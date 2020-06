Berlin. Mit Beginn der Reisezeit in Nordrhein-Westfalen wächst die Sorge: Breitet sich das Virus demnächst weit über die Region Gütersloh aus?

In Nordrhein-Westfalen gilt für die Kreise Gütersloh und Warendorf ein Lockdown

Die zuvor geltenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen wurden durch die Behörden wieder zurückgenommen

Ursache ist die Vielzahl der Corona-Neuinfektionen im Umfeld der Fleischfabrik Tönnies

Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen sind demnach nicht gestattet, Ausstellungen und Museen müssen wieder schließen, ebenso Bars, Fitnessstudios und Saunen

Urlauber aus der Region Gütersloh und Warendorf sind nicht mehr in allen Bundesländern willkommen

Der Landkreis Gütersloh hat sich nach dem Corona-Ausbruch im Großschlachtbetrieb Tönnies zum neuen Hotspot entwickelt. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Dienstag einen regionalen Lockdown an. Der Kreis Gütersloh ist genauso davon betroffen wie der benachbarte Kreis Warendorf.

Was bedeutet dieser für die Menschen vor Ort? Welche Maßnahmen sollen greifen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und erklären, wie die Behörden das Coronavirus in den Griff bekommen wollen.

Regeln für Lockdown in Gütersloh

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb von Tönnies ist das öffentliche Leben in den zwei Landkreisen wieder eingeschränkt. Erstmals in Deutschland wurden Landkreise – insgesamt leben in Gütersloh und Warendorf rund 640.00 Menschen – wegen des Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die strengen Pandemie-Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen galten.

Das sind die Regeln:

Sport in geschlossenen Räumen ist verboten

Fitnessstudios und Hallenschwimmbäder schließen

Kinos und Bars schließen

Museen schließen

im öffentlichen Raum dürfen nun nur noch zwei Menschen oder Menschen aus einem Familien- oder Haushaltsverbund zusammentreffen

Schulen und Kitas im Landkreis Gütersloh waren bereits am 17. Juni geschlossen worden. Für die größte deutsche Fleischfabrik war zudem ein vorübergehender Produktionsstopp verhängt worden.

Der Lockdown bedeute zwar kein Ausreiseverbot, meinte Laschet mit Blick auf die Schulferien, die am Samstag in NRW beginnen. Seine Aussagen blieben aber in diesem Punkt ungenau. Einerseits sagte der CDU-Politiker auf eine Frage, ob Bewohner des Kreises Gütersloh in den Urlaub fahren könnten, das sei möglich. Zugleich „appellierte“ Laschet aber an die Bewohner, den Kreis nicht zu verlassen. „Das wird auch kontrolliert werden.“

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in dem Fleischbetrieb von Tönnies ist das öffentliche Leben in zwei Landkreisen von Nordrhein-Westfalen wieder stark eingeschränkt. Foto: Guido Kirchner / dpa

Lockdown in Gütersloh: Was müssen Urlauber aus Corona-Krisenregionen beachten?

Armin Laschet warnte davor, die Menschen aus dem Kreis Gütersloh nun unter „Pauschalverdacht“ zu stellen. Man dürfe die Bewohner des Kreises „nicht stigmatisieren“.

Doch einzelne Bundesländer haben bereits erste Auflagen erlassen. So wollen Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Bürger aus Corona-Risikogebieten nur noch unter strengen Auflagen einreisen lassen.

In Schleswig-Holstein sollen sie sich künftig nach der Einreise zwei Wochen in Quarantäne begeben. Auf der Insel Usedom waren Urlauber aus dem Kreis Gütersloh schon am Montag aufgefordert worden, Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen.

In Bayern dürfen Beherbergungsbetriebe künftig keine Menschen mehr aufnehmen, die aus einem Landkreis einreisen, in dem die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner liegt. Ausnahmen soll es nur für jene geben, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen könnten.

Niedersachsen hat ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region erlassen. „Das Land wird die bereits in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern geltende Regelung im Tourismusbereich anwenden auf Menschen aus dem Bereich Gütersloh“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Inzwischen warnt das österreichische Außenministerium vor Reisen nach NRW. Es gelte die „partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5)“, heißt es auf der Webseite des Ministeriums. Ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 4) gelte für den Rest Deutschlands. Österreicher sollten daher „von nicht unbedingt notwendigen Reisen“ absehen.

