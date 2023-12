Die Feuerpause ist vorbei: Die israelische Armee hat die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Israel-News im Blog.

Berlin/Tel Aviv. Die Feuerpause im Gazastreifen ist seit Freitagmorgen vorbei. Nach Angaben der israelischen Armee werden die Kämpfe nun fortgesetzt. Insgesamt hatte die Feuerpause eine Woche gedauert. Unterdessen hat sich die islamistische Hamas zu einem schweren Anschlag in Jerusalem bekannt und ruft zur Eskalation auf.

Israel-News vom 1. Dezember: Feuerpause endet, Kämpfe werden fortgesetzt

6.33 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Kämpfe im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas wieder aufgenommen. Das teilte die Armee am Freitagmorgen nach Ablauf der insgesamt einwöchigen Feuerpause mit.

Israel-News vom 30. November: Hamas hat heute insgesamt acht Geiseln freigelassen

22.41 Uhr: Die islamistische Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. Es handle sich um sechs in den Gazastreifen entführte Israelis, teilte die Armee am Donnerstagabend mit.

Sie seien auf dem Weg von Ägypten nach Israel. Zuvor waren bereits zwei Geiseln separat nach Israel gebracht worden. Im Gegenzug war am Abend die Entlassung von dreimal so vielen palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen geplant.

Unklar war auch, ob die Feuerpause, die nach bisherigen Vereinbarungen am Freitagmorgen enden sollte, ein weiteres Mal verlängert werden würde. Unbestätigten Berichten zufolge sollen im Hintergrund Gespräche über eine Verlängerung laufen.

Israels Armee zur Wiederaufnahme der Kämpfe bereit

22.17 Uhr: Das israelische Militär ist nach eigenen Angaben „jederzeit“ zur Wiederaufnahme der Kämpfe mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen bereit. „Wir sind jederzeit bereit anzugreifen, auch heute Nacht“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Donnerstag.

Die Hamas erklärte derweil, Israel weigere sich, die Leichen von drei getöteten Geiseln im Rahmen des Abkommens anzunehmen. Den Angaben nach soll es sich bei den Toten um eine Mutter sowie deren zehn Monate altes Baby und einen vier Jahre alten Sohn handeln.

Unteressen forderte US-Außenminister Antony Blinken die israelische Führung mit deutlichen Worten dazu auf, die Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. „Die Art und Weise, wie Israel sich verteidigt, ist wichtig“, sagte Blinken am Donnerstag bei einem Besuch in Israel. Es sei „zwingend erforderlich“, dass sich Israel an das humanitäre Völkerrecht und die Regeln der Kriegsführung halte. Israel müsse vor der Wiederaufnahme größerer Militäreinsätze humanitäre Pläne zum Schutz der Zivilbevölkerung vorlegen, die weitere Opfer auf ein Minimum reduzierten, forderte er. Das habe er auch bei seinem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, sagte Blinken.

Blinken sagte weiter, Israel verfüge über eines der modernsten Militärs der Welt. „Es ist in der Lage, die von der Hamas ausgehende Bedrohung zu neutralisieren und gleichzeitig den Schaden für unschuldige Männer, Frauen und Kinder zu minimieren“, sagte er. Israel habe „die Pflicht, dies zu tun“. Letztendlich sei dies nicht nur das Richtige, sondern liege auch in Israels Sicherheitsinteresse.

Israel empört über Kritik aus Spanien

17.48 Uhr: Israel hat nach Kritik des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez am militärischen Vorgehen im Gazastreifen seine Botschafterin in Madrid zu Konsultationen nach Jerusalem zurückbeordert. Zudem wies Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Außenminister Eli Cohen am Donnerstag an, die spanische Botschafterin in Israel für einen Protest gegen „beschämende“ Äußerungen von Sánchez in das Außenministerium einzubestellen, wie das Büro des Regierungschefs mitteilte.

Eine Einbestellung ist in der Diplomatie ein mittelschwerer Protest. Zwischen befreundeten Staaten ist er eher selten. Der meist nur zeitweilige Rückruf eines Botschafters zu Konsultationen ist schon eine schärfere Form der Missbilligung.

Sánchez hatte in einem Interview mit dem staatlichen TV-Sender RTVE Israel erneut aufgefordert, beim Kampf gegen die islamistische Hamas im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht vorzugehen. „Angesichts der Bilder, die wir sehen, und der wachsenden Zahl an Menschen, insbesondere der Kinder, die sterben, habe ich ernsthafte Zweifel, dass sie das humanitäre Völkerrecht einhalten“, sagte der Regierungschef der viertgrößten Volkswirtschaft der EU.

Israels Außenministerin Cohen bezeichnete die Äußerungen von Sánchez als „empörend“. Israel wahre das internationale Recht. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind seit längerem gespannt.

Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez (Mitte l), hier bei einem Besuch im Rafah-Übergang zum Gazastreifen, hat wiederholt Israel kritisiert. Foto: Str / DPA Images

Hamas übergibt zwei weitere Geiseln an Internationales Rotes Kreuz

16.02 Uhr: Im Gazastreifen sind zwei weitere israelische Geiseln der Armee zufolge dem Roten Kreuz übergeben worden. Sie seien auf dem Weg nach Israel, teilte das Militär am Donnerstag mit. „In den nächsten Stunden sollen weitere israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben werden“, hieß es. Unklar war zunächst, wie viele weitere Geiseln am Abend freikommen sollten. Israelische Medien hatten zuvor von der bevorstehenden Freilassung von mindestens acht israelischen Geiseln berichtet. Zudem war demnach über die Aushändigung von drei Leichen verhandelt worden.

US-Minister Blinken fordert von Israel Schritte gegen gewalttätige Siedler

14.43 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat Israel aufgefordert, gewalttätige Siedler im Westjordanland zur Verantwortung zu ziehen. Bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog am Donnerstag in Jerusalem habe Blinken deutlich gemacht, dass die „Spannungen im Westjordanland“ deeskaliert werden müssten, teilte das US-Außenministerium mit. Dazu müsse „Israel unverzüglich Schritte unternehmen, um Siedlerextremisten für die Gewalt gegen palästinensische Zivilisten zur Rechenschaft zu ziehen“, hieß es weiter. Ähnlich habe sich Blinken in einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geäußert. US-Präsident Joe Biden hatte gewalttätigen Siedlern zuletzt mit Einreisebeschränkungen in die USA gedroht.

Blinken und Herzog hätten auch über die anhaltenden Bemühungen um die Freilassung der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen und über humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung gesprochen, hieß es weiter. Blinken traf bei seinem Besuch in Israel auch Netanjahu. Dabei habe Blinken deutlich gemacht, dass „es unbedingt notwendig sei, den humanitären und zivilen Schutzbedürfnissen im südlichen Gazastreifen Rechnung zu tragen, bevor dort militärische Operationen durchgeführt werden“, so das US-Außenministerium. Er habe betont, dass die USA sich weiterhin „für konkrete Schritte zur Förderung eines palästinensischen Staates einsetzen“.

Isaac Herzog (r), Präsident von Israel, mit Antony Blinken, Außenminister der USA. Foto: Haim Zach / DPA Images

Hamas bekennt sich zu Attentat und ruft zur Eskalation auf

13.13 Uhr: Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat sich zu dem Schusswaffenangriff in Jerusalem mit mindestens drei Toten bekannt und zu einer „Eskalation des Widerstands“ aufgerufen. Der Angriff zweier Brüder, die bei ihrer Tat getötet wurden, sei „eine natürliche Antwort auf die beispiellosen Verbrechen der Besatzer im Gazastreifen und gegen Kinder in Dschenin“, erklärte die Hamas am Donnerstag. In der Mitteilung rief die Hamas zu einer „Eskalation des Widerstands“ auf.

Lesen Sie dazu auch:Anschlag in Jerusalem: „Noch nie so etwas Grausames gesehen“

Zwei israelische Soldaten bei Anschlag mit Auto im Westjordanland verletzt

12.30 Uhr: Im von Israel besetzten Westjordanland sind bei einem Angriff auf einen Checkpoint mit einem Auto zwei Soldaten leicht verletzt worden. Der Angreifer sei mit Schüssen „neutralisiert“ worden, die Soldaten suchten im Umkreis nach weiteren Verdächtigen, erklärte die israelische Armee am Donnerstag. Wenige Stunden zuvor waren bei einem Schusswaffenangriff in Jerusalem drei Israelis getötet worden.

Attentäter eröffnen Feuer in Jerusalem – Drei Todesopfer, beide Schützen getötet

7.40 Uhr: Mehrere mutmaßlich palästinensische Attentäter haben am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer auf Menschen eröffnet. Eine 24 Jahre alte Frau sei dabei getötet worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Acht weitere Menschen seien demnach verletzt worden, fünf von ihnen schwer.

Mindestens zwei Attentäter seien erschossen worden, teilte der Rettungsdienst Zaka mit. Es gebe auch mehrere Verletzte. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Stadteingang. Der Anschlag ereignete sich laut übereinstimmenden Tweets in Ramot, einer israelischen Siedlung im besetzten Ost-Jerusalem.

Mindestens zwei Attentäter wurden bei dem Anschlag getötet. Laut Medienberichten schossen zwei israelische Soldaten sowie ein Zivilist auf die beiden und verwundeten sie tödlich. Für die Tat nutzten die Angreifer ein M-16-Sturmgewehr und eine Handfeuerwaffe.

Einige Stunden nach dem Attentat gaben israelische Staatsmedien bekannt, dass zwei weitere Anschlagsopfer ihren schweren Verletzungen erlagen.

