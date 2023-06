Bald sollen in Deutschland nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden - darauf haben sich die Ampel-Parteien geeinigt. Doch es gibt zahlreiche Ausnahmen.

Bislang nur "Leitplanken" Heizungsgesetz: Ampel erzielt Durchbruch – was gelten soll

Berlin Die Ampel-Koalition konnte sich bei offenen Punkten einigen – damit kann der Entwurf für das neue Heizungsgesetz in den Bundestag.

Die Ampel-Koalition hat sich auf noch offene Punkte beim Heizungsgesetz geeinigt. Bei einem Treffen mit den Fraktionsspitzen wurden noch offene Punkte geklärt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Bisher hatten die Bundesregierung sich bloß auf grobe "Leitplanken" zur Änderung des ursprünglichen von Wirtschaftsminister Robert Habeck eingebrachten Gesetzes verständigt. Umstritten war etwa die finanzielle Beteiligung der Mieter an den Kosten für eine neue Heizung oder Sanierung – Stichwort Modernisierungsumlage.

Die Hausbesitzer können einen Teil der Kosten für eine neue Heizung auf die Miete umlegen. Eine solche Modernisierungsumlage gibt es schon – mit Blick auf das neue Heizungsgesetz ist Berichten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) zufolge von einer "weiteren Modernisierungsumlage" die Rede. Am Wochenende hatte die SPD mit Grünen und FDP auf Fraktionsebene über das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) verhandelt. Die Ampel-Parteien möchten das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschieden lassen.

Eine Spitzenrunde mit Bundeskanzler Olaf Scholz und seinen zwei Ministern Christian Lindner und Robert Habeck hatte sich Mitte Juni auf Änderungen am Gesetzentwurf verständigt. Im Kern sieht es für viele Hausbesitzer mehr Zeit für den Heizungstausch vor. Das GEG soll zudem an ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden. Die verpflichtende kommunale Wärmeplanung bis spätestens 2028 nimmt eine Schlüsselrolle in der aktuellen Energie- und Wärmewende ein.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Nah- und Fernwärme ab ca. 5.000 Wasserstoffheizung ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000 Luft-Wasser-Wärmepumpe 8000 bis 16.000 Erdwärmepumpe 12.000 bis 15.000 (ohne Erschließung) Grundwasser-Wärmepumpe 9000 bis 12.000 (ohne Erschließung)

Zu beachten ist: Die Kosten in dieser Tabelle sind durchschnittliche Werte und können im individuellen Fall abweichen. Nicht beachtet werden zudem die Kosten für die Installation oder einen nötigen Umbau/Sanierung. Auch Förderungen werden nicht berücksichtigt.

Details zum Heizungsgesetz weiter unklar: Was zu Zuschüssen und Ausnahmen bekannt ist

Es soll der Grundsatz gelten: Zuerst muss eine kommunale Wärmeplanung vorliegen. Denn sonst haben Eigentümer gar nicht alle Informationen, um die für sie günstigste Heizungs-Variante zu wählen – also ob sie die Möglichkeit haben, dass ihr Haus etwa an ein Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen wird. Erst müsse der Staat liefern, betonte vor allem die FDP. Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung wird bis spätestens 2028 angestrebt. Die FDP hatte zuvor grundlegende Nachbesserungen gefordert und auf Technologieoffenheit gepocht.

Die Spitzen der Ampel-Koalition hatten sich auf "Leitplanken" verständigt. Viele Punkte aber waren noch offen – etwa die Ausgestaltung der Förderung für neue Heizungen. Bislang ist ab 2024 bloß ein Förderkonzept mit verschiedenen Zuschüssen vorgesehen. Auch mögliche Ausnahmen für den Heizungstausch müssen noch genau ausformuliert werden. Ursprünglich waren etwa Ausnahmen für über 80-Jährige vorgesehen – hieran hatte es Kritik gegeben. Auch hier muss die Koalition noch einmal mit konkreten Informationen nachlegen.

Streitpunkt Gasheizung im neuen Heizungsgesetz: Vor diesem Problem stehen Eigentümer

Unklar war bisher auch, was passiert, wenn jemand jetzt eine generell auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizung einbaut – seine Kommune aber später gar kein dafür geeignetes Gasnetz plant. Viele Hausbesitzer könnten mit einer H2-Heizung vor einer großen Hürde stehen. Die Koalitionsspitzen hatten bisher nur "angemessene Übergangsfristen zur Umstellung auf die neue Technologie" festgelegt – konkrete Zeitangaben fehlen. Auch deshalb raten Energieberater von einer neuen Gasheizung mehrheitlich ab.

Wärmepumpe Gasheizung Energiequelle Luft, Erde oder Wasser Erdgas, Flüssiggas, Biomethan (Biogas), Wasserstoff (H2-ready) Umweltfreundlichkeit Hoch – nutzt ausschließlich erneuerbare Energien Niedrig – erzeugt CO2 Anschaffungskosten Hoch Niedrig Betriebskosten Niedriger – gekoppelt an Strompreis Höher – gekoppelt an Brennstoffpreise Wirkungsgrad Hoch – bis zu 300 bis 400 Prozent unter optimalen Bedingungen Niedriger – zwischen 90 bis 95 Prozent bei modernen Anlagen Lebensdauer Länger – bis zu 20 Jahre Kürzer – rund 10 bis 15 Jahre Installation Komplexer – insbesondere bei Erd- und Grundwasserbohrung Einfacher – keine zusätzliche Infrastruktur nötig Wartung Geringer Höher Platzbedarf Kann höher sein – primär bei Erdwärmepumpen Meist niedriger Förderung Hoch – es gibt eine staatliche Förderung für Wärmepumpen von bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten Keine Förderung für klassische Gastherme – unter Umständen wird aber der erneuerbare Anteil (H2-ready) gefördert CO2-Preis spielt keine Rolle Soll in den kommenden Jahren ansteigen – die Folge: Fossile Brennstoffe werden teurer.

Zudem soll laut "Leitplanken"-Papier ab Januar 2024 der Verkauf von Gasheizungen nur nach einer Beratung stattfinden – dabei soll auf Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und finanzielle Belastungen hingewiesen werden. Die Grünen schrieben in ihrem Papier von einer verpflichtenden Beratung – in einem FDP-Papier war von einem "Beratungsangebot" die Rede. Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf sah vor, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden.

Schutz für bestehende Gas- und Ölheizungen – was Betroffene trotzdem beachten müssen

Damit soll die Energie- und Wärmewende im Gebäudebereich entscheidend vorangebracht werden – als Beitrag, um Klimaziele erreichen zu können. Es sollen aber keine funktionierende Gas- oder Ölheizung ausgetauscht werden müssen – außerdem sollen defekte Heizungen repariert werden können. Damit können bestehende fossile Heizungen – Stand heute – zumindest bis 2045 weiter genutzt werden. Bis 2045 peilt Deutschland die Klimaneutralität an. Zudem greift für viele Heizungen nach 30 Jahren ohnehin eine Austauschpflicht – auch im neuen Gesetz ist sie geplant.

Kritik an den Ampel-Plänen kommt aus der politischen Opposition. CDU-Vize Jens Spahn twittert: "Wie viele Male will sich die Ampelkoalition eigentlich noch zum Heizungsgesetz einigen?" Ein Gesetzestext liege immer noch nicht vor. "Trotzdem wollen die Ampel-Parteien das Gesetz nächste Woche mit "aller Gewalt verabschieden". Spahn bezeichnet das ganze Verfahren als "eine Farce". Sein Parteikollege Jan-Marco Luczak spricht von einem "Blankocheck", welchen der Bundestag der Regierung erteilen soll. (mit dpa)

FAQ zum neuen Heizungsgesetz

1. Was sind die grundlegenden Änderungen?

Neue Heizungen sollen künftig zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden – hier ändert sich nichts. Allerdings wurde am Zeitplan deutlich entschärft und neben der Wärmepumpe sind andere Heizungstechniken gleichberechtigt – etwa Biomasse-Heizungen. Neu im Gesetz ist auch die kommunale Wärmeplanung. Mehr dazu in Punkt fünf.

2. Ab wann soll das Heizungsgesetz gelten?

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Es wird jedoch eine Übergangsphase geben – in dieser soll eine kommunale Wärmeplanung erstellt werden. Erst im Anschluss sollen die Vorgaben im neuen Heizungsgesetz greifen.

