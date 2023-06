Nur billige Arbeitskräfte? Strafgefangene arbeiten während ihrer Haftzeit in den Werkhallen in der JVA Essen. Der Job soll nicht dem Unternehmen dienen, sondern vor allem den Inhaftierten, sagen die Richter.

Verfassungsklage Gefangene in Haft erhalten Mini-Lohn – so reagiert Karlsruhe

Berlin/Karlsruhe. Zwangsarbeit hinter Gittern bringt Gefangenen nur ein paar Euro Lohn pro Stunde. Zwei Insassen klagten. Nun ist ein Urteil gefallen.

Zwangsarbeit ist in Deutschland verboten. So steht es in Artikel 12 des Grundgesetzes. Doch so ganz stimmt das nicht. Es gibt einen Zusatz, Absatz 3, er gilt für eine einzige Gruppe hierzulande, die Gefangenen. Dort heißt es: „Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.“ Gut 42.000 Menschen sind derzeit in Deutschland inhaftiert. Rund 60 Prozent von ihnen arbeiten – etwa in der Küche der Anstalt, als Hausmeistergehilfen, aber auch für Konzerne und Mittelständler.

Nach Recherchen des Deutschlandfunks produzieren rund 1000 Firmen in Haft. Gefangene sortieren Schrauben, sie stecken Stifte zusammen, sie werkeln im Lager. Ihr Lohn: zwischen gut einem und knapp drei Euro, pro Stunde. Freie Tage: sechs bis acht. Pro Jahr. Ausbeutung nennen das manche Gefangene und ihre Anwälte. Zum Vergleich: Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei zwölf Euro die Stunde. Ist die Gefangenenarbeit also verfassungswidrig? Braucht es einen Mindestlohn auch hinter Gittern?

Strafvollzug ist seit der Föderalismusreform Ländersache. Zwei Inhaftierte aus Bayern und Nordrhein-Westfalen hatten geklagt – und das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden. Es ist ein richtungsweisender Richterspruch. Und er gibt den Gefangenen recht, jedenfalls zum Teil.

Arbeit kann ein zentraler Weg aus einer kriminellen Karriere sein

Gefangene, so halten die Verfassungsrichter fest, verdienen zu wenig. Im Fall Bayern und Nordrhein-Westfalen heißt es, dass Löhne beispielsweise von 1,37 Euro bis 2,30 Euro pro Stunde nicht geeignet sind. Vor allem aus einem Grund: Die Arbeit zu Niedrigstlöhnen steht einem Ziel entgegen: der Resozialisierung der Gefangenen für eine Zeit ohne Kriminalität nach Ende der Haft.

Die ehemalige Haftanstalt in der Moerser Innenstadt. Heute gibt es dort Kunstprojekte. Lässt der Knast Kreativität nur nach der Haftzeit zu? Foto: Volker Herold / WAZ FotoPool

Denn per Gesetz soll Haft nicht nur den Schutz der Gesellschaft vor potenziell gefährlichen Menschen sichern – der Strafvollzug soll Menschen vor allem resozialisieren. Arbeit und Beschäftigung kann ein zentraler Weg aus einer kriminellen Karriere sein, da sind sich Fachleute einig. Nur: So wie die Haftanstalten Arbeit heute organisieren, steht es einer Resozialisierung im Weg. Und: Bisher scheitern die Vollzugsanstalten in vielen Fällen an ihrem gesetzlichen Auftrag: Rund die Hälfte aller Strafgefangenen landet irgendwann erneut hinter Gittern.

Nach Ansicht des Verfassungsgerichts erkennen die Haftanstalten die Arbeit der Gefangenen nicht „angemessen“ an. Der Wert ihrer Arbeit müsse den Gefangenen „unmittelbar erkennbar“ sein. Vor allem aber eines stellt das Gericht klar: Die Arbeit darf nicht zuvörderst den Unternehmen oder der Vollzugsanstalt dienen, auch nicht dem Staat durch die Einnahmen – sondern muss erkennbar Teil der Hilfe für die Inhaftierten sein, nach der Haftstrafe ein Leben ohne Kriminalität zu führen.

Das aber, so die Richterinnen und Richter, werde weder in Bayern noch Nordrhein-Westfalen hinreichend in den Konzepten der Justiz deutlich. „Die Richterinnen und Richter haben deutlich gemacht, dass die Gefangenen ein Gefühl haben müssen, dass sich Arbeit lohnt. Denn so ist es auch in der Welt in Freiheit“, sagt Kirstin Drenkhahn, Professorin für Kriminologie an der FU Berlin, unserer Redaktion. „Wer fair entlohnt wird, arbeitet in der Regel motivierter.“

Schon vor 20 Jahren rügte das Verfassungsgericht die Justizvollzugsanstalten

Drenkhahn argumentiert, dass bei teilweise nicht einmal zwei Euro Stundenlohn für keinen Inhaftierten ersichtlich sei, warum er arbeiten sollte. „Diese niedrigen Löhne hemmen die Resozialisierung“, sagt sie. So sehen es auch die Richter in Karlsruhe.

