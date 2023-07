Häusliche Pflege - warum Angehörige sich nicht überfordern dürfen

In NRW werden hunderttausende Pflegebedürftige zuhause versorgt. In der "Sprechstunde" reden wir mit dem Mediziner Prof. Weckbecker über die Last durch häuslichen Pflege und wie der Besuch des Medizinischen Dienstes abläuft.

Video: FUNKE Foto & Video