Aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche rechnet die Arbeitsagentur mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in NRW.

Konjunkturschwäche Arbeitsagentur erwartet steigende Arbeitslosigkeit in NRW

Düsseldorf. Die Arbeitsagentur rechnet mit einem weiteren, moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit in NRW. Ein Grund sei die aktuelle Konjunkturschwäche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitsagentur erwartet steigende Arbeitslosigkeit in NRW

Aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche rechnet die Arbeitsagentur bis Mitte des Jahres mit einem weiteren, moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen. „Die Abkühlung hat ihre Spuren hinterlassen und wird dies auf moderatem Niveau auch weiter tun“, sagte der Chef der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake am Freitag in Düsseldorf. Von den hohen Arbeitslosenzahlen der Vergangenheit sei man aber noch weit entfernt.

Im Dezember stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland um 6200 oder ein Prozent auf mehr als 624.000. Im Vergleich zum Vorjahres-Dezember nahm die Zahl der Jobsuchenden sogar um 1,6 Prozent zu.

Arbeitslosigkeit: Anstieg höher als für Jahreszeit üblich

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei aufgrund der schwächeren Konjunktur etwas stärker ausgefallen als für die Jahreszeit üblich, sagte Withake. Doch insgesamt erweise sich der Arbeitsmarkt bislang als weitestgehend robust gegenüber den konjunkturellen Schwankungen und werde dies voraussichtlich auch 2020 tun.

Im Jahresdurchschnitt waren 2019 in NRW gut 635.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren gut 15.000 oder 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit waren 2019 im Durchschnitt so wenig Menschen arbeitslos wie seit 1992 nicht mehr - trotz der steigenden Zahl der Arbeitslosmeldungen im zweiten Halbjahr.

Arbeitslosenquote stagnierte im Dezember

Laut Arbeitsagentur zeigt sich der Arbeitsmarkt in NRW aktuell zweigeteilt. Während in konjunktursensiblen Branchen wie dem Maschinenbau oder der Metallbearbeitung die Arbeitslosenzahlen steigen, entstehen in den Dienstleistungsbranchen von der Pflege bis hin zu den IT-Berufen weiter neue Jobs.

Die Arbeitslosenquote stagnierte in Nordrhein-Westfalen im Dezember bei 6,4 Prozent. Bundesweit lag sie bei 4,9 Prozent. (dpa)