Die beiden Angreifer wurden von israelischen Soldaten erschossen. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

US-Militär schießt im Roten Meer Drohne iranischer Bauart ab

6.17 Uhr: Ein Zerstörer der US-Marine hat im Roten Meer erneut eine Drohne abgeschossen, die nach amerikanischen Angaben aus einem von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiet im Jemen gestartet worden sein soll. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs teilte am Mittwochabend (Ortszeit) mit, der Zerstörer „USS Carney“ habe die unbemannte Drohne iranischer Bauart im südlichen Roten Meer abgefangen. Die Zielsetzung sei unklar, doch die Drohne habe sich auf das Kriegsschiff zubewegt. Der US-Zerstörer habe zum Zeitpunkt des Abschusses zwei amerikanische Schiffe begleitet, die militärische Ausrüstung in die Region transportierten. Bei dem Vorfall seien keine US-Kräfte verletzt worden, auch sei es nicht zu Schäden an den Schiffen gekommen.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits ähnliche Vorfälle im Zusammenhang mit Huthi-Rebellen im Roten Meer gegeben. Die vom Iran unterstützten Rebellen hatten 2014 weite Teile des Jemens förmlich überrannt und kontrollieren heute große Gebiete im Norden samt der Hauptstadt Sanaa. Seit dem Beginn des Krieges Israels gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen haben Angriffe Iran-naher Gruppen auf US-Kräfte im Nahen Osten zugenommen. Dies nährt Sorgen vor einer noch größeren Eskalation in der Region.

Feuerpause wird verlängert

6.02 Uhr: Die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wird verlängert. Das gab das israelische Militär am Donnerstagmorgen unmittelbar vor Ablauf der Frist bekannt. Damit könnten weitere in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freikommen und noch mehr humanitäre Hilfe in das Gebiet gelangen.

Sara Netanjahu traf am Donnerstag angehörige der Hamas-Geiseln. Foto: ALEXI J. ROSENFELD / Getty Images

Biden will Freilassung aller Geiseln erreichen

5.33 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat mit Erleichterung auf die Freilassung weiterer 16 Hamas-Geiseln, darunter eine US-amerikanische Doppelstaatlerin, reagiert. Die Vereinbarung über eine viertägige Feuerpause, die um zwei Tage verlängert wurde und bis Donnerstagmorgen befristet ist, habe „bedeutende Ergebnisse“ erbracht, erklärte Biden in einer Stellungnahme vom Mittwochabend. So seien nahezu 100 Geiseln freigekommen und zusätzliche Hilfsgüter für die palästinensische Bevölkerung in den Gazastreifen gelangt.

Der US-Präsident dankte dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, sowie Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi „für ihre fortgesetzte Partnerschaft in diesem Prozess und ihr andauerndes Engagement, alle Geiseln nach Hause zu bringen und mehr Hilfe für die unschuldigen Menschen in Gaza zu leisten“, hieß es in der Stellungnahme weiter.

Die USA blieben weiter „entschlossen, die Freilassung aller Personen zu erreichen, die von der Hamas während ihres brutalen Terrorangriffs auf Israel am 7. Oktober als Geiseln genommen wurden, erklärte der US-Präsident in der Stellungnahme weiter.

Joe Biden, Präsident der USA. Foto: Stephanie Scarbrough / dpa

Israel-News vom 29. November – Katar: Drei Deutsche unter den freigelassenen

22.26 Uhr: In der Gruppe der am Mittwoch aus der Gewalt der Hamas freigelassenen Geiseln sind auch drei Deutsche. Es seien Doppelstaatler, die auch den israelischen Pass hätten, teilte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Mittwochabend mit.

Armee: Hamas übergibt weitere Gruppe von Gaza-Geiseln

22.18 Uhr: Die islamistische Hamas hat am Mittwoch nach Angaben des israelischen Militärs zehn weitere in den Gazastreifen entführte Israelis dem Roten Kreuz übergeben. Zusätzlich seien vier Bürger Thailands übergeben worden, wie die Armee weiter auf X mitteilte.

Russische Geiseln in Israel eingetroffen

22.13 Uhr: Israelischen Behörden zufolge sind die zwei von der radikal-islamistischen Hamas freigelassene Geiseln in Israel angekommen. Es handle sich um israelisch-russische Frauen im Alter von 50 und 73 Jahren. Ihre Freilassung gehe auf eine getrennte Vereinbarung zwischen der Hamas und Russland zurück.

Die Freilassung von zwei russischen Geiseln geht auf eine Vereinbarung zwischen der Hamas und Russland zurück. Foto: IMAGO / IMAGO/Newscom / EyePress

Israel meldet drei getötete Palästinenser

21.15 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben trotz der geltenden Feuerpause im Gazastreifen drei bewaffnete Palästinenser getötet. Die Männer seien eine Bedrohung für die israelischen Soldaten gewesen, teilte Armee-Sprecher Daniel Hagari ohne Nennung weiterer Einzelheiten mit.

Aus dem Gazastreifen hieß es aus Sanitäterkreisen, im Norden des Küstenstreifens seien zwei Tote und ein Verletzter geborgen worden. Augenzeugenberichten zufolge seien sie aber unbewaffnet gewesen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel lehnt Waffenstillstand ab

17.04 Uhr: Israel hat den Forderungen nach einem dauerhaftem Waffenstillstand im Gaza-Krieg vor dem Weltsicherheitsrat eine Absage erteilt. „Jeder, der einen Waffenstillstand unterstützt, unterstützt grundsätzlich die fortgesetzte Terrorherrschaft der Hamas in Gaza“, sagte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan am Mittwoch vor dem mächtigsten UN-Gremium in New York. Israel könne seine Bürgerinnen und Bürger mit einem Waffenstillstand nicht schützen.

Man könne keinen Waffenstillstand fordern und gleichzeitig behaupten, eine Lösung für den Konflikt zu suchen. Die militante Hamas sei kein Partner für einen verlässlichen Frieden. „Erkennen Sie hier nicht den Widerspruch - dass die Forderung nach Waffenstillstand und Frieden ein Paradoxon ist?“, so Erdan weiter. Ein Ende der Gewalt könne es nur dann geben, wenn die Hamas alle Geiseln übergebe sowie alle beteiligten Terroristen des Angriffs auf Israel am 7. Oktober.

Hamas: Zwei russische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben

16.53 Uhr: Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat nach eigenen Angaben zwei russische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Die beiden Verschleppten seien aufgrund von Bemühungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin freigekommen, teilte die Hamas am Mittwoch mit. Sie sollten vom Roten Kreuz an Vertreter des russischen Außenministeriums übergeben werden.

Die Freilassung der beiden Frauen ist nicht Teil des Abkommens zum Austausch israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge. Dies hatte Hamas-Anführer Mussa Abu Marsuk bereits zuvor einem Radiosender im Gazastreifen gesagt. Demnach sollen am Mittwoch noch zehn israelische Geiseln freigelassen werden.

Die israelischen Geiseln sollen im Gegenzug zur Entlassung von 30 weiteren palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen freikommen. Die Hamas hatte bereits am Sonntag einen 25-jährigen israelisch-russischen Doppelstaatsbürger ohne offensichtliche Gegenleistung entlassen. Bislang ließ die Hamas 81 Israelis und Ausländer im Austausch für 180 palästinensische Häftlinge frei.

10 Monate altes Baby in Geiselhaft der Hamas gestorben

15.32 Uhr: Am 7. Oktober wurde der erst zehn Monate alte Kfir von der pro-palästinensischen Terrorgruppe Hamas entführt. Er war damit die jüngste Geisel der Terroristen. Fotos, die die Verschleppung des kleinen Jungen, seiner Mutter und seines Bruders zeigen, gingen um die Welt. Nun sollen nach Angaben der Hamas alle drei gestorben sein. Der Vater der Familie befindet sich mutmaßlich weiter in der Gewalt der Terroristen.

Ein Mann protestiert für die Freilassung der von der Hamas entführten Babys. Foto: IMAGO/Vuk Valcic / IMAGO/ZUMA Wire

Wie die Terrororganisation behauptet, soll ein israelischer Luftangriff die Mutter und ihre beiden Kinder getötet haben. Überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht. Zudem scheint es wahrscheinlich, dass es sich bei den Angaben zur Todesursache um anti-israelische Propaganda der Hamas handelt.

Dafür spricht, dass aufgrund der aktuell herrschenden Feuerpause seit Tagen keine israelischen Luftangriffe mehr geflogen wurden. Informationen darüber, dass die Familie bereits zuvor bei einem Luftangriff verletzt worden sein könnte, gab es nicht.

WHO warnt vor drastischem Anstieg der Todesfälle

14.54 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat davor gewarnt, dass Atemwegsinfektionen, Durchfall und andere Krankheiten im Gazastreifen zu einem drastischen Anstieg der Todesfälle führen können. Grund seien die Ballung von Menschen, fehlende Medikamente und Nahrungsmittel sowie die schlechten hygienischen Zustände, schrieb Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X, vormals Twitter.

Aktuell gebe es bereits 111.000 Fälle von Atemwegsinfektionen, 75.000 Menschen mit Durchfall, darunter fast die Hälfte Kinder unter fünf Jahre. Hinzu kämen 12.000 Fälle von Krätze, 11.000 von Läusen, 2.500 von Impetigo, einem ansteckenden Hautausschlag, 2.500 von Windpocken und 1.100 von Gelbsucht. „Angesichts der Lebensumstände und fehlender Gesundheitsversorgung könnten mehr Menschen an einer Krankheit sterben als durch Bomben“, schrieb Ghebreyesus.

Bericht: Hamas arbeitet „sehr hart“ an Verlängerung der Feuerpause

13.05 Uhr: Die islamistische Hamas arbeitet einem Medienbericht zufolge intensiv an einer möglichen Verlängerung der Feuerpause im Krieg mit Israel. Man arbeite „sehr hart“ mit den Vermittlern Katar und Ägypten, um einen „Kompromiss“ zu schließen und die Feuerpause zu verlängern, sagte Hamas-Sprecher Ghasi Hamad dem Nachrichtensender Al-Dschasira am Mittwoch. Die Lage sei kompliziert und ändere sich laufend, er sei mit Blick auf eine mögliche Verlängerung aber optimistisch. „Wir sind bereit, mehr Geiseln zu befreien für eine Verlängerung der Feuerpause“ für weitere Tage. Er hoffe auf eine Umsetzung noch am Mittwoch.

Palästinenser kochen Essen in einem zerstörten Haus im Dorf Khuza‘a nahe dem Grenzzaun zwischen Israel und dem südlichen Gazastreifen während der vorübergehenden Waffenruhe. Foto: Mohammed Talatene / DPA Images

Steinmeier bittet Katar um weitere Vermittlung für Geisel-Freilassung

12.37 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Führung Katars um weitere Bemühungen zur Freilassung der deutschen Geiseln aus der Hand der Terrororganisation Hamas gebeten. „Ich bin sicher nach diesem Gespräch, dass Katar alles unternehmen wird, um auch zur Freilassung der deutschen Geiseln beizutragen“, sagte Steinmeier am Mittwoch in Katar nach einem Treffen mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani. „Aber wir müssen verstehen, in einer solch schwierigen Verhandlungssituation kann es dazu auch keine Garantien geben.“

Steinmeier betonte, er habe in seinen Gesprächen gebeten, die Bemühungen zur Befreiung von Geiseln insgesamt fortzusetzen, insbesondere auch mit Blick auf die deutschen Staatsangehörigen unter den Verschleppten. „Ich hoffe, dass wir dazu in den nächsten Tagen Nachrichten, gute Nachrichten erwarten können“, sagte er.

Katar unterhält enge Kontakte zur islamistischen Hamas und nimmt eine wichtige Vermittlerrolle ein. Zusammen mit Ägypten und den USA hat das Golfemirat die aktuelle Feuerpause im Gaza-Krieg mit dem Austausch von Geiseln und Häftlingen ausgehandelt.

Steinmeier sagte weiter, an der Lage in Nahost werde sich kaum etwas ändern, wenn es nicht zur Freilassung aller Geiseln komme. „Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung.“ Das Zweite sei, „dass von der Hamas keine mörderische Bedrohung für Israel mehr ausgeht“. Drittens gehöre dazu, dass man in einen politischen Prozess einmünden müsse. In diesem müsse mehr Sicherheit für Israel gewährleistet werden. Gleichzeitig bräuchten die Palästinenser mehr Perspektiven. Es werde „ein langwieriger Prozess“, sagte Steinmeier voraus.

Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani (R) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Doha. Foto: - / AFP

Hamas-Kreise: Islamisten bereit zu Verlängerung von Feuerpause um weitere vier Tage

10.15 Uhr: Die radikalislamische Hamas ist nach Angaben aus ihrem Umfeld offenbar zu einer Verlängerung der seit Freitag geltenden Feuerpause um weitere vier Tage bereit. Die islamistische Palästinenserorganisation habe die Vermittler über ihre Position informiert, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Hamas-Kreisen. Während dieses Zeitraums könnten „weitere israelische Gefangene freigelassen“ werden, die von der Hamas „und anderen Parteien festgehalten“ würden, hieß es.

Terroristen von Hamas und Islamischer Dschihad bei einer Geiselübergabe. Foto: - / AFP

Berichte über Armeeblockade im Westjordanland

10.03 Uhr: Bei einem größeren israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland sind nach Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Mittwoch, israelische Soldaten blockierten in der Stadt ein Krankenhaus. Augenzeugen zufolge kontrollierten sie auch Krankenwagen. Wafa berichtete außerdem, die Armee habe mit Bulldozern Infrastruktur in Dschenin zerstört und ein Haus mit Raketen angegriffen.

Der Präsident der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, Christos Christou, schrieb in der Nacht zu Mittwoch bei X, vormals Twitter, er befinde sich in einem Krankenhaus in Dschenin und könne dies wegen einer israelischen Blockade nicht verlassen. „Keiner der verletzten Patienten kann in das Krankenhaus kommen und wir können nicht zu diesen Menschen gelangen“, sagte er. „Es gibt nichts Schlimmeres für einen Arzt, als zu wissen, dass es dort Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen, und sie nicht bekommen.“

Vier Palästinenser bei Explosion im Westjordanland verletzt

9.12 Uhr: Bei einer Explosion im Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland sind vier Menschen verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtet die israelische Tageszeitung „Haaretz“ unter Berufung auf den Direktor der behandelnden Klinik, Tair Abu Bakr.

Die Detonation ereignete sich dem Bericht zufolge im Zusammenhang mit einem Einsatz der israelischen Armee in der Gegend. Aus Militärkreisen heißt es demnach, IDF-Soldaten und bewaffnete Terroristen hätten sich einen Schusswechsel geliefert. Dabei sollen die Terroristen mit explosiven Gegenständen geworfen haben.

Offenbar hat auch ein israelisches Kampfflugzeug in das Gefecht eingegriffen und die Terroristen beschossen. Die Armee habe Verhaftungen durchgeführt, berichtet „Haaretz“.

Berichte: Israel erhält weitere Geisel-Liste für Freilassung

3.05 Uhr: Israel hat laut Medienberichten von der Terrororganisation Hamas eine weitere Liste mit Namen von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erhalten, die an diesem Mittwoch freigelassen werden sollen. Das berichteten die Zeitungen „Times of Israel“ und „Haaretz“ am frühen Mittwochmorgen unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Wie viele Geiseln freigelassen werden könnten, blieb unklar. Den Berichten zufolge wurden die betroffenen Familien der Geiseln informiert.

Es wäre die sechste Geisel-Gruppe, die während der seit Freitag geltenden Kampfpause aus der Gewalt der Islamisten freikäme. Bislang hat die Hamas 81 Israelis und Ausländer im Austausch für 180 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Unter den mehrheitlich israelischen Geiseln waren bislang elf mit deutsch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft.

Kämpfer der Hamas und des Islamischen Dschihad übergeben dem Roten Kreuz in Rafah freigelassene Geiseln. Foto: Stringer / DPA Images

Israel-News vom 28. November – Baerbock erleichtert über Freilassung

21.37 Uhr: Unter den von der Hamas freigelassenen Geiseln ist auch eine Deutsche. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) am Dienstagabend via X, ehemals Twitter, mit. Baerbock schrieb, „ich bin erleichtert für sie alle. Gleichzeitig erinnert jede einzelne Befreiung daran, für wie viele der schlimmste Albtraum noch andauert.“

Bange Wochen haben für weitere Familien endlich ein Ende: Auch heute sind wieder 12 Geiseln frei gekommen - unter ihnen eine Deutsche. Ich bin erleichtert für sie alle. Gleichzeitig erinnert jede einzelne Befreiung daran, für wie viele der schlimmste Albtraum noch andauert. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 28, 2023

Es war bereits die fünfte Gruppe freigelassener Geiseln, die aus dem Gazastreifen über Ägypten nach Israel zurückgekehrte. Die israelische Armee teilte mit, die insgesamt zwölf Menschen würden zunächst medizinisch untersucht. Anschließend könnten sie ihre Familien treffen.

Es handelt sich nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu um zehn Israelis und zwei Thailänder. Unter den Israelis waren auch betagte Frauen bis zu einem Alter von 84 Jahren und nur eine Minderjährige (17), die mit ihrer Mutter zusammen freigelassen wurde. Damit sind seit Beginn einer Feuerpause am Freitag insgesamt 81 Geiseln freigekommen, darunter 61 Israelis.

Ist erleichtert: Außenministerin Annalena Baerbock. Unter den freigelassenen Geiseln ist eine Deutsche. Foto: Geert Vanden Wijngaert / DPA Images

Netanjahu will Operation in Gaza fortsetzen

20.46 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu plant nach einem Sieg über die islamistische Hamas eine radikale Umgestaltung des Gazastreifens. In einem Interview mit „Bild“ und „Welt“ sowie „Politico“ zog er Vergleiche zur Entnazifizierung in Deutschland nach 1945. „Nach dem Sieg über die Hamas“ seien zwei Dinge nötig: „Erstens entmilitarisieren wir Gaza und zweitens entradikalisieren wir Gaza. Und genau das wurde in Deutschland, Japan und anderswo getan.“

Mit Blick auf die Situation im Gazastreifen fragte Netanjahu: „Welchen Sinn hat es, diesen Krieg zu gewinnen, die Hamas auszurotten und nicht auf eine Entradikalisierung Gazas hinzuwirken?“ Der israelische Ministerpräsident betonte zudem, Israel werde die Einsätze gegen die Hamas nach dem Ende der derzeit vereinbarten Feuerpause wieder aufnehmen. Denn die Vertreter der Hamas sagten, „dass sie das Massaker, das sie an uns verübt haben, (...) wiederholen werden“.

Lesen Sie auch: Einfach erklärt: Feuerpause oder Waffenstillstand?

Netanjahu wies Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez an der Kriegsführung Israels als „völlig inakzeptabel“ zurück. Israel halte sich an das Kriegsrecht und nehme „keine Zivilisten ins Visier“. Jeder Tod eines Zivilisten sei eine „Tragödie“.

