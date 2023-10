Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen in NRW ist zum Ende von 2022 gestiegen. Ein Teil von ihnen kommt aus der Ukraine.

Statistik Asylbewerberleistungen in NRW: Anstieg um über 20 Prozent

Essen. Geld für Unterkunft oder für Ernährung: Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen in NRW ist zum Ende des vergangenen Jahres gestiegen.

Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen ist in Nordrhein-Westfalen Ende 2022 um 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag gestiegen. 106.950 Menschen bezogen solche Leistungen, berichtete das Landesamt für Statistik am Dienstag in Düsseldorf.

Asylbewerberleistungen in NRW: Bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Der Anstieg gehe überwiegend (54 Prozent) auf die gestiegene Zahl schutzsuchender Ukrainer zurück. Zwar hätten diese grundsätzlich Anspruch auf Bürgergeld oder Sozialhilfe, bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erhielten sie aber zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, erklärte die Behörde. Demnach erhalten Berechtigte etwa Geld- und Sachleistungen für Unterkunft, Ernährung, Kleidung, Hygienebedarf und medizinische Versorgung.

Die fünf häufigsten Herkunftsländer der Empfänger von Asylbewerberleistungen waren 2022 Syrien, Irak, Ukraine, Afghanistan und die Türkei. (dpa)

Weitere Nachrichten aus NRW lesen Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik