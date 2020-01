Washington. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht in die entscheidende Phase. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Impeachment: Nächste Woche schon Freispruch für Trump?

Mitch McConnell hatte vor der Illusion gewarnt, er sei in der Ukraine-Affäre für ein faires Verfahren mit offenem Ausgang zu haben: Ich bin hier nicht unparteiisch, sagte der republikanische Anführer im US-Senat vor Wochen sinngemäß, ich will, dass US-Präsident Donald Trump so schnell wie möglich freigesprochen wird.

Ab dem heutigen Dienstag (13 Uhr Ortszeit, 19 Uhr MEZ) macht der erfahrene Macht-Mechaniker (77) aus Kentucky ernst. Dann steht in der entscheidenden Phase des von den Demokraten angestrengten Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump sein offizieller Vorschlag für die Geschäftsordnung des Prozesses zur Abstimmung.

Sie zielt darauf ab, den Präsidenten in einem beispiellosen Eiltempo möglicherweise schon Mitte nächster Woche (rund um den 30. Januar) von der Anklage des Machtsmissbrauchs und der Behinderung (der Aufklärungsarbeit) des Kongresses freizusprechen. Zum Vergleich: Bei Präsident Bill Clinton, der zweiten Amtsenthebung in der US-Geschichte – dauerte das Verfahren im Winter 1999 rund fünf Wochen.

Impeachment gegen Trump: Demokraten fürchten „überhastetes“ Verfahren

Die Anliegen der Demokraten – vor allem die frühe Festlegung auf nachträgliche Vernehmung von Top-Zeugen, die intimes Wissen über Trumps Gebaren gegenüber der Ukraine besitzen – werden in der Resolution von McConnell weitgehend ignoriert. Das Papier hat die erforderliche Mehrheit von 51 Stimmen so gut wie sicher, da Trump-kritische Senatoren wie etwa der Republikaner Mitt Romney bereits am Montag ihre Zustimmung signalisiert hatten.

Was Chuck Schumer, McConnells Counterpart, von einer “nationalen Schande” und dem “Versuch der Vertuschung” sprechen lässt. McConnell sei “wild entschlossen”, das Verfahren “überhastet” zu beenden, sagte der Demokrat aus New York.

Konkret sieht der Plan des Mehrheitsführers vor, dass am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche ab 13 Uhr jeweils über 12 Stunden die sieben Impeachment-Manager des Repräsentantenhaus alle Details ihrer Anklage gegen Trump darlegen. Freitag und Samstag haben die Anwälte Trumps das identische Zeitbudget zur Gegenrede.

Amtsenthebungsverfahren: Vier Republikaner müssen „überlaufen“

Am kommenden Montag haben dann die 100 Senatoren Gelegenheit schriftliche Nachfragen zu stellen. Für die Bearbeitung steht ein Zeitkontingent von 16 Stunden zur Verfügung. Bereits am Dienstag, 28. Januar, könnte die aus Demokraten-Sicht zentrale Abstimmung über die Vorladung von Top-Zeugen wie John Bolton (bis zum vergangenen Sommer Trumps Nationaler Sicherheitsberater) erfolgen.

Können die Demokraten (47 Stimmen) hier nicht, nach einer auf vier Stunden begrenzten Debatte, mindestens vier Republikaner (53 Stimmen) auf ihre Seite ziehen, könnte Trump bereits Mittwoch oder Donnerstag das Amtsenthebungsverfahren komplett überstanden haben. Eine republikanische Mehrheit wäre ihm aus heutiger Sicht gewiss. Gibt es jedoch 51 Stimmen pro Zeugen-Einvernahme, würden diese vorgeladen und zunächst unter Eid vernommen; unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das kann sich über Wochen hinziehen.

Videografik: Das Amtsenthebungsverfahren in den USA Videografik- Das Amtsenthebungsverfahren in den USA

Erst danach würde McConnell den Senat in jedem Einzelfall darüber abstimmen lassen, ob die gewonnenen Zeugen-Aussagen vor laufender Kamera öffentlich wiederholt werden dürfen. Kommen keine 51 Stimmen dafür zustande, blieben die Aussagen unter Verschluss. Aus Sicht der Demokraten ein Indiz dafür, dass vor allem John Bolton unbedingt von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden soll, weil er dem Präsidenten “gefährlich werden könnte”.

Maulkorb für Top-Zeuge Bolton?

Trump hatte bereits angedeutet, dass er im Fall Bolton von seinem “executive privilege” Gebrauch machen würde. Gemeint ist das umstrittene Vorrecht des Präsidenten, Regierungsdokumente oder Gesprächsinhalte für geheim zu erklären und ihre Herausgabe an parlamentarische Kontrolleure zu verweigern. Bolton bekäme so einen strafbewehrten “Maulkorb”.

Der im Spätsommer abrupt ausgeschiedene Diplomat hatte nach Angaben engster Mitarbeiter eine besonders aggressiv-kritische Haltung zu Trumps Bemühungen eingenommen, die ukrainische Regierung als Denunziant gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden einzuspannen und dabei 400 Millionen Dollar US-Militärhilfe für Kiew als Druckmittel einzusetzen.

Bolton: Trump-Anwalt eine “Handgranate, die alle in die Luft jagen wird”

Vor allem die Einbindung von Trumps Privat-Anwalt Rudy Giuliani, der in der Ukraine über Monate für den Präsidenten mit Hilfe zwielichtiger Gestalten wie Lev Parnas antichambrierte, stieß Bolton sauer auf. Er nannte Giuliani, Ex-Bürgermeister von New York, eine “Handgranate, die alle in die Luft jagen wird”.

Besonders empörend finden die Demokraten, dass Mitch McConnell die gesamte Beweisaufnahme gegen Trump aus den Anhörungen im ersten Teil des Impeachment-Verfahrens im Repräsentantenhaus (Zeugen-Aussagen, Dokumente, E-Mails, Text-Mitteilungen und Gesprächsprotokolle) nicht automatisch in den Beratungen des Senats zulässt. Darüber soll – ebenfalls im Einzelfall – vorher abgestimmt werden.

US-Präsident Donald Trump – mehr zum Thema:

Donald Trump hat mächtig aufgerüstet. Um einen Freispruch im laufenden Amtsenthebungsverfahren zu erringen hat der US-Präsident ein hochkarätiges Anwaltsteam angeheuert, die durch ihre langjährige Erfahrung in und mit den Medien herausragen. Ein Advokat wollte vor 20 Jahren Clinton in der Lewinsky-Affäre zu Fall bringen.

Sollte US-Präsident Trump freigesprochen werden und im November sogar wiedergewählt werden, könnte vier Jahre später eines seiner Kinder den Staffelstab übernehmen.