Wer nicht in der Lage sei, zwischen einem gezielten Angriff auf Zivilisten und „den legitimen Militäraktionen Israels zu unterscheiden“, der habe „jeglichen moralischen Kompass verloren“, sagte Netanjahu. Israel habe „keine andere Wahl, als die Hamas zu zerstören“. Aber auch danach wird Israel nach seinen Worten weiterhin „die vorrangige militärische Verantwortung“ im Gazastreifen tragen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will in Gaza gründlich aufräumen und vergleicht die Dimension der Umgestaltung mit der Entnazifizierung Deutschlands. Foto: Abir Sultan / DPA Images

Geiseln an das Rote Kreuz übergeben

19.52 Uhr: Die islamistische Hamas hat im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln freigelassen. Zehn israelische Geiseln und zwei Thailänder seien am Dienstag in die Obhut der Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben worden, teilte die israelische Armee am Abend mit. Es handelt sich überwiegend um ältere Frauen.

Im Gegenzug sollen 30 weitere palästinensische Häftlinge entlassen werden. Es war bereits die fünfte Gruppe an Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag freikam.

Am Dienstag wurden weitere Geiseln freigelassen. Zuletzt hatte die Hamas vor allem Kinder dem Roten Kreuz übergeben. Foto: Israel Prime Minister Office / DPA Images

Lesen Sie auch: Feuerpause? Waffenstillstand? Wie es in Gaza weitergeht

Palästinenser melden drei Tote nach Konfrontationen im Westjordanland

16.13 Uhr: Bei Konfrontationen mit der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden. Ein 26-Jähriger sei in der Nähe von Ramallah erschossen worden, während die Armee die Freilassung von palästinensischen Häftlingen vorbereitet habe, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Ein 14-Jähriger sei in der Nähe von Tubas im nördlichen Westjordanland getötet worden.

Nach Angaben der israelischen Armee kam es bei den Vorbereitungen für die Freilassung von Häftlingen als Teil des Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas in der Nähe von Ramallah zu Unruhen. Soldaten seien mit Brandflaschen und Sprengsätzen beworfen worden. Die Armee habe auch mit scharfer Munition geschossen, um die Unruhen aufzulösen.

In Tubas habe es Anti-Terror-Aktivitäten gegeben, bei denen zwei gesuchte Verdächtige festgenommen worden seien, teilte die Armee weiter mit. Dort hätten Bewaffnete auf die Sicherheitskräfte geschossen, die zurückgeschossen hätten. Es seien Treffer festgestellt worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde zudem ein 17-Jähriger nordwestlich von Ramallah erschossen. Zu diesem Vorfall äußerte sich die Armee zunächst nicht.

Schusswechsel im Norden des Gazastreifens trotz Waffenruhe

15.30 Uhr: Trotz einer mehrtägigen Waffenruhe im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist es am Dienstag zu einem Schusswechsel im nördlichen Gazastreifen gekommen. Nach Angaben der israelischen Armee wurden israelische Soldaten beschossen. Diese hätten zurückgeschossen. Zudem seien insgesamt drei Sprengsätze neben Soldaten an zwei Standorten explodiert. Damit sei der Rahmen der Waffenruhe „verletzt worden“, hieß es.

Die Hamas bestätigte eine Konfrontation mit der israelischen Armee. Die Terrororganisation warf Israel eine Verletzung der Waffenruhe im Norden des Gazastreifens vor. Die Hamas betonte allerdings, sie fühle sich weiter an die Vereinbarung gebunden, solange Israel sich ebenfalls verpflichtet fühle. Die Hamas rief die Vermittler Katar und Ägypten dazu auf, Israel zur Einhaltung der Waffenruhe zu drängen. Laut Armee wurden mehrere Soldaten leicht verletzt. Die Soldaten hätten sich an den im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten Standorte aufgehalten.

Tel Aviv: Demonstranten fordern die Freilassung der Familie Bibas fordern, deren Mitglieder von der Hamas im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden. Foto: Ilia Yefimovich / DPA Images

CIA-Direktor und Mossad-Chef zu Gaza-Verhandlungen in Katar

15.26 Uhr: CIA-Direktor William Burns und der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Doha eingetroffen, um sich mit dem katarischem Ministerpräsidenten Abdulrahman Al Thani zu treffen. Dabei gehe es um die Ausweitung der Bemühungen zur Feuerpause im Gaza-Krieg und um die nächsten Phasen eines möglichen Abkommens, sagte eine mit den Gesprächen in der katarischen Hauptstadt vertraute Person am Dienstag der dpa. Auch ägyptische Vertreter nehmen demnach an dem Treffen teil.

Hamas ruft zu weltweiten Solidaritätsprotesten auf

14.36 Uhr: Die islamistische Terrororganisation Hamas hat für Mittwoch zu weltweiten Protesten und Solidaritätsmärschen mit den Menschen im Gazastreifen aufgerufen. Sie verwies dabei auf den Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, der jährlich am 29. November begangen wird. In dem am Dienstag verbreiteten Aufruf warf die Hamas Israel unter anderem Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg vor, der am 7. Oktober begonnen hatte.

US-Militärflugzeuge bringen humanitäre Hilfe für den Gazastreifen nach Ägypten

12.45 Uhr: Die USA wollen die verlängerte Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas für humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen nutzen. Ab Dienstag würden drei mit medizinischer Hilfe, Lebensmitteln und Winterausrüstung beladene Militärflugzeuge nach Ägypten fliegen, sagten US-Regierungsvertreter aus dem Weißen Haus. Die erste Maschine soll demnach am Dienstag eintreffen, die beiden anderen sollen „in den nächsten Tagen“ folgen. Es sind die ersten Hilfslieferungen der US-Armee für den Gazastreifen seit dem brutalen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Vor Ort sollen die Hilfen von UN-Organisationen verteilt werden. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, er werde eine Verlängerung der Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas für mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen nutzen. Ihm zufolge ermöglichte die Feuerpause einen „erheblichen Anstieg“ der Hilfslieferungen.

Zuvor hatten Israel und andere Länder wie die Türkei und Jordanien Hilfsgüter für den Gazastreifen geschickt. In den ersten vier Tagen der Feuerpause erreichten nach US-Angaben insgesamt 800 Hilfsgütertransporte aus Ägypten den südlichen Gazastreifen, einige von ihnen trafen demnach auch im Norden des Palästinensergebiets ein. „Die Hilfslieferungen der letzten vier oder fünf Tage waren so umfangreich, dass jetzt eine Aufstockung erforderlich ist, und diese Flugzeuge sind Teil dieser Aufstockung“, sagte ein weiterer US-Beamter.

Ein irakischer Pilot geht auf dem ägyptischen Flughafen al-Arisch an einer humanitären Hilfslieferung aus Katar vorbei, die auf dem Weg in den Gazastreifen auf dem Flugfeld steht. Foto: Amr Nabil / DPA Images

Angehörige deutscher Gaza-Geiseln: „Haben Traumatisches durchgemacht“

12.20 Uhr: Nach der Freilassung einer Gruppe deutsch-israelischer Geiseln aus dem Gazastreifen versucht die Familie, wieder ins Leben zu finden. Dies sei für ihre Tante, ihre Cousine und deren zwei Kinder ein langer Prozess, sagte Shira Havron der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag am Telefon. „Sie alle haben Traumatisches durchgemacht.“ Über die Bedingungen und die Erlebnisse ihrer Geiselhaft darf Havron eigenen Angaben nach aber nicht sprechen.

Ihrer 67 Jahre alten Tante Shoshan, deren 38 Jahre alten Tochter Adi sowie deren beiden Kindern gehe es nach ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen körperlich gut, sagte Havron. „Aber der Mann meiner Cousine wird noch immer dort festgehalten.“ Ohne den 38 Jahre alten Tal sei das Bild nicht komplett.

Nach der Freilassung der beiden Frauen und der zwei Kinder nach sieben Wochen Geiselhaft kamen die vier am Samstagabend zunächst in eine Klinik. Am Montag seien sie dort entlassen worden. Seitdem wohnen sie Havron zufolge vorübergehend mit Adis Geschwistern in einem Haus in einer Kleinstadt im Norden von Tel Aviv zusammen. Die Unterkunft hätten Angehörigenvertreter der Geiseln ihnen zur Verfügung gestellt. „Die Familie will jetzt erstmal zusammen sein“, sagte sie.

Adis und Tals acht Jahre alter Sohn Naveh spiele zurück in Freiheit nun wieder Fußball. „Er freut sich, alle Verwandten zu sehen.“ Seine dreijährige Schwester Yahel sei noch dabei, sich einzugewöhnen. „Sie braucht noch etwas Zeit.“ Das kleine Mädchen lache aber schon wieder. Mehr zum Thema lesen Sie hier: Yahel „lächelt wieder so süß, wie nur sie es kann

Israel: Frauen und Kinder gehen bei Geiselfreilassungen vor

11.10 Uhr: Bei der Freilassung weiterer Geiseln aus den Händen der islamistischen Hamas haben für Israel Frauen und Kinder Priorität. Das sagte Israels Regierungssprecherin Tal Heinrich dem US-Sender CNN in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit). „Und wir wollen nicht, dass Familien getrennt werden bei diesen Schüben, in diesen Geiselgruppen, die freigelassen werden“, sagte sie.

Israel könne allerdings stets nur hoffen, dass „mehr Familien, oder das, was von ihnen übrig ist, wiedervereint werden“, so Heinrich. Schließlich kontrolliere die Hamas die Listen mit den Namen von Geiseln, die sie als Nächstes freilassen könnten. „Sie entscheiden, wer rauskommt und wer nicht.“ Das könnte Sie interessieren: Zwei Teenager frei – Warum ganz Israel ihre Geschichte kennt

Unter den zehn Geiseln, die „potenziell, hoffentlich“ Dienstag freikommen könnten, seien ihrer Kenntnis nach auch zwei Frauen mit US-Staatsbürgerschaft, so die Regierungssprecherin.

