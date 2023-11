60-Milliarden-Euro-Loch Klima, Heizung, Strom: Was das Urteil für Verbraucher heißt

Berlin Vollbremsung vom Verfassungsgericht: Im Ampel-Haushalt fehlen plötzlich Milliarden – mit möglichen Folgen für Millionen Verbraucher.

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer überraschenden Entscheidung den Nachtragshaushalt der Ampel-Koalition für das Jahr 2021 für ungültig erklärt – und die Bundesregierung steht damit vor einem 60-Milliarden-Finanzproblem. Was hinter der Entscheidung steht und was sie für Politik und Verbraucher bedeutet – ein Überblick.

Worum geht es?

Die vorherige Bundesregierung hatte 2021 wegen der Coronakrise die Schuldenbremse ausgesetzt, was in einer Notlage möglich ist. Im Haushalt standen 240 Milliarden Euro Kreditermächtigungen zur Verfügung. Als Ende des Jahres klar war, dass das Geld nicht vollständig für die Bekämpfung der Corona-Folgen gebraucht würde, entschied die neue Ampel-Koalition, 60 Milliarden Euro per Nachtragshaushalt in den KTF zu verschieben.

Der Klima- und Transformationsfonds (KTF, früher: Energie- und Klimafonds) ist ein Sondervermögen, das sich vor allem aus den Einnahmen der europäischen und der nationalen CO2-Bepreisung speist, und aus dem die Bundesregierung zahlreiche Projekte bezahlt. Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt auf Vorhaben zum Klimaschutz, aber unter dem Übergriff „Transformation“ sollten zuletzt auch Projekte wie Intels Aufbau einer Halbleiter-Produktion in Magdeburg gefördert werden.

Gegen diesen Transfer klagte die Unionsfraktion, und bekam Recht. Die Verschiebung war laut Gericht nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, das Geld muss raus aus dem Fonds: „Die Entscheidung hat zur Folge, dass sich der Umfang des KTF um 60 Milliarden Euro reduziert“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

Warum hat Karlsruhe so entschieden?

Unter anderem, weil die Koalition aus Sicht des Gerichts nicht ausreichend gut begründet hat, warum mehr Geld für Klimaschutz helfen soll gegen die Notsituation, welche die Grundlage für die Aussetzung der Schuldenbremse war. Die Ampel-Regierung hatte argumentiert, dass die Verlagerung der Milliarden rechtmäßig sei, weil damit ausgebliebene Investitionen aus der Corona-Zeit nachgeholt würden. Verlässliche staatliche Finanzierung und Förderung, vor allem auf für die Zukunft wichtigen Feldern wie Klimaschutz, seien wesentliche Voraussetzungen für die Überwindung der Krise.

Dem wollte das Gericht nicht folgen: „Diese Begründung erweist sich als nicht ausreichend tragfähig“, heißt es trocken in der Mitteilung des Gerichts. Außerdem können laut Bundesverfassungsgericht Kreditermächtigungen, die in einem Haushaltsjahr mit ausgesetzter Schuldenbremse aufgenommen wurden, nicht einfach übertragen werden auf weitere Jahre. Denn die tatsächlichen Ausgaben und die Verschuldung daraus entstünden in den darauffolgenden Jahren – und würden dann voraussichtlich den Rahmen der Schuldenbremse überschreiten.

Was bedeutet das Urteil?

Dass die Ampel-Koalition ein gigantisches Loch in ihrem Haushalt hat – und das einen Tag, bevor die Haushälterinnen und Haushälter des Bundestags am Donnerstag in der Bereinigungssitzung festlegen wollen, wofür 2024 Geld ausgegeben wird und wie viel.

Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, sagte in einer ersten Reaktion nach dem Urteil am Mittwoch, dass sie weiterhin von einer Verabschiedung des nächsten Bundeshaushalts am 1. Dezember ausgehe. Die Koalition sei „auf dieses Szenario vorbereitet“ gewesen, erklärte Mast. Für die Klimaziele der Bundesregierung werde das Urteil „keine Konsequenzen“ haben.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Konkret lässt sich das kurz nach der Verkündung des Urteils noch nicht absehen. Aber klar ist, dass aus dem KTF Programme finanziert werden, von denen Verbraucherinnen und Verbraucher direkt profitieren können – zum Beispiel die Förderung für den Heizungstausch oder die energetische Sanierung von Gebäuden. Aber auch die Abschaffung der EEG-Umlage, die für Verbraucher niedrigere Strompreise bedeutet, war aus dem KTF bezahlt worden.

Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, das Urteil habe „weitreichende Auswirkungen auf den Klima- und Transformationsfonds“ und kündigte an, „den Wirtschaftsplan nun zügig überarbeiten, die nötigen Veränderungen einarbeiten und neu beschließen“.

