Asylsuchende: Flüchtlingsrat NRW fordert Verbesserungen

Bochum. Der Flüchtlingsrat NRW fordert von der Landesregierung Verbesserungen bei der Flüchtlings-Unterbringung. Die Situation sei teilweise prekär.

Der Flüchtlingsrat NRW fordert von der Landesregierung umgehende Verbesserungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Die „derzeit angespannte Belegungssituation“ in den Unterkünften führe oft zur Missachtung individueller Bedürfnisse, erklärte der Flüchtlingsrat NRW am Montag in Bochum.

So würden etwa die „Schutzbedarfe vulnerabler Gruppen“ nicht ausreichend berücksichtigt und Familien mitunter bei der Zimmerbelegung getrennt, kritisierte die Initiative anlässlich des am Dienstag begangenen Weltflüchtlingstages. Der Flüchtlingsrat bemängelte, dass bei der Unterbringung wesentliche vom Land selbst vorgegebene Standards nicht umgesetzt würden, hieß es.

Teilweise nicht genug Sanitäranlagen

Beispiele für Defizite seien etwa die Nutzung von ehemaligen Freizeiträumen als Schlafräume. Zudem seien durch die Aufstockung von Plätzen teilweise nicht genug Sanitäranlagen vorhanden. Besonders prekär stellt sich nach Auffassung des NRW-Flüchtlingsrates die Situation in den Notunterkünften des Landes dar, zum Beispiel in Zeltstädten. Die Initiative kritisierte eine „oft grundsätzlich mangelnde Unterbringungseignung“ sowie „fehlende Strukturen und Freizeitangebote“.

Eine sichere Unterkunft mit geschützter Privatsphäre sowie Informations- und Beratungsangebote seien „wesentliche Voraussetzung für ein echtes Ankommen“, sagte die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates, Birgit Naujoks. In einigen Unterkünften seien außerdem viele Stellen in der Verfahrensberatung und im Beschwerdemanagement nicht besetzt, hieß es weiter. In den Notunterkünften sei ein solches Angebot generell nicht vorgesehen. So fänden die Nöte der Bewohnerinnen und Bewohner kein Gehör; sie müssten das Asylverfahren ohne vorbereitende Informationen durchlaufen, monierte der Flüchtlingsrat.

Versprechen aus dem Koalitionsvertrag müssen umgesetzt werden

Geschäftsführerin Naujoks forderte die NRW-Landesregierung auf, die Kommunen bei der Schaffung angemessener Unterkünfte zu unterstützen. Die im Koalitionsvertrag „versprochene dezentrale Unterbringung und schnelle Zuweisung in die Kommune“ müsse umgesetzt werden. epd