Israel werde für jeweils zehn freigelassene Israelis die humanitäre Feuerpause um einen Tag verlängern, sagte Heinrich weiter.

Ein Konvoi des Roten Kreuzes mit israelischen und ausländischen Geiseln ist auf dem Weg vom Gazastreifen nach Ägypten am Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Rafah. Foto: Fatima Shbair / DPA Images

Hilfe erreicht auch Norden des Gazastreifens

9.45 Uhr: Humanitäre Organisationen haben während der Feuerpause im Gazastreifen tonnenweise Hilfsgüter in den Norden des Gebiets gebracht. Darunter waren unter anderem Fertiggerichte, Trinkwasser, Zelte und Decken sowie Medikamente, wie das UN-Nothilfebüro OCHA am Dienstag berichtete. Wegen der Angriffe Israels und Kämpfen mit terroristischen Palästinenserorganisationen wie Hamas hatten sie dort seit Wochen keinen Zugang. Trotz der israelischen Aufrufe, den Norden des Gazastreifens zu räumen, halten sich dort nach Schätzungen noch Hunderttausende Menschen auf.

Geliefert worden sei auch Treibstoff zur Stromproduktion und Material für Entsalzungsanlagen, Wasserpumpwerke und eine Abwasserkläranlage. Sie waren wegen Strommangels in den vergangenen Wochen abgestellt worden. Das teils schwer beschädigte Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza habe mit neuem Treibstoff seine Dialyse-Station für nierenkranke Patienten wieder geöffnet. Für die Menschen im Süden werde Trinkwasser unter anderem über zwei Rohre aus Israel geliefert.

Medien: Israel erhält Geisel-Liste für weitere Freilassung

3.10 Uhr: Israel hat laut Medienberichten eine weitere Liste von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für eine kommende Freilassung erhalten. Die darin aufgeführten Menschen dürften am Dienstag freikommen, berichtete die „Times of Israel“ am frühen Dienstagmorgen unter Berufung auf das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu. Demnach wurde die Liste zunächst überprüft und die betroffenen Familien benachrichtigt. Wie viele Geiseln freikommen könnten, ging laut der Zeitung nicht aus der Ankündigung hervor. Andere Medien hatten von zehn Menschen berichtet.

Während der durch das Golfemirat Katar und Ägypten vermittelten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas kamen seit Freitag mehr als 50 Geiseln frei. Im Gegenzug ließ Israel dreimal so viele palästinensische Häftlinge auf freien Fuß. Die am Dienstagmorgen ursprünglich auslaufende Kampfpause wurde bis Donnerstag verlängert und damit laut „Times of Israel“ der Weg für die Freilassung von ungefähr 20 weiteren Geiseln geebnet.

Ein israelischer Militärhubschrauber bringt freigelassene Geiseln in ein Krankenhaus in Tel Aviv. Foto: Ilia Yefimovich / DPA Images

1.20 Uhr: Israel hat am frühen Dienstag die Freilassung von 33 palästinensischen Gefangenen bestätigt. Die Gefangenen seien „im Laufe der Nacht“ im Rahmen des Waffenruheabkommens zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas freigelassen wurden, erklärte die israelische Strafvollzugsbehörde am Dienstag. Dabei handelte es sich um Frauen und Jugendliche. Der jüngste Teenager war den Angaben zufolge 14 Jahre alt.

Palästinenser feiern die Freilassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen in Ramallah im Westjordanland. Foto: Ayman Nobani / DPA Images

Israel-News vom 27. November – Baerbock bestätigt Freilassung von zwei deutschen Hamas-Geiseln

22.20 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Freilassung von zwei deutschen Hamas-Geiseln bestätigt. „Weitere 11 Geiseln sind frei, darunter zwei deutsche Teenager“, schrieb sie am Montagabend im Onlinedienst X, ehemals Twitter. Zuvor hatte das Vermittler-Land Katar mitgeteilt, dass unter anderem zwei deutsche Doppelstaatler freigelassen werden sollten.

Armee: Weitere Gruppe von Gaza-Geiseln an Rotes Kreuz übergeben

21.10 Uhr: Im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. Elf Israelis seien am Montag in die Obhut von Mitarbeitern des Roten Kreuzes gegeben worden, teilte die israelische Armee mit. Nach israelischen Medienberichten handelt es sich neun Kinder und zwei Frauen. Darunter seien auch zwei deutsche Teenager, teilte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Abend im Netzwerk X (vormals Twitter) mit. Damit erhöht sich die Zahl der freigelassenen Geiseln mit deutschem Pass auf zehn.

Im Gegenzug sollen 33 weibliche und jugendliche palästinensische Häftlinge entlassen werden. Israelische Medien hatten berichtet, es sollten auch mehrere thailändische Geiseln im Gazastreifen freigelassen werden. Zuvor hatte es nach Medienberichten Unstimmigkeiten wegen der Namenslisten für den Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Häftlingen geben. Israel hatte nach Medienberichten kritisiert, dass Mütter von ihren Kindern getrennt worden seien.

Es war bereits die vierte Gruppe an Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag freikam. Bisher waren 58 Geiseln freigelassen worden, unter ihnen acht deutsche Doppelstaatsbürger. Im Gegenzug für die freigelassenen israelischen Geiseln wurden 117 Palästinenser aus der Haft entlassen.

Im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. Foto: Ilia Yefimovich / DPA Images

USA: Hoffen nach Verlängerung der Waffenruhe auf weitere Ausdehnung

19.13 Uhr: Die US-Regierung hofft nach der Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe im Gaza-Krieg auf eine weitere Ausdehnung. „Wir wollen, dass alle Geiseln freigelassen werden, und dies ist der beste Weg, sie freizubekommen“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag. Eine weitere Verlängerung hänge davon ab, ob die islamistische Hamas weitere Geiseln freilasse. „Wir sind dankbar, dass wir zwei Tage mehr zur Verfügung haben (...) Wir würden es natürlich gerne sehen, wenn auch diese Pause weiter verlängert wird, bis alle Geiseln freigelassen sind.“

Die US-Regierung hofft eine Verlängerung der Waffenruhe, verkündet John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats. Foto: Unbekannt / Evan Vucci/AP/dpa

Im Moment gehe es bei der Verlängerung um die Freilassung 20 weiterer Geiseln, sagte Kirby. Die Verhandlungen beträfen Frauen und Kinder. Generell sei die Entscheidung für eine Waffenruhe ein Balanceakt, betonte Kirby. „Jede Unterbrechung der Kämpfe könnte für den Feind von Vorteil sein.“ Dass die Hamas jede Feuerpause für sich nutzen würde, sei aber immer Teil der Diskussionen und „Teil des Kalküls“ gewesen. Gleichzeitig könnten in dieser Zeit Geiseln freigelassen werden und Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen.

Vierjährige Amerikanerin nach Hamas-Entführung bei Angehörigen

19.10 Uhr: Ein vier Jahre altes US-amerikanisches Mädchen, das die Ermordung seiner Eltern beim Hamas-Massaker in Israel miterlebt hat und in den Gazastreifen entführt wurde, ist wieder mit seinen Angehörigen vereint. Die Familie des Kindes veröffentlichte am Montag Fotos des Wiedersehens. Das Mädchen war am Sonntagabend im Rahmen eines Abkommens zwischen der israelischen Regierung und der Hamas freigekommen.

Am 7. Oktober hatte die damals Dreijährige mit ihren beiden zehn und sechs Jahre alten Geschwistern in einem Kibbuz an der Grenze zum Gazastreifen den Angriff der Terroristen erlebt. Die Angreifer erschossen vor den Augen der drei Kinder die Mutter, wie US-Medien berichteten. Als der Vater sich schützend über seine Tochter legte, sei auch er erschossen worden. Ihre Geschwister überlebten demnach, weil sie sich in einem Schrank versteckten. Dort hätten sie bis zu ihrer Rettung 14 Stunden lang ausgeharrt, hieß es.

Avigail, die zunächst für tot gehalten worden war, kroch Berichten zufolge unter der Leiche ihres Vaters hervor und rannte zum Haus eines Nachbarn. Die Terroristen griffen sie und die Nachbarsfamilie dort auf und verschleppten alle in den Gazastreifen. Am vergangenen Freitag wurde das Mädchen in Gefangenschaft vier Jahre alt. „Was sie ertragen musste, ist unvorstellbar“, sagte US-Präsident Joe Biden. Das Mädchen wird nach Angaben ihrer Verwandten nun zusammen mit seinen Geschwistern bei Tante, Onkel und Großeltern in Israel leben.

Katar: Israel und Hamas verlängern Feuerpause um zwei Tage

17.27 Uhr: Wenige Stunden vor Ablauf der zunächst auf vier Tage angelegten Feuerpause im Gaza-Krieg haben Israel und die islamistische Hamas sich nach Darstellung Katars auf eine Verlängerung geeinigt. Die seit Freitagmorgen geltende Feuerpause werde um zwei Tage verlängert, teilte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Montag mit.

Verlängerung der Waffenruhe um zwei Tage?

15.37 Uhr: Vor dem Auslaufen der viertägigen Feuerpause im Gaza-Krieg hat Israel der radikalislamischen Hamas eine Verlängerung vorgeschlagen. Regierungssprecher Eylon Levy sagte, „wir wollen über den heutigen Abend hinaus 50 weitere Geiseln freibekommen, um alle nach Hause zu bringen.“ Nach derzeitigem Stand endet die Feuerpause am Dienstag um 07.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 MEZ). Aus Ägyptens heißt es laut einem Medienbericht, man stehe davor, den Waffenstillstand um zwei Tage zu verlängern.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus ägyptischen Sicherheitskreisen erfuhr, bestehe Israel darauf, die Feuerpause „Tag für Tag zu erneuern“, während die ausländischen Vermittler eine „mehrtägige“ Kampfpause vorschlagen würden, hieß es.

