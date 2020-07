Kommunalwahl NRW 2020: Alles Wichtige zum Corona-Wahljahr

Trotz Corona-Krise finden die Kommunalwahlen in NRW am 13. September 2020 statt.

NRW. Die NRW-Kommunalwahlen finden trotz Corona am 13. September 2020 statt – mit einigen Änderungen. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Im September 2020 stehen in NRW die Kommunalwahlen an. Doch was genau wählen die Menschen im September überhaupt? Welche Änderungen gibt es wegen des Coronavirus? Und wer ist überhaupt wahlberechtigt? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was wird bei der Kommunalwahl 2020 in NRW gewählt?

Alle fünf Jahren finden in NRW die Kommunalwahlen statt. Die Bürger wählen die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte.

In den kreisfreien Städten wie zum Beispiel Essen oder Düsseldorf werden Stadträte, Bezirksvertretungen und Oberbürgermeister neu gewählt. Wer in einer kreisangehörigen Stadt wie Moers oder Recklinghausen wohnt, wählt am Wahlsonntag Kreistage, Stadträte, Landräte und Bürgermeister. In den Gemeinden wie Weeze oder Schermbeck wählen die Bürger Kreistage, Gemeinderäte, Landräte und Bürgermeister.

In diesem Jahr erhalten einige Bürger in NRW einen weiteren Stimmzettel. Denn im September 2020 wird außerdem das Ruhrparlament neu gewählt – erstmals auf direktem Weg. Die Bürger der elf kreisfreien Städte (Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim, Oberhausen) sowie der vier Kreise im Ruhrgebiet (Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Recklinghausen, Kreis Unna und Kreis Wesel) wählen die Vertreter des Regionalverbands Ruhr.

Wann findet die NRW-Kommunalwahl statt?

Die Kommunalwahlen in NRW finden wie geplant am 13. September 2020 statt. Die Wahllokale sind in der Regel von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Anschließend kann es bei den Wahlen der Bürgermeister und Landräte zu einer Stichwahl kommen. Wenn kein Kandidat für das Amt des (Ober-)Bürgermeisters oder das Amt des Landrats die absolute Mehrheit erreicht, wird am 27. September erneut gewählt. Zur Wahl stehen dann die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen.

Welche Besonderheiten gibt es im Corona-Wahljahr 2020?

Trotz der Corona-Krise werden die Kommunalwahlen nach aktuellem Stand nicht verschoben. Allerdings hat eine Gesetzesinitiative der Fraktionen von CDU, SPD und FDP dazu geführt, dass die Stimmbezirke im Corona-Wahljahr von 2500 auf 5000 Einwohner vergrößert werden. So kann die Zahl der Wahlräume und Urnenwahlvorstände deutlich reduziert werden.

In den Wahlräumen sollen bei fortbestehender Infektionsgefahr „angemessene Schutzmaßnahmen“ getroffen werden, die die Einhaltung des Mindestabstands sicherstellen. Dies kann zum Beispiel durch die entsprechende Platzierung von Wahltisch, Wahlkabine und Wahlurne, markierte Laufwege und die regelmäßige Reinigung der Oberflächen erfolgen. Außerdem sollen die Wähler ihre Kreuze möglichst mit ihrem eigenen Kugelschreiber setzen.

Die Frist für die Wahlvorschläge bei Gemeinderäten, Kreistagen, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern wurde in diesem Jahr um elf Tage verlängert. Bislang hatte man für die Vorschläge 48 Tage vor der Wahl Zeit, nun sind es 59 Tage. Außerdem müssen nur noch 60 Prozent der Unterschriften von Unterstützern gesammelt werden.

Muss ich im Wahllokal eine Maske tragen?

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei den Kommunalwahlen ist in der Corona-Schutz-Verordnung nicht vorgesehen. Allerdings ist es denkbar, dass Kommunen dies auf freiwilliger Basis empfehlen. Die Wahlvorstände sind vom sonst bestehenden „Verhüllungsverbot“ befreit und dürfen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Angehörige von Risikogruppen sollen nach Möglichkeit nicht als Wahlhelfer eingesetzt werden.

Wer darf bei der Kommunalwahl NRW 2020 wählen?

