Israels Armee gegen Hisbollah: „Dann gehen wir da rein“

Hassnachrichten, die kennt er schon fast sein Leben lang. Und doch stellt Ayre Sharuz Shalicar in diesen Wochen fest: So viele waren es lange nicht. Der Sprecher der israelischen Armee IDF sagt: „Wir werden nicht alle Terroristen ausschalten, nicht alle Tunnel und Raketenabschussbasen zerstören können. Aber wir müssen die Geiseln herausholen und die Terrorinfrastruktur weitgehend vernichten.“ Am Ende, sagt Shalicar, gehe es darum, dass Israelis und Palästinenser in Zukunft friedlich Seite an Seite leben können.

Pro Tag, erzählt Shalicar, erhalte er etwa tausend Nachrichten auf verschiedenen Kanälen. Zu Beginn des Krieges seien neunzig Prozent dieser Nachrichten positiv gefärbt gewesen. Jetzt sei mindestens die Hälfte voller Kritik, Wut und Hass. „Einige muslimische Influencer in Deutschland haben es offenbar als Geschäftsmodell entdeckt, den Sprecher der israelischen Streitkräfte anzupöbeln, und sie stacheln ihre Follower auf.“ Unter den Wutnachrichten seien regelmäßig Morddrohungen.

Angesichts der Bilder von den Verwüstungen im Gazastreifen, der Videos von verzweifelt auf der Suche nach Schutz umherirrenden Menschen, den Berichten über Nahrungsengpässe und über das Leid und den Tod so vieler Menschen, drängt sich die Frage auf, ob das israelische Vorgehen noch angemessen oder ein Kriegsverbrechen ist. Shalicar sagt: Die Bereiche im Gazastreifen, die am meisten zerstört sind, sähen nicht deswegen so aus, weil die israelischen Streitkräfte es so wollten, sondern weil sie Hochburgen der Hamas seien. „Der Grad der Verwüstung zeigt, welche Orte die Hamas besonders intensiv für Terroraktivitäten missbraucht hat.“

Ein Krieg gegen die libanesische Hisbollah hätte „verheerende Folgen“

Während der Krieg im Gazastreifen tobt, brodelt es an einer anderen Front immer heftiger. Die libanesische Hisbollah hat den Beschuss des israelischen Nordens in den vergangenen Tagen intensiviert. Die Hisbollah ist ein deutlich schlagkräftigerer Gegner als die Hamas. Sie verfügt über besser ausgebildete Kämpfer und ein gewaltiges Raketenarsenal mit Geschossen, die jeden Punkt in Israel treffen können. Ein Krieg gegen die Hisbollah werde „verheerende Folgen“ haben, sagt Shalicar. Die Armee werde einer solchen Auseinandersetzung aber nicht aus dem Weg gehen.

„Wenn die Regierung entscheidet, dass wir in den Libanon hineingehen sollen, um die Hisbollah hinter den Litani-Fluss zurückzudrängen, dann machen wir das.“ Dieser Fluss verläuft etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze. „Wir können nicht mit der Situation leben, dass Terroristen sich direkt an der israelischen Grenze aufhalten und die Sicherheit israelischer Bürger bedrohen“, betont Shalicar. Seit dem Beginn des ständigen Beschusses sind bereits rund 100.000 Israelis aus den grenznahen Gemeinden evakuiert worden. „Wenn die Hisbollah sich nicht freiwillig Richtung Norden zurückzieht, wird uns nichts anderes übrigbleiben, als in den Süden Libanons einzudringen.“ Dann werde Israel aber nicht „so pinzettenartig“ vorgehen wie im Gazastreifen.

Hoffnung auf ein schnelles Ende der Militäroperation hat Shalicar nicht. Es gebe im Gazastreifen noch große Bereiche, in denen die israelischen Streitkräfte noch nicht aktiv seien. Zwei komplette Hamas-Brigaden seien noch nicht attackiert worden und entsprechend kampffähig, noch immer seien rund 130 Geiseln in den Händen der Terroristen, noch immer feuere die Hamas Raketen auf Israel ab.

Shalicar wirbt um deutsche Unterstützung in Israel

Kein Verständnis hat der Armeesprecher für die Überlegungen rechtsextremer israelischer Politiker, die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen zu deportieren und den Landstrich durch jüdische Siedler bevölkern zu lassen. „Das kann man nicht ernst nehmen. Niemand hat Lust, den Gazastreifen zu besetzen. Wir sind als Militär nicht dazu da, zu besetzen und zu bestrafen. Unsere Aufgabe ist es, die Hamas in die Knie zu zwingen.“

Shalicar sieht viele Äußerungen rechtsextremer Politiker in der israelischen Regierung kritisch. Foto: Idf / IDF

Im Dezember war Shalicar zu Gast beim Zentralrat der Juden in Berlin und hielt eine Rede, 27 Minuten war sie lang. Er trug dabei eine olivgrüne Uniform, und er warb eindringlich für die deutsche Unterstützung Israels, im Publikum saß unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock.

In seinem Deutsch schwingt der Klang der Straße mit. Shalicar hatte ein Heimspiel, er ist in Berlin großgeworden und einen weiten Weg gegangen. Vom kriminellen Graffiti-Sprüher und pöbelnden Gangsta-Rapper in Wedding zum Sprecher der israelischen Streitkräfte.

Aufgewachsen in Wedding, erst seit 2001 in Israel

Shalicar ist der Sohn iranischerJuden, die in den Siebzigerjahren nach Deutschland kamen. Der Mann mit der Glatze und der Brille erklärt der deutschen Öffentlichkeit seit dem 7. Oktober das Vorgehen der Armee und warum das gewaltige Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen aus militärischer Sicht nicht zu vermeiden ist. Gegner Israels sagen: Er ist ein Propagandist. Für Shalicar hingegen ist seine Arbeit auch der Versuch, der wachsenden Kritik am Krieg etwas entgegenzusetzen und die Informationsbalance zu gewährleisten.

Arye Sharuz Shalicar im Berliner Stadtteil Wedding (Archivbild): Der spätere IDF-Sprecher hat zu seiner Zeit in Berlin viel Antisemitismus erlebt. Foto: Maurizio Gambarini +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Maurizio Gambarini / picture alliance / dpa

Der 46-Jährige ist 2001 nach Israel gekommen. In ein Land, dessen Sprache er erst lernen musste, in dem sein Jüdischsein ihn aber nicht an jeder Straßenecke zum Hasssubjekt macht, so wie er es früher in Berlin erlebt hatte. In Berlin wächst Shalicar in einem säkularen Elternhaus auf. „Meine jüdische Identität hat mein Umfeld für mich entdeckt“, erzählt er. Wedding ist schon zu seiner Jugendzeit ein schwieriges Pflaster für Juden. Auf den Straßen ist rüder Antisemitismus selbstverständlich. Shalicar setzt sich mit wüstem Mackertum und Gangster-Attitüde durch, so berichtet er es in seiner Autobiografie. Bereits zwischen 2009 und 2017 arbeitete er als Sprecher der israelischen Streitkräfte.

An dem Tag, als die Hamas die Gemeinden nahe dem Gazastreifen überfällt und 1200 Menschen massakriert, streift Shalicar sich wieder die Uniform über, die er sechs Jahre zuvor abgelegt hatte. Seither kämpft er an der Informationsfront. Ein Ende ist nicht in Sicht.