Hamas brachte Frauen und Kinder bei Privatleuten unter

9.24 Uhr: Israel hat eine Liste mit Namen von elf Geiseln erhalten, die voraussichtlich heute freigelassen werden. Nach Informationen aus Katar, dass die Feuerpause und den Geiselaustausch vermittelt hat, „vermisst“ die Hamas einige Geiseln. Mehr als 40 Frauen und Kinder, seien bei Privatleuten im Gazastreifen untergebracht worden. Nun müsse die Hamas sie erst einmal ausfindig machen.

Der katarische Premierminister Scheich Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani sagte der Financial Times, wenn die Hamas an sie herankomme, werde es eine Verlängerung der Feuerpause geben. Es sei aber unklar, wie viele sie ausfindig machen könne. „Eines der Ziele (des Waffenstillstands) besteht darin, dass sie (Hamas) Zeit haben, nach den restlichen Vermissten zu suchen“, so Al-Thani.

Hamad Al Thani ist der Emir von Katar. Foto: Hasan Bratic / picture alliance / Hasan Bratic

Menschenrechtler: Fehlgezündete Rakete wohl Grund für Explosion an Gaza-Klinik

7.23 Uhr: Die Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen geht nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wahrscheinlich auf eine fehlgezündete Rakete zurück. „Die Explosion, die am 17. Oktober 2023 im arabischen Krankenhaus von Al-Ahli in Gaza zahlreiche Zivilisten tötete und verletzte, wurde offenbar durch eine raketengetriebene Munition ausgelöst, wie sie häufig von bewaffneten palästinensischen Gruppen eingesetzt wird“, teilte HRW am Sonntag mit. Es seien weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, wer die mutmaßliche Rakete abgefeuert habe und ob Kriegsgesetze verletzt worden sind.

Großbritannien hatte bereits eine Woche nach der Explosion Erkenntnisse, wonach sie wahrscheinlich durch eine palästinensische Rakete verursacht worden war. Die britische Regierung komme auf der Grundlage einer Analyse des britischen Geheimdienstes zu dem Schluss, dass die Detonation „wahrscheinlich von einer Rakete oder einem Teil davon verursacht wurde, die aus dem Gazastreifen gegen Israel abgefeuert wurde“, hatte der Premierminister Rishi Sunak am 23. Oktober erklärt. Die islamistische Hamas hatte direkt nach der Explosion Israel beschuldigt, das Krankenhaus beschossen zu haben.

Ob und wie viele Menschen bei der Explosion am 17. Oktober ums Leben kamen, ist noch immer ungewiss. Foto: SHADI AL-TABATIBI / AFP

Israel sprach dagegen vom Einschlag einer fehlgeleiteten Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Das israelische Militär veröffentlichte Luftaufnahmen, Mitschnitte und Videos veröffentlicht, die das belegen sollen. Bei der Explosion sollen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza Hunderte Menschen gestorben und verletzt worden sein. HRW erklärte, man sei nicht in der Lage, diese Zahlen zu bestätigen. Sie lägen aber deutlich höher als andere Schätzungen und erschienen in keinem Verhältnis zu den vor Ort sichtbaren Schäden, hieß es weiter.

Katars Regierungschef: Vernichtung der Hamas kaum möglich

5.32 Uhr: Das im Gaza-Krieg vermittelnde Golfemirat Katar hält die von Israel als Kriegsziel genannte Vernichtung der Terrororganisation Hamas für kaum realisierbar. „Man wird die Hamas nicht so einfach vernichten können. Ob wir mit ihr übereinstimmen oder nicht, sie ist Teil der Gesellschaft in Gaza und auch im Westjordanland“, sagte der katarische Ministerpräsident und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag). Katar habe die Beziehung zur Hamas aufgebaut, „um Ruhe und Stabilität in der Region zu bewahren“. Wenn sein Land dann sehe, dass ein Krieg ausbricht, dann würden diese Kommunikationskanäle - wie bereits in der Vergangenheit - genutzt.

Mit Blick auf die israelische Regierung sagte Al Thani, man müsse sich nicht mögen. Er könne nicht mit einer Politik einverstanden sein, die sich weigere, das Recht des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat auch nur in Betracht zu ziehen und im Westjordanland „kriminelle Landnahme von Siedlern“ schütze. „Aber am Ende haben wir eine Arbeitsbeziehung. Wir haben Kontakte, arbeiten mit ihnen zum Wohl der Palästinenser. Und Israel weiß, wie effektiv diese Arbeitsbeziehung ist.“ Al Thani fügte hinzu, Israel habe Katar „in den vergangenen Jahren immer wieder um Hilfe dabei gebeten, Ruhe in Gaza und der Region sicherzustellen“. „Wir liefern. Wir retten Leben. Wir haben schwierige Verhandlungen geführt.“

Auf die Frage, ob Katar Sympathien für die Hamas hege, antwortete Al Thani: „Wir sympathisieren mit der palästinensischen Bevölkerung und der palästinensischen Sache. Wir haben Sympathie für die Menschen, die seit Jahrzehnten leiden. Und wir werden alles tun, was dem palästinensischen Volk hilft. Unsere Unterstützung gilt nicht politischen Parteien oder politischen Ideologien.“

Elon Musk reist nach Israel - Treffen mit Präsident Herzog geplant

1.55 Uhr: Der US-Technologieunternehmer Elon Musk wird bei einem Besuch in Israel am Montag Präsident Isaac Herzog und Angehörige der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln treffen. Wie Herzogs Büro am Sonntagabend mitteilte, will der israelische Präsident bei dem Gespräch mit Musk die Notwendigkeit unterstreichen, den „zunehmenden Antisemitismus im Internet zu bekämpfen“. An dem Treffen sollen auch Angehörige der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln teilnehmen, „die über die Schrecken des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober und den anhaltenden Schmerz und die Ungewissheit für die Gefangenen sprechen werden“, wie Herzogs Büro mitteilte.

Musks Onlinedienst X, das ehemalige Twitter, steht seit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel und dem Beginn des Gaza-Kriegs verstärkt in der Kritik, zu wenig gegen Antisemitismus und andere problematische Inhalte auf der Plattform zu tun. Im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg war es auf X zu einer Zunahme von Falschinformationen und Hassbotschaften gekommen.

In der Kritik steht aber auch Musk persönlich: Vor zehn Tagen hatte das Weiße Haus den Chef des Elektroautobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX wegen einer umstrittenen Botschaft auf X die Verbreitung von Antisemitismus vorgeworfen und den Multimilliardär scharf kritisiert. Musk hatte zuvor einem X-Nutzer recht gegeben, der geschrieben hatte, „jüdische Gemeinschaften“ würden „Hass gegen Weiße“ schüren. „Du hast die tatsächliche Wahrheit gesagt“, schrieb Musk dazu. Der Satz löste einen Sturm der Empörung aus.

Der X-Chef steht wegen antisemitischer Posts auf seiner Online-Plattform in der Kritik Foto: Patrick Pleul / DPA Images

Israel-News vom 26. November – Netanjahu signalisiert Bereitschaft für Verlängerung der Feuerpause

22.44 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat grundsätzlich Bereitschaft zu einer Verlängerung der Feuerpause mit der islamistischen Hamas signalisiert. Das Abkommen sehe die Möglichkeit vor, die Kampfpause im Gegenzug für die Freilassung 10 weiterer Geiseln pro Tag zu verlängern, teilte Netanjahu am Sonntagabend nach einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden mit. „Das wäre zu begrüßen.“

Gleichzeitig habe er Biden gesagt, dass die Kämpfe nach der Feuerpause wieder aufgenommen würden. Nach dem Ende des Abkommens werde Israel seine Kriegsziele „mit voller Kraft verwirklichen“.

Biden hatte zuvor auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er auf eine Verlängerung der Kampfpause hoffe. So könnten mehr Geiseln befreit und mehr humanitäre Hilfe für die Bedürftigen in Gaza bereitgestellt werden.

Menschen laufen während der Feuerpause an einem zerstörten Gebäude im Gazastreifen vorbei. Foto: OMAR EL-QATTAA / AFP

Freigelassene Geisel schwebt in Lebensgefahr

21.21 Uhr: Eine am Sonntag von der islamistischen Hamas freigelassene Geisel schwebt Medienberichten zufolge in Lebensgefahr. Die 84-jährige Frau sei in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine israelische Klinik gebracht worden, berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf das Krankenhaus in Beerscheba. Mitarbeiter des Roten Kreuzes hatten die Frau zuvor aus dem Gazastreifen zur Grenze nach Israel transportiert. Von dort wurde sie wegen ihres schlechten Zustands mit einem israelischen Hubschrauber direkt ins Krankenhaus geflogen. Terroristen aus dem Gazastreifen hatten die 84-Jährige am 7. Oktober zusammen mit etwa 240 weiteren Menschen in das Küstengebiet verschleppt.

Ein Helikopter, der freigelassene Geiseln transportiert hat, landet vor einem Krankenhaus. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Hamas strebt Verlängerung der Feuerpause im Gaza-Krieg an

20.47 Uhr: Die islamistische Hamas strebt nach eigener Darstellung eine Verlängerung der mit Israel vereinbarten viertägigen Feuerpause an. Ziel sei es, im Austausch gegen Geiseln mehr palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu bekommen, teilte die Terrororganisation am Sonntagabend mit. Eine Reaktion aus Israel stand zunächst aus.

Nach Angaben Israels müsste die Hamas für jeden zusätzlichen Tag zehn weitere Geiseln freilassen. Laut Vermittler Katar wäre eine Verlängerung um zusätzliche sechs Tage möglich.