Um bei der Kommunalwahl wählen zu dürfen, muss man mindestens 16 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen EU-Landes besitzen. Außerdem muss der Hauptwohnsitz in der Stadt oder Gemeinde sein, in der man wählen will.

Wer die Bezirksvertretung in einer kreisfreien Stadt wählen will, muss für den Rat in dem betreffenden Stadtbezirk wahlberechtigt sein.

Wann erhalte ich meine Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtigung ist die offizielle Information über die bevorstehende Wahl. Die Wahlberechtigten bekommen mit diesem Schreiben nicht nur mitgeteilt, dass sie an der Wahl teilnehmen dürfen. Die Wahlbenachrichtigung benennt auch ganz klar, in welchem Wahllokal der Wähler seine Stimme abgeben darf. In der Regel erhalten die Bürger ihre Benachrichtigung 34 bis 21 Tage vor der Wahl, also in der Zeit zwischen dem 10. und 23. August.

Am Wahlsonntag müssen die Bürger aber nicht unbedingt ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Es reicht der Personalausweis oder Reisepass, um sich auszuweisen und die Stimmzettel zu erhalten.

Wer auf den Weg zum Wahllokal verzichten möchte oder am Wahlsonntag verhindert ist, kann wie immer auf die Briefwahl zurückgreifen.

Wie viele Stimmen habe ich bei der NRW-Kommunalwahl?

Die (Ober-)Bürgermeister und Landräte werden durch eine Mehrheitswahl bestimmt. Jeder Wähler besitzt eine Stimme.

Auch bei der Wahl der kommunalen Vertretung, also des Gemeinde- beziehungsweise Stadtrats oder des Kreistags, haben die Wähler nur eine Stimme, mit der sie gleichzeitig einen Wahlbezirksbewerber und die Reserveliste seiner Partei wählen.

Bei der Wahl der Bezirksvertretung handelt es sich um eine reine Listenwahl. Jeder Wähler darf ein Kreuz setzen.

Wann ist meine Stimme ungültig?

Ein Stimmzettel wird immer dann ungültig, wenn ein Wähler zu viele Kreuze gemacht hat. Mehr als ein Kreuz pro Stimmzettel ist nicht gestattet. Außerdem müssen die Wahlhelfer das Kreuz klar zuordnen könnnen. Falls die Markierung an einer unklaren Stelle positioniert wurde, muss die Stimme bei der Auszählung aussortiert werden.

Jeder Stimmzettel, auf dem der Wähler seinen Namen oder andere Zusatzbemerkungen schreibt, ist ebenfalls ungültig.

Wer darf bei der Kommunalwahl kandidieren?

Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre Hauptwohnung hat.

Parteien und Wählergruppen, die in der laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat, im Kreistag, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten sind, müssen Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des Wahlgebietes beibringen.

Bis zum 16. Juli, 59 Tage vor der Wahl, müssen dem Wahlleiter alle Unterlagen des Kandidaten vorliegen. Spätestens am 17. August gibt der Wahlleiter in diesem Jahr die zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt.

Wie viele Stimmen benötigt der Wahlsieger?

Für die (Ober-)Bürgermeister und den Landrat gilt: Wer mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommt, gewinnt die Wahl. Gibt es nur einen zugelassenen Wahlvorschlag, ist der Bewerber gewählt, wenn sich die Mehrheit der Wähler für ihn entschieden hat.

Für die Wahl der Bezirksvertretungen gilt für Parteien und Wählergruppen eine 2,5-Prozent-Hürde. Bei der Wahl der Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte wurde die 2,5-Prozent-Hürde dagegen im November 2017 für unzulässig erklärt. Auch Kleinstparteien haben nun die Chance, in Gemeinderäte einzuziehen.

Die 91 Sitze im Ruhrparlament werden nach dem Verhältniswahlrecht verteilt. Die stärkste Partei oder Wählergruppe erhält die meisten Sitze im Ruhrparlament. Die Hürde liegt bei 2,5 Prozent. Wer darunter landet, zieht nicht ins Parlament ein.

Wann steht das Ergebnis der Kommunalwahl fest?

Die Auszählung der Wahl kann unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen. Auch die Briefwahl wird erst nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Die ersten Ergebnisse gibt es in der Regel bereits am Wahlabend.