Fordert einen angemessenen Lohn für Inhaftierte: der Zweite Senat beim Bundesverfassungsgericht. Foto: Uli Deck / dpa

Einen genauen Lohn – etwa einen Mindestlohn für alle Inhaftierten – legte das Gericht nicht fest. Die Ausgestaltung der Lohnpolitik überlassen die Richter der Justizverwaltung. „Die Erreichung der gesetzlich festgelegten Zwecke darf angesichts der geringen Entlohnung von Gefangenenarbeit nicht unrealistisch sein“, sagt die Vorsitzende des zweiten Senats, Professorin Doris König.

Schon vor 20 Jahren hatte das Verfassungsgericht geurteilt, dass die Löhne für Gefangene gerade noch so mit der Verfassung in Einklang zu bringen seien – seitdem hatte sich nichts geändert. Nun müssen Bayern und Nordrhein-Westfalen ihre Gesetze anpassen. Es ist zu erwarten, dass auch andere Bundesländer ihre Rechtsprechung überprüfen werden.

Kriminologin: Der Strafvollzug braucht besseres Übergangsmanagement

Kriminologin Drenkhahn hebt hervor: „Es reicht nicht, nur mehr Geld an die Inhaftierten zu zahlen. Der Strafvollzug braucht besseres Übergangsmanagement, das heißt, der Weg eines Menschen aus der Haft in die Freiheit muss besser begleitet werden, etwa mit Bildungsangeboten und Arbeitsverhältnissen, die in Haft begonnen werden und in Freiheit weitergeführt werden können.“ Zu oft sei der Bruch zu groß, würden Gefangene nach der Haft wieder in Arbeitslosigkeit fallen.

Dabei ist entscheidend: Viele Gefangene sitzen nur ein oder zwei Jahre in Haft – zu kurz für eine Ausbildung. Fachleute wie Drenkhahn fordern daher, dass Berufe stärker in Modulen gelehrt würden, sodass an das Gelernte in Haft außerhalb der Haft angeknüpft werden könne.

In der Verhandlung im vergangenen Jahr zu dem jetzigen Urteil hatte die Seite der Landesregierung und Haftanstalten davor gewarnt, dass Unternehmen ihre Produktion verlagern könnten, sobald die Löhne im Gefängnis deutlich steigen würden. Etwa in Billiglohnländer im Ausland. Laut Gericht kann die Justiz diesen Konkurrenzdruck bei der Ausgestaltung der Resozialisierung durch Arbeit berücksichtigen. Im Vordergrund aber stehe: die Integration des Inhaftierten in ein Leben nach dem Knast.

Ein Haftplatz kostet dem Staat in der Regel mehr als 100 Euro, pro Tag

Bisher lohnt sich das Geschäft mit den Gefängnissen für Firmen und Staat. Mit der Arbeit von Gefangenen erwirtschaften Haftanstalten Geld. Allein in Bayern sind es zwischen 30 und 40 Millionen Euro pro Jahr. Das reicht aber nicht, um die Kosten für die Inhaftierung zu decken, die etwa zehnmal so hoch sind: Sicherung, Essen, Personal, Therapie. Ein Haftplatz kostet dem Staat in der Regel mehr als 100 Euro, pro Tag.

Positive Beispiele: Holzwerkstatt im Hafthaus Ummeln der Justizvollzugsanstalt Senne (offener Vollzug) in Bielefeld. Foto: Robert B. Fishman / picture alliance / Robert B. Fishman

Teilweise hat ein Gefangener weniger Kosten, zahlt nichts für Unterkunft und Essen. Zugleich: Alles, was er sich über das Programm der Haftanstalt besorgen will, ist teuer – oftmals sogar teurer als draußen, etwa Elektrotechnik oder Hygieneartikel. Auf „Spar-Angebote“ von Supermärkten haben die Inhaftierten keinen Zugriff. Und: Oftmals müssen sie auch in Haft für ihre Versorgung zahlen, etwa bei Zahnbehandlungen.

Täter sollen von ihrem Lohn auch Geld an die Opfer von Straftaten zahlen

Wenn Gefangene mehr verdienen würden, sehen die Richterinnen und Richter in Karlsruhe durchaus die Pflicht, dass die Inhaftierten sich an Kosten beteiligen, um den Staat nicht zu stark zu belasten. Zugleich muss dem Gefangenen laut Gericht vom Lohn ein „angemessener Betrag“ verbleiben, „der ihm einen greifbaren Vorteil im Vergleich zu nicht arbeitenden Gefangenen bringt.



René Müller, Vorsitzender beim Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands e. V. (BSBD), fordert, dass die Gefangenen mit ihrem Lohn dann auch stärker den Opfern ihrer Straftaten helfen. „Wenn Gefangene mehr Geld verdienen, sollten sie auch mehr zahlen für die Entschädigung von Opfern von Kriminalität“, sagt Müller unserer Redaktion.

„Wir fordern einen Opferentschädigungsfonds, der allen Opfern von Straftaten zugute kommt, auch in Fällen, in denen ein Täter nicht ermittelt werden konnte.“ In diesem könnten dann auch Gefangene einzahlen. Die Entschädigung diene aber nicht nur der Wiedergutmachung, sondern „dem Ausgleich von Täter und Opfer und am Ende dem sozialen Frieden“, so Müller.

