Israel tötet im Gazastreifen aus Versehen drei Hamas-Geiseln

Gazastreifen: Israel setzt Militäroffensive unvermindert fort

Israel setzt seine Militäroffensive im Gazastreifen unvermindert fort. In Rafah und Chan Yunis im Süden und in Nuseirat im Zentrum des Palästinensergebiets griff die Armee mehrere Ziele an. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden dabei dutzende Menschen getötet. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

