Den Haag: Israel muss humanitäre Hilfe ermöglichen

Den Haag Der Internationale Gerichtshof entschied nicht über den Völkermord-Vorwurf, fordert von Israel aber sofortige Maßnahmen.

Der Internationale Gerichtshof verpflichtet Israel nicht zum Ende des Militäreinsatzes im Gazastreifen. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen beauftragte Israel aber am Freitag in Den Haag, mehr Schutzmaßnahmen für Palästinenser zu ergreifen. In dem verkündeten Beschluss verpflichtete der Gerichtshof Israel zudem dazu, alles zu verhindern, was den Tatbestand des Völkermords erfüllen könnte, auch durch die Schaffung widriger Lebensbedingungen. Dies gelte auch für Militäroperationen.

Außerdem wird Israel aufgetragen, gegen Aufstachelung zu Hass und Gewalt gegen Palästinenser vorzugehen, die humanitäre Versorgung der Bevölkerung zu ermöglichen und Beweise für mögliche Verstöße gegen die Völkermord-Konvention zu sichern. Binnen eines Monats muss Israel dem UN-Gericht einen Rechenschaftsbericht vorlegen.

Israel weist den Vorwurf des „Völkermordes“ zurück und betont, dass sich das militärische Vorgehen seiner Armee gezielt gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen richte. Ein abschließendes Urteil des IGH darüber, ob Israel im Gazastreifen tatsächlich einen „Völkermord“ an den Palästinensern begeht oder nicht, wurde in Den Haag nicht gefällt. Diese Entscheidung in der Hauptsache könnte noch Jahre dauern. Zum jetzigen Zeitpunkt erlässt der IGH nur Dringlichkeitsanordnungen.

Völkermord ist der Rechtsbegriff für das schlimmste denkbare Verbrechen – Tötungen mit dem Ziel, ein Volk, eine Ethnie oder auch eine Glaubensgemeinschaft zu vernichten. Diesen Vorwurf erhebt Südafrika gegenüber Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag. Israels Bombenangriffe im Gazastreifen würden auf die „Zerstörung palästinensischen Lebens“ abzielen.

Juristen streiten über Definition des Begriffs Völkermord

Wie eng der Begriff des Völkermords zu definieren ist, darüber streiten Juristen seit seiner Einführung in das Völkerstrafrecht. Die 1948 von den Vereinten Nationen beschlossene Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords definiert diesen als Handlung, „die mit der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“.

Das umfasst unter anderem die „Tötung von Mitgliedern der Gruppe“, das „Zufügen von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe“, aber auch die Verhinderung von Geburten innerhalb einer Gruppe oder die Verschleppung von deren Kindern in eine andere Gruppe.

Klimaaktivistin Greta Thunberg beteiligt sich an Protest gegen Israel

Vor der ersten Entscheidung hatte sich die Klimaaktivistin Greta Thunberg an einem pro-palästinensischen Protest vor dem zuständigen UN-Gericht in Den Haag beteiligt. Israel sowie seine Unterstützer müssten für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden, forderte die Schwedin am Freitag auf den Online-Plattformen X und Instagram. „Wir können während eines Völkermords nicht schweigen“, schrieb sie.

Dazu stellte die 21-Jährige ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit zwei anderen Demonstranten ein Pappschild mit der Aufschrift „Palästina wird frei sein“ in den Händen hielt. Im Hintergrund war Internationale Gerichtshof zu sehen.

