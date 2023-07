Die Brücke zwischen der Krim und der russischen Region Krasnodar ist nach offiziellen Angaben wegen eines "Notfalls" für den Verkehr gesperrt worden. In russischen Medien ist von zwei Explosionen die Rede, die Behörden rufen Touristen auf der Krim dazu auf, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Berlin Bei einem Vorfall auf der Krim-Bücke sind offenbar zwei Menschen getötet worden. Russland spricht von einem "Terrorakt" der Ukraine.

Rund neun Monate nach der schweren Explosion auf der Kertsch-Brücke zwischen Russland und der von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist es am Montag nach russischen Angaben zu einem "Notfall" gekommen. Der Verkehr sei gestoppt worden, teilte der Chef der besetzten Krim, Sergej Aksjonow, laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass am Montag auf Telegram mit.

Russische Militärblogger und Medien berichteten von zwei Explosionen am Montagmorgen. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigten zudem deutliche Zerstörungen an der Fahrbahn. Auch der Zugverkehr kam Informationen der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge zwischenzeitlich zum Erliegen.

Dieses von Ostorozhno Novosti zur Verfügung gestellte Foto zeigt angeblich beschädigte Teile der Krim-Brücke, die das russische Festland und die Halbinsel Krim über die Straße von Kertsch verbindet. Foto: Uncredited/OSTOROZHNO NOVOSTI/AP/dpa

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Zwei Todesopfer nach Zwischenfall auf der Krim-Brücke

Russland sprach nach dem Vorfall von einem "Terrorakt" und machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Am Montagabend meldete sich auch Wladimir Putin zu Wort: Der russische Präsident drohte der Ukraine mit militärischer Vergeltung für den Angriff auf die Brücke zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim. "Natürlich wird es von Seiten Russlands eine Antwort geben", sagte der Kremlchef bei einer Beratung der russischen Führung am Montagabend in Moskau. Das Verteidigungsministerium bereite Vorschläge dafür vor, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Präsidenten.

Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee zuvor mit. Laut Berichten der Nachrichtenagentur AFP bestätigte Kiew eine Beteiligung der ukrainischen Marine und ukrainischer Spezialkräfte an dem Zwischenfall. Der Angriff sei eine "Spezialoperation" des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU und der Marine gewesen, hieß es demnach am Montag aus SBU-Kreisen. Zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst in einer ersten Reaktion lediglich mitgeteilt: "Erneut hat sich die Brücke "schlafen" gelegt. Und eins ... zwei!"

Bei dem Zwischenfall sollen zwei Menschen aus dem Gebiet Belgorod ums Leben gekommen sein. Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto gestorben, sagte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft. Die Tochter des Paars sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Chef der Krim, Sergej Aksjonow, erklärte, dass die Hintergründe aufgeklärt würden. Am Vormittag wurde der Eisenbahnverkehr auf der Brücke wieder aufgenommen. Mit rund fünf Stunden Verspätung sei am Montagmorgen ein Zug aus der Krim-Hauptstadt Simferopol in Richtung der südrussischen Region Krasnodar losgefahren, teilten die Behörden der Krim mit. Der Autoverkehr über das 19 Kilometer lange Bauwerk blieb hingegen weiter eingestellt.

Krim-Brücke war im Oktober 2022 bei Explosion beschädigt worden

Auf der Krim ist gerade Hochbetrieb wegen der Ferienzeit. Bewohner der Region und Touristen sollten einen alternativen Landweg durch die von Russland besetzten Regionen in der Südukraine wählen, hieß es. Trotz der angespannten Sicherheitslage und langer Kontrollen zieht es russische Urlauber Medienberichten aus Russland zufolge wieder in großer Zahl auf die Krim, die für Reisende nur per Bahn oder Auto erreichbar ist.

Immer wieder ist die seit 2014 von Russland annektierte Krim Ziel von Angriffen mit Drohnen. Die Ukraine hat angekündigt, sich ihr Gebiet im Zuge einer Gegenoffensive zurückzuholen. Die rund 19 Kilometer lange Konstruktion war dabei im Oktober 2022 schwer beschädigt worden, wurde aber wieder repariert. Ende Mai räumte der ukrainische Geheimdienst erstmals eine Beteiligung an der Explosion ein. (csr/dpa/afp)

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik