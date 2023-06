Heizungsgesetz: Ampel weiter uneinig – Zeitplan wackelt

Auf Einladung des Bundeswirtschaftsministeriums sind in Berlin Expertinnen und Branchenvertreter zum sogenannten Fernwärmegipfel zusammengekommen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Dekarbonisierung der Fernwärme.

Habeck trifft Branchenvertreter bei Fernwärmegipfel in Berlin

Berlin. Das sogenannte Gebäudenergiegesetz (GEG) ist weiterhin ein Zankapfel innerhalb der Ampel-Koalition. Es ist nicht zur Lesung angemeldet.

Das Gesetz zum Heizungsaustausch bleibt ein Streitpunkt innerhalb der Ampel-Koalition. In einer Runde der Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen meldeten die Ampel-Parteien das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) am Dienstag nicht zur ersten Lesung im Bundestag für diese Woche an, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Damit gerät das Vorhaben ins Rutschen, das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause zu verabschieden.

Die Ampel könnte noch versuchen, das Thema im Verlauf der Sitzungswoche über einen Geschäftsordnungsantrag auf die Tagesordnung zu setzen. Eine Voraussetzung wäre jedoch, dass die FDP dem Verfahren zustimmt. Aus Ampel-Fraktionskreisen hieß es, es werde noch darüber verhandelt. „Es werden derzeit noch andere Möglichkeiten ausgelotet“, war aus Ampelkreisen zu vernehmen. Die FDP sperrt sich gegen das Gesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

