London. Brexit, Brexit, Brexit – dafür steht Tory-Chef Boris Johnson. Jeremy Corbyn verspricht Wohltaten: Das TV-Duell könnte hitzig werden.

Johnson und Corbyn im TV-Duell: Brexit oder Sozialismus?

Die Floskel „the stakes couldn’t be higher“ – in etwa: Es geht ums Ganze – hört man zwar in jedem britischen Wahlkampf, aber diesmal dürfte sie zutreffen. Politiker können kaum unterschiedlicher sein als Amtsinhaber Boris Johnson und sein Herausforderer Jeremy Corbyn.

Welten liegen zwischen ihren Werten, ihrem Stil und ihrer Persönlichkeit, und unter ihrem Vorsitz vertreten die Tories und Labour eine diametral entgegengesetzte Politik. Auf der einen Seite stehen die Konservativen unter dem Brexit-Fan Johnson, auf der anderen eine Labour-Partei, deren Chef Corbyn dem Sozialismus das Wort redet.

An diesem Dienstagabend kommt es zum ersten TV-Duell zwischen den beiden Kandidaten – ein erster Höhepunkt in einem Wahlkampf, der bislang widersprüchlich verlaufen ist.

Brexit: EU-Austritt ist das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf

Dem Favoriten Johnson hatte man Volksnähe nachgesagt, viele Konservative brannten geradezu auf eine Neuwahl, weil sie ihren Chef für eine politische Naturgewalt halten: Wie ein Tornado würde er durchs Land wirbeln und Stimmen zuhauf einsammeln, am Ende hätten die Tories eine satte Parlamentsmehrheit. Auf jeden Fall sei er das pure Gegenteil seiner Vorgängerin Theresa May, die mit ihrem hölzernen Auftritt zum Wahlfiasko 2017 beigetragen hat.

Doch zu Beginn der konservativen Kampagne ist von Johnson dem politischen Wunderkind kaum etwas zu sehen. Wenn er unter die Leute geht, wird ihm zwar sporadisch applaudiert, häufiger jedoch schlagen ihm Feindseligkeit und Ablehnung entgegen. Auch in Fernsehinterviews vermag der Premierminister keine Vision zu vermitteln, mit der er das Land begeistern könnte.

Seine Versprechen beschränken sich bislang auf zusätzliches Geld für Polizei, Gesundheitsdienst und Schulen. Genaueres werden die Wähler wohl Ende dieser Woche erfahren, wenn die Torys das Wahlprogramm veröffentlichen.

Meinungsumfragen: Tories liegen noch immer weit vor Opposition

Der genaue Inhalt dürfte nebensächlich sein, denn Johnson setzt darauf, dass sein wichtigstes Versprechen – die sofortige Umsetzung des Brexits – ausreichen wird, um die Wähler auf seine Seite zu ziehen.

Tatsächlich ist der EU-Austritt laut verschiedenen Erhebungen das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf, und Johnsons harte Haltung sichert ihm einen guten Teil der Stimmen. Dass seine Rechnung aufgehen könnte, zeigen mehrere Meinungsumfragen: Trotz ihrer holprigen Kampagne liegen die Tories noch immer weit vor der Opposition.

Unterdessen hat die Brexit-Partei Nigel Farages, die in den Europawahlen im Mai viele EU-Gegner für sich gewinnen konnte, an Zustimmung eingebüßt – viele ehemalige Anhänger sehen anscheinend eine Regierung Johnson als besseren Weg, den Brexit zu verwirklichen.

Für Corbyn hingegen ist das Thema EU-Austritt eine Schwachstelle. Mittlerweile hat sich Labour auf folgenden Plan geeinigt: Eine Corbyn-Regierung würde einen neuen Brexit-Deal aushandeln, dann soll das Volk in einem zweiten Referendum entscheiden können, ob es diesen Deal befürwortet, oder doch lieber in der EU bleiben will. Und das im Alleingang: „Wir werden keine Deals mit irgendjemandem machen“, sagte der Oppositionsführer der BBC. „Wir werden keine Koalitionsregierung eingehen.“

Corbyn ist der unbeliebteste Oppositionschef seit Jahren

Aber viele EU-Freunde lassen sich davon nicht überzeugen: Sie bevorzugen die Liberaldemokraten, die den Brexit gleich ganz abblasen wollen; die Partei verzeichnet derzeit gute Zustimmungswerte, in den größeren Städten könnten sie mehrere Sitze gewinnen. Auch leidet Corbyn seit vielen Jahren daran, dass die Wähler ihn nicht als Premierminister sehen – er ist der unbeliebteste Oppositionschef seit Jahrzehnten.

Um seinen Rückstand bis zum 12. Dezember wettzumachen, drückt der Labour-Chef voll aufs Gaspedal, und zwar mit einem radikalen Programm, das einen umfassenden Wandel verspricht: Bekannt sind die Pläne, Bahn und Wasserversorgung in staatliche Hand zu nehmen, oder Unternehmensanteile für die Angestellten großer Konzerne einzuführen. Vergangene Woche ist Corbyn ein gutes Stück über diese Vorschläge hinausgegangen.

Für Aufregung sorgte die Ankündigung, jedem Haushalt einen kostenlosen Internetzugang zur Verfügung zu stellen; dazu soll der Anbieter BT teilweise verstaatlicht werden. Am folgenden Tag legte Labour nach: Zahnkontrollen und grundlegende Zahnpflege sollen kostenlos werden, Labour will dafür 450 Millionen Pfund lockermachen.

Zur Finanzierung sind Steuererhöhungen für die reichsten fünf Prozent der Bevölkerung geplant, genauso zusätzliche Abgaben für Großunternehmen und Tech-Konzerne. Was Corbyns Wahlkampf zudem helfen wird, ist seine umgängliche Art: Im Bad in der Menge vermag er natürlicher aufzutreten als sein Kontrahent. Nur fragt sich, ob die drei verbleibenden Wochen ausreichen werden, um sein negatives Image entscheidend aufzubessern. Die TV-Debatte wird eine erste Gelegenheit dazu bieten. Beim Brexit gibt es indes noch immer viele offene Fragen.