Leseempfehlung: Yahel „lächelt wieder so süß, wie nur sie es kann“

19.51 Uhr: Wochenlang waren die nun befreiten Geiseln in der Gewalt von Terroristen. Jetzt sind sie zurück – doch die Freude ist nicht ungetrübt. Wie die Angehörigen die Rückkehr ihrer Familien erleben.

Abkommen mit Hamas: Israel entlässt 39 Palästinenser aus Gefängnissen

19.45 Uhr: Die israelische Gefängnisbehörde hat als Teil eines Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas erneut eine Gruppe von 39 Palästinenser freigelassen. Sie wurden im Laufe des Abends aus mehreren Gefängnissen entlassen, wie die israelische Gefängnisbehörde am Sonntagabend mitteilte. Palästinensischen Berichten zufolge handelte es sich um 39 männliche Jugendliche unter 19 Jahren.

Unter ihnen war den Angaben nach auch ein Häftling aus dem Gazastreifen. Er wurde der Gefängnisbehörde zufolge am Grenzübergang Kerem Schalom entlassen. Die restlichen Freigelassenen wurden in Ost-Jerusalem und dem Westjordanland erwartet. In Ramallah versammelte sich eine große Menschenmenge, um sie in Empfang zu nehmen.

Kreise: Hamas zu Verlängerung von Feuerpause und Freilassung weiterer Geiseln bereit

19.11 Uhr: Die radikalislamische Hamas und weitere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen sind nach Angaben aus dem Hamas-Umfeld zu einer Verlängerung der Feuerpause mit Israel um „zwei bis vier Tage“ bereit. Das sei den Vermittlern aus Katar und Ägypten übermittelt worden, hieß es am Sonntagabend weiter. Dadurch könnte „die Freilassung von zusätzlichen 20 bis 40 israelischen Gefangenen sichergestellt“ werden.

Die derzeitige Feuerpause von vier Tagen läuft am Montagabend aus. Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass in dieser Zeit rund 50 israelische Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden waren, freigelassen werden. Im Gegenzug soll Israel rund 150 palästinensische Gefangene freilassen, vor allem Frauen und Minderjährige.

Biden: Vier Jahre altes Mädchen mit US-Pass unter geretteten Geiseln

19.05 Uhr: Unter den am Sonntag von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln befindet sich nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein vier Jahre altes Mädchen mit US-Staatsbürgerschaft. „Sie ist frei und sie ist jetzt in Israel“, sagte Biden bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts. „Was sie ertragen musste, ist unvorstellbar.“

Die Mutter sei bei dem Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober vor Augen des Mädchens getötet worden, sagte Biden. Der Vater sei ebenfalls erschossen worden, als er sich schützend über das Mädchen legte. Das Kind sei dann zu den Nachbarn in ihrem Kibbutz gerannt, die ebenfalls als Geiseln genommen wurden. Am vergangenen Freitag habe es ihren vierten Geburtstag in Gefangenschaft verbracht.

Neben dem Mädchen sollen zwei weitere US-Staatsangehörige, zwei Frauen, zu den rund 50 Geiseln gehören, deren Freilassung im Rahmen des Geiselabkommens verhandelt worden war. Auf die Frage, ob auch sie am Sonntag übergeben worden seien, antwortete Biden: „Wir sind voller Hoffnung, aber ich kann Ihnen im Moment noch nichts Genaues sagen.“ Am Freitag und Samstag waren sie noch nicht freigekommen.

Joe Biden, Präsident der USA, spricht über die Geiseln, die von der Hamas im Rahmen einer viertägigen Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas freigelassen wurden. Foto: Stephanie Scarbrough / dpa

Netanjahu erstmals seit Kriegsbeginn im Gazastreifen

19.00 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat erstmals seit Kriegsbeginn die Truppen im Gazastreifen besucht. „Wir unternehmen jede Anstrengung, um unsere Geiseln zurückzubringen, und am Ende werden wir sie alle zurückbringen“, sagte Netanjahu am Sonntag laut seinem Büro zu den Soldaten. „Wir werden bis zum Ende weitermachen – bis zum Sieg.“ Dabei bekräftigte er erneut Israels Kriegsziele. Es gehe darum, „die Hamas zu beseitigen, alle unsere Geiseln zurückzubringen und sicherzustellen, dass der Gazastreifen nicht wieder zu einer Bedrohung für den Staat Israel wird“. Nach Angaben seines Büros schaute er sich bei dem Besuch auch einen von den Soldaten freigelegten Tunnel der islamistischen Hamas an.

Benjamin Netanjahu (vorne), Ministerpräsident von Israel, besucht den Gazastreifen, wo er eine Sicherheitsbesprechung mit Kommandeuren und Soldaten abhält und einen der freigelegten Tunnel besichtigt. Foto: Avi Ohayon / dpa

Armee: Dritte Gruppe von Geiseln in Israel

18.07 Uhr: Eine dritte Gruppe freigelassener Geiseln der islamistischen Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs den Gazastreifen verlassen. Vertreter des Roten Kreuzes übergaben 12 Geiseln den Sicherheitskräften am Grenzzaun zu Israel, wie die Armee am Sonntag mitteilte. Eine weitere Geisel sei direkt mit einem Hubschrauber in ein israelisches Krankenhaus gebracht worden.

„Parallel dazu waren vier weitere freigelassene Geiseln auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah“, hieß es weiter. Unklar war zunächst, ob sie bereits die Grenze nach Ägypten überquert hatten. Der Armee zufolge sollten sie von dort weiter nach Israel gebracht werden.

Ein Fahrzeug des Rotes Kreuz mit freigelassenen Geiseln auf dem Weg zum Grenzübergang in Rafah. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Erstmals US-Staatsangehörige unter freigelassenen Geiseln

18.05 Uhr: Unter den am Sonntag im Gazastreifen übergebenen Geiseln ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge erstmals eine US-Staatsangehörige. Es handle sich um ein vier Jahre altes Mädchen, berichtete unter anderem der Sender CNN unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Bei dem Terrorangriff am 7. Oktober waren beide Eltern des Kindes von Hamas-Terroristen getötet worden. Das Mädchen wurde in den Gazastreifen verschleppt. Am Freitag wurde es vier Jahre alt.

Armee: Weitere Gruppe von Gaza-Geiseln an Rotes Kreuz übergeben

16.49 Uhr: Im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. 14 Israelis sowie drei Ausländer seien am Sonntag den IKRK-Mitarbeitern übermittelt worden, teilte die israelische Armee mit. Der militärische Arm der islamistischen Hamas schrieb bei Telegram, es seien 13 Israelis, drei Thailänder und ein russischer Staatsbürger freigelassen worden. Nach Angaben des israelischen Fernsehens handelte es sich bei den Israelis um neun Kinder und vier Frauen.

Im Gegenzug sollten noch am Sonntag für jede freigelassene Geiseln jeweils drei palästinensische Häftlinge aus der israelischen Haft entlassen werden. Es war bereits die dritte Gruppe von Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag freikam. Unter den bisher Freigelassenen waren auch acht deutsche Doppelstaatsbürger. Im Gegenzug wurden am Freitag und Samstag jeweils 39 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Aktivisten: Israel greift erneut Flughafen von Damaskus an

16.30 Uhr: Israel hat nach Angaben von Aktivisten erneut den Flughafen von Syriens Hauptstadt Damaskus angegriffen. Der Flughafen sei nach vorigen Angriffen Israels einen Monat nicht in Betrieb gewesen und habe erst am Samstag wieder geöffnet, teilte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Israel habe die Landebahnen wieder bombardiert, weshalb der Flughafen erneut habe schließen müssen. Auch am Militärflughafen von Damaskus seien Explosionen zu hören gewesen. Israels Armee kommentierte die Berichte wie üblich nicht.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Syriens.

Ägypten: Freilassung von 13 Israelis und 39 Palästinensern am Sonntag

15.20 Uhr: Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen nach Angaben Ägyptens am Sonntag weitere 13 israelische Geiseln und 39 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Die ägyptischen Behörden hätten eine Liste mit Namen der 13 Israelis und der 39 Palästinenser erhalten, teilte der Leiter des Staatsinformationsdiensts (SIS), Diaa Raschwan, mit. Ob unabhängig von der Vereinbarung wie zuvor auch nicht-israelische Geiseln aus Gewalt der Hamas freikommen sollten, sagte Raschwan nicht.

Die 13-jährige Hila Rotem-Shoshani (13) umarmt ihren Onkel. Sie kam in der Nacht zu Sonntag frei. Foto: - / AFP

Steinmeier beginnt zweitägigen Solidaritätsbesuch in Israel

15.12 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen zweitägigen Besuch in Israel begonnen. Er traf am Sonntagnachmittag zusammen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in Tel Aviv ein. Dass die beiden höchsten Repräsentanten des deutschen Staates mitten im Gaza-Krieg in das von der terroristischen Hamas angegriffene Land reisen, soll ein besonderes Zeichen der Solidarität setzen.

Sie folgen einer Einladung des israelischen Präsident Izchak Herzog. Die beiden Staatsoberhäupter und ihre Frauen sind eng miteinander befreundet. Steinmeier wird auch von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Sie werden anschließend Oman und Katar besuchen. Noch für den Sonntag waren politische Gespräche Steinmeiers mit Herzog geplant.