Ministerpräsident Armin Laschet (r.) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann besuchten am Sonntag den Kreis Gütersloh, um sich einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage zu verschaffen. Laschet kündigte nun einen neuerlichen Lockdown an. Foto: Revierfoto via www.imago-images.de

Lockdown in Gütersloh und Warendorf: Wie lange sollen die Maßnahmen gelten?

Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 30. Juni gelten. Die „Coronaregionalverordnung“ trat am 24. Juni zu Mitternacht in Kraft.

Neue Maßnahmen in Gütersloh und Warendorf: Was ist noch geplant?

Bis zum 30. Juni werde man mehr Klarheit haben, inwieweit sich das Virus womöglich auch bei Nicht-Tönnies-Beschäftigten ausgebreitet habe, betonte Ministerpräsident Laschet. Bisher gebe es hier nur 24 nachgewiesene Infektionen. Man wolle besondere Vorsicht walten lassen.

Die Behörden würden die Tests in der Bevölkerung zudem massiv ausweiten. Alle Bürger der beiden Kreise sollen die Möglichkeit erhalten, sich kostenlos testen zu lassen.

Rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter stehen mitsamt ihren Familien seit einigen Tagen unter Quarantäne. Das Zentrum des Corona-Ausbruchs bei Tönnies liegt Laschet zufolge in der Fleischzerteilung. In dieser Abteilung gebe es die meisten Infizierten.

Die Einhaltung der Quarantäne-Maßnahmen gestaltet sich seit Tagen sehr schwierig. Die Landesregierung habe drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt, schilderte Laschet. Die Polizisten sollten die Quarantäne der Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren. Die Polizei werde die mobilen Testteams begleiten. Zur Not müssten die Behörden auch mit Zwang die Anordnungen durchsetzen. Es werde auch zusätzliche humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen geben.

Lockdown im Kreis Gütersloh - Karte:

Welche Städte und Gemeinden gehören zu den Kreisen Gütersloh und Warendorf? Auf dieser Google-Maps-Karte bekommen Sie einen Überblick.

Coronavirus in Deutschland: Stehen wir vor einer zweiten Welle?

Viele Menschen in Deutschland treibt zudem die Frage um, was passiert, wenn sich Infizierte aus der Region mit ihren Familien in den Urlaub aufmachen. Wird sich der Erreger auf diese Weise über Deutschland und womöglich an den Ferienzielen im Ausland ausbreiten? Es würde womöglich den Beginn einer zweiten Corona-Welle markieren. Lesen Sie dazu: Wie gefährlich ist Covid? Vergleich zu anderen Todesursachen

Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen rund um den Tönnies-Schlachthof rückt erneut die ins Zentrum.

Wie wichtig sind regionale Lockdowns in betroffenen Landkreisen?

Nach Ansicht vieler Experten: sehr wichtig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte bereits vor einem Übergreifen des Ausbruchs im Kreis Gütersloh auf ganz Deutschland. „Jetzt gilt es, jeden regionalen Ausbruch umgehend einzudämmen und die Infektionsketten zu unterbrechen“, sagte Spahn.

Ähnlich sieht es SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. „Ich sehe die Gefahr, dass es in der bevorstehenden Reisesaison zu einer großflächigen Ausbreitung des Virus kommt“, sagte Lauterbach unserer Redaktion, „aus meiner Sicht wäre ein Lockdown in allen betroffenen Landkreisen die richtige Vorgehensweise.“

In der Bevölkerung müssten gezielte Corona-Stichproben genommen werden, um einen Überblick zu bekommen, wie viele Menschen positiv seien und wie viele bereits Antikörper gebildet haben. „Wenn man das nicht macht, laufen wir Gefahr, dass sich das Virus aus den Städten heraus auf ganz Deutschland verteilt, da bald Sommerferien sind und die Reisesaison beginnt“, warnt Lauterbach.

Auch der CDU-Abgeordnete Erwin Rüddel, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, plädierte für ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens. „Ein regionaler Lockdown kann tatsächlich sinnvoll sein“, sagte Rüddel unserer Redaktion. Der Fleischindustrie gibt er eine Mitverantwortung an der aktuellen Lage. „Die Gesundheit der Bevölkerung ist wichtiger als der Zugang zu billigem Fleisch“, kritisiert er.

(alp/jul/les/jha)

