programm „Ausbildungswege NRW“, teilte die Landesregierung am Samstag mit. Mit dem Programm sollen unversorgte, ausbildungsinteressierte junge Menschen mithilfe von Coaches für eine duale Ausbildung gewonnen und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt werden. Zugleich erhalten Betriebe Unterstützung bei der Besetzung ihrer freien Ausbildungsstellen.

Für das Projekt stehen jährlich insgesamt rund 17 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Landeshaushalt zur Verfügung. „Jeder junge Mensch verdient eine Chance und niemand darf uns am Übergang von der Schule in den Beruf verloren gehen“, sagte Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

52.000 NRW-Ausbildungsstellen unbesetzt – 42.000 junge Menschen suchen

Mit landesweit insgesamt rund 106 Coaches sollen jährlich rund 4500 unversorgte ausbildungssuchende junge Menschen angesprochen und über die Chancen einer betrieblichen Ausbildung sowie über Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden. Zudem können im Rahmen des Programms jährlich etwa 800 zusätzliche Ausbildungsverhältnisse durch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung finanziert werden.

Nach den jüngsten Zahlen der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni im bevölkerungsreichsten Bundesland noch gut 42.000 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Dem standen knapp 52.000 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. (dpa)

