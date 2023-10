Gaza/Tel Aviv Israels Ministerpräsident Netanjahu findet deutliche Worte für den terroristischen Angriff der Hamas. Aktuelle Entwicklungen im Blog.

Brutalität wie bei Hamas-Angriff hat es „seit dem Holocaust nicht mehr gegeben“, so Netanjahu

Seit dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel am vergangene Samstag mehren sich Berichte über fürchterliche Gräueltaten, die sich in den Kibbuzen ereignet haben. Israel Ministerpäsident Benjamin Netanjahu fand dazu deutliche Worte und zog einen historischen Vergleich: Der Angriff hatte eine „Brutalität“, „wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben hat.“ Derweilen fliegen immer mehr Staaten ihre Landleute aus – auch die deutsche Bundesregierung plant eine solche Rettungsaktion gemeinsam mit der Lufthansa.

Die Hamas, von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag vom Gazastreifen aus bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet zu Israel das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit Israels Staatsgründung angerichtet. Mindestens 1200 Menschen kamen ums Leben, 2700 weitere wurden verletzt.

Hamas-Angriff auf Israel – News vom 11. Oktober: Netanjahu über Hamas-Angriff – „Brutalität, wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben“

6.25 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Großangriff der Hamas auf Israel als „Brutalität“ bezeichnet, „wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben hat“. Hunderte seien „massakriert“ worden, Familien in ihren Häusern ausgelöscht, sagte Netanjahu in einem Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden am Dienstag. „Sie nahmen Dutzende von Kindern, fesselten sie, verbrannten sie und richteten sie hin. Sie haben Soldaten enthauptet.“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Foto: Abir Sultan / DPA Images