3. Welche Systeme erfüllen die 65-Prozent-Vorgabe?

Neu ist: Heizungen, die mit Holz und Pellets betrieben werden, erfüllen die 65-Prozent-Vorgabe ausnahmslos. Auch Gasheizungen – zu 65 Prozent mit Biomasse oder Wasserstoff betrieben – sollen unter bestimmten Umständen weiter eingebaut werden können. Rein regenerative Alternativen wie die Wärmepumpe erfüllen die 65 Prozent ohnehin.

4. Ist eine Gasheizung nach 2024 noch zulässig?

Ab Januar 2024 sollen Gasheizungen eingebaut werden können – die Voraussetzung: Die neue Heizung muss auf Wasserstoff umrüstbar sein oder über Biogas betrieben werden. Diese Regelung greift auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten.

5. Wie wirkt sich die kommunale Wärmeplanung auf das Gesetz aus?

Die kommunale Wärmeplanung soll vorliegen, bevor Hauseigentümer aufgrund des Gesetzes zum Heizungsaustausch verpflichtet werden. Das bedeutet, dass in Gebieten – in denen keine kommunale Wärmeplanung vorliegt – die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) noch nicht gelten.

6. Was ist die kommunale Wärmeplanung?

Die kommunale Wärmeplanung ist letztlich ein strategischer Prozess. Gemeinden und Städte sollen ihre Wärmeversorgung planen und steuern – um ihre Energieeffizienz zu verbessern, den Einsatz erneuerbarer Energien zu erhöhen und CO2-Emissionen zu reduzieren. Dieser Prozess beinhaltet die Erstellung eines Wärmeatlasses, die Analyse der bestehenden Infrastruktur und die Bewertung von Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz und Nutzung erneuerbarer Energien.

Die Wärmeplanung berücksichtigt sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte und beinhaltet die Beteiligung der Öffentlichkeit, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Bedenken der Gemeindemitglieder berücksichtigt werden. Insgesamt dient die kommunale Wärmeplanung dazu, die komplette Wärmeversorgung nachhaltiger, effizienter und kosteneffektiver zu gestalten und die Ziele des Klimaschutzes zu unterstützen.

7. Wie wird die Umrüstung auf erneuerbare Heizungen bei Bestandsgebäuden geregelt?

Bestandsgebäude werden zur Umrüstung auf erneuerbare Heizungen verpflichtet, sobald die kommunale Wärmeplanung vorliegt. Dies könnte in einigen Regionen erst ab 2028 der Fall sein.

8. Was ist das geplante "Heiz-Kataster" im neuen Gesetz?

Das geplante Heiz-Kataster verpflichtet Kommunen, den Energieverbrauch der Gebäude in einer Region genau zu erfassen. Dies soll mehr Planungssicherheit bei der Wärmewende bieten.

9. Wie wirkt sich das neue Heizungsgesetz auf die Austauschpflicht aus?

Das neue Heizungsgesetz hat keinen erheblichen Einfluss auf die Austauschpflicht von bestehenden Heizungssystemen – die bisherigen Vorgaben für den Heizungstausch haben weiter Bestand. Aufgrund der Neuerungen im Heizungsgesetz haben Betroffene aber mehr Alternativen zur klassischen Gas- oder Ölheizung. Neben Wärmepumpe und Co. sollen zusätzlich unter bestimmten Bedingungen weiterhin Gasheizungen zulässig sein, die mit Biomasse oder H2-Wasserstoff betrieben werden.

Dennoch hängt die spezifische Auswirkung des neuen Gesetzes auf die Austauschpflicht von der jeweiligen kommunalen Wärmeplanung ab – bis diese vorliegt, sind die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für den Austausch von Heizungen nicht anwendbar. Daher kann es sein, dass in einigen Regionen die konkreten Auswirkungen des neuen Heizungsgesetzes auf die Austauschpflicht erst in einigen Jahren vollständig spürbar sein werden.

10. Welche neuen Förderungen soll es für den Wechsel zu erneuerbaren Heizungen geben?

Die bestehenden Förderungen für neue Heizungen (2023) sollen weiter optimiert werden, um unterschiedliche soziale Härten zu adressieren und breitere Teile der Gesellschaft zu erreichen. Im Förderkonzept ab 2024 sind daher Klimaboni vorgesehen, die auf verschiedene Verbrauchergruppen abzielen.