In einer Videobotschaft hatte der Bundespräsident am Samstag das Selbstverteidigungsrecht Israels gegen die Hamas betont. Er rief aber auch zum Einhalten humanitärer Regeln auf. Jede Vorkehrung, Zivilisten aus der Schusslinie zu bekommen, sei notwendig. Hinzu komme ihre Versorgung mit dem Lebenswichtigsten. „Das verlangt das humanitäre Völkerrecht, und das erwarten auch wir Deutschen.“

Steinmeier plädierte langfristig für eine Zwei-Staaten-Lösung, in der Israelis und Palästinenser friedlich nebeneinander leben könnten. Die Chance hierfür sei in der Vergangenheit auch durch die Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland vertan worden, kritisierte Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.) und seine Frau Elke Büdenbender werden auf dem Ben-Gurion-Flughafen von Ron Prosor (r), Botschafter von Israel in Deutschland, und Steffen Seibert (2.v.r.), Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Israel, begrüßt. Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

X-Post des irischen Regierungschefs sorgt in Israel für Empörung

13.30 Uhr: Ein X-Post des irischen Regierungschefs Leo Varadkar zur Freilassung eines neunjährigen irisch-israelischen Mädchens aus der Gefangenschaft im Gazastreifen hat für Verstimmung gesorgt. Israel wolle wegen der „empörenden Äußerungen“ den irischen Botschafter einbestellen, teilte der israelische Außenminister Eli Cohen am Sonntag mit.

Irlands Regierungschef hatte am Samstagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, geschrieben: „Dies ist ein Tag der großen Freude und Erleichterung für Emily Hand und ihre Familie. Ein unschuldiges Kind, das verloren war, wurde nun gefunden und ist zurückgekehrt, und wir atmen erleichtert auf.“

In Israel wurde diese Beschreibung als Verharmlosung der Geiselnahmen durch die islamistische Hamas kritisiert. Benny Gantz, Minister im israelischen Kriegskabinett, schrieb bei X: „Die neunjährige Emily war nie „verloren“ – sie wurde brutal von der terroristischen Hamas entführt und als Geisel gehalten.“

Vater Thomas Hand darf seine freigekommene Tochter Emily in die Arme nehmen. Foto: - / AFP

„Emily ist zu uns zurückgekommen!“ – Irisches Mädchen freigelassen

12.45 Uhr: Wochenlang bangte Irland um die kleine Emily. Das Mädchen war am 7. Oktober von Hamas-Terroristen entführt worden, erlebte seinen neunten Geburtstag in der Gewalt der Terrororganisation. Emily war zunächst für tot gehalten worden, ihr Vater Thomas Hand hatte sich in einem TV-Interview erleichtert geäußert: Was seiner Tochter in den Fängen der Hamas drohe, sei „schlimmer als der Tod“.

Nun ist das Mädchen frei. „Emily ist zu uns zurückgekommen!“, schrieb ihre Familie in einer Mitteilung der Zentrale des Forums von Geiseln und Vermissten am späten Samstagabend. „Wir finden keine Worte, um unsere Gefühle nach 50 schwierigen und komplizierten Tagen zu beschreiben. Wir sind überglücklich, Emily wieder in die Arme schließen zu können.“ Ein Video zeigte, wie ihr Vater sie in die Arme schloss.

Der irische Regierungschef Leo Varadkar schrieb am Samstagabend auf X, vormals Twitter: „Dies ist ein Tag der großen Freude und Erleichterung für Emily Hand und ihre Familie. Ein unschuldiges Kind, das verloren war, wurde nun gefunden und ist zurückgekehrt, und wir atmen erleichtert auf.“

Hamas meldet Tod von vier Anführern

12.15 Uhr: Der bewaffnete Arm der radikalislamischen Hamas hat den Tod von vier Anführern während des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen bestätigt. Die Essedin-al-Kassam-Brigaden bestätigten am Sonntag den Tod von Ahmed Al-Gandur, militärischer Anführer im Norden des Gazastreifens, sowie von drei weiteren hochrangigen Kämpfern. Israelischen Medien zufolge war unter den Getöteten auch Ayman Sijjam, Anführer der Raketeneinheit der Brigaden.

Israelische Soldaten in einem Hamas-Tunnel. Seit Beginn der Militäroperation sind vier Anführer der Terrororganisation ums Leben gekommen. Foto: Victor R. Caivano / DPA Images

61 Lastwagen mit Hilfsgütern im Norden des Gazastreifens angekommen

11.36 Uhr: Bei dem Transport von Hilfsgütern nach Gaza sind auch 61 Lastwagen in dem bis zur Feuerpause heftig umkämpften Norden des Küstenstreifens eingetroffen. Es ist die größte Lieferung dieser Art seit Beginn des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel in den nördlichen Gazastreifen. Der Palästinensische Rote Halbmond habe die Lastwagen erfolgreich dorthin gefahren, teilte die Hilfsorganisation am Samstagabend mit. An vier Verteilungspunkten im Norden sollen die Menschen damit unter anderem Wasser, Arzneimittel und medizinische Ausrüstung erhalten.

Am Samstag seien insgesamt bis zum Abend 187 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen eingetroffen, teilte das UN-Nothilfebüro OCHA in der Nacht zum Sonntag mit. Für den Samstag sei zunächst die Einfahrt von 200 Lastwagen geplant gewesen. Weil die Güter vorher aber genau kontrolliert werden, verzögert sich die Einfahrt teilweise. Am Samstag seien auch 129.000 Liter Diesel und vier Tanks mit Gas zum Kochen nach Gaza geliefert worden, teilte OCHA mit.

Seit Beginn der Feuerpause rollen Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen. Foto: Abed Rahim Khatib / DPA Images

Sechs Palästinenser bei Einsätzen Israels im Westjordanland getötet

9.58 Uhr: Bei israelischen Militäreinsätzen im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben in der Nacht zum Sonntag sechs Palästinenser getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, bei einem Drohnenangriff auf ein Haus in dem Flüchtlingsviertel von Dschenin im nördlichen Westjordanland seien fünf Personen im Alter von 17 bis 33 Jahren getötet worden. Ein sechster Palästinenser sei in einem Dorf südlich von Nablus bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten getötet worden, die zu einer Razzia in den Ort eingedrungen seien.

Die israelische Armee teilte mit, Soldaten und Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet seien zu einem „Anti-Terror-Einsatz“ in dem Flüchtlingsviertel von Dschenin gewesen. Dabei sei ein Palästinenser festgenommen worden, der verdächtigt werde, für einen tödlichen Anschlag im August verantwortlich zu sein. Bei dem Anschlag damals in Huwara waren ein israelischer Vater und sein Sohn an einer Tankstelle erschossen worden.

Der bewaffnete Tatverdächtige sei in einer Wohnung in Dschenin festgenommen worden. Er habe sich dort mit anderen gesuchten Personen aufgehalten, hieß es in der Armee-Mitteilung. Das Militär veröffentlichte ein Bild von einem Sturmgewehr und zwei Magazinen, die in der Wohnung gefunden worden seien.

Katar: Hoffen auf Verlängerung der Feuerpause

9.02 Uhr: Das Golfemirat Katar hofft, die Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas über die vereinbarten vier Tage hinaus verlängern zu können. Das sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari, dem US-Sender CNN, wie dieser in der Nacht zum Sonntag berichtete. Auf Vermittlung Katars hin hatte die Hamas am Vortag eine zweite Gruppe an Geiseln, darunter vier deutsche Doppelstaatler, im Gegenzug für palästinensische Häftlinge freigelassen. Eine erste Gruppe an Geiseln war am Freitag freigekommen. Katar vermittelt seit Beginn in dem Konflikt.

Die Kampfpause zwischen Israel und der Hamas soll gemäß einer Vereinbarung mindestens bis Montag dauern. Demnach sollen bis dahin insgesamt 50 Geiseln freigelassen werden. Eine Verlängerung der Feuerpause auf bis zu zehn Tage ist möglich, hatte Katar mitgeteilt. Bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober hatte die Hamas etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Nach den bisherigen Freilassungen befinden sich noch etwa 200 Geiseln in ihrer Hand.

Man hoffe, dass der Schwung, der durch die Freilassungen der beiden vergangenen Tage und der vereinbarten Feuerpause entstanden sei, „es uns ermöglicht, die Feuerpause über diese vier Tage hinaus zu verlängern und somit ernsthaftere Gespräche über die restlichen Geiseln zu führen“, sagte Katars Außenminister dem Sender CNN weiter.

Solidaritätskundegebung in Tel Aviv. Am Samstag hat die Hamas 17 Menschen aus ihrer Gewalt entlassen. Foto: Leo Correa / DPA Images

Am Sonntag sollen 13 weitere Gaza-Geiseln freikommen

8.30 Uhr: Israel hat eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die demnach an diesem Sonntag freikommen sollen. Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am frühen Morgen mit. Sicherheitsbeamte würden die Liste überprüfen. Die Information sei im Auftrag des für die Geiseln und Vermissten zuständigen Brigadegenerals Gal Hirsch den Familien der Geiseln überbracht worden, hieß es weiter. Wie viele Geiseln am Sonntag freikommen könnten, wurde nicht mitgeteilt. Am Vortag hatte die islamistische Hamas eine zweite Gruppe von insgesamt 17 Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen, darunter vier deutsche Doppelstaatler.

Im Gegenzug wurden 39 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen. Schon am Freitag waren 24 Geiseln freigekommen: 13 Israelis sowie 11 Ausländer. Unter ihnen waren ebenfalls vier Deutsch-Israelis. Damit befinden sich noch rund 200 Geiseln in den Händen der Hamas. Die zur Zeit andauernde Kampfpause soll mindestens vier Tage halten. Gemäß der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollen in der Zeit insgesamt 50 Geiseln freigelassen werden. Eine Verlängerung der Feuerpause auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das im Konflikt vermittelnde Katar mitteilte.

Am Samstagabend sollen weitere Geiseln der Hamas freigelassen werden. Foto: ALEXI J. ROSENFELD / Getty Images

Das Israel-Blog der vergangenen Tage finden Sie